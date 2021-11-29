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  • Лучшая батарейка для слаботочных устройств Лучшая батарейка для слаботочных устройств Лучшая батарейка для слаботочных устройств

    LongLife Батарея

    R6L8BL/40

    Лучшая батарейка для слаботочных устройств

    Лучший выбор для слаботочных устройств — это батареи Longlife. В них используется технология цинково-хлоридных элементов, и они идеально подходят для часов, радиоприемников, калькуляторов и пультов ДУ.

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    LongLife Батарея

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    Лучшая батарейка для слаботочных устройств

    • AA
    • Хлорид цинка

    Технология цинково-хлоридных элементов гарантирует длительное использование

    Технология высококачественных цинково-хлоридных элементов гарантирует длительность срока их службы при использовании в устройствах с низким энергопотреблением.

    Цинково-карбоновые батареи Philips не содержат вредных тяжелых металлов

    Эти батареи Philips гарантированно не содержат вредных тяжелых металлов, таких как кадмий и ртуть.

    Батарея остается годной для использования в течение 3 лет

    Любая батарея разряжается, когда она не используется. Мы гарантируем, что эта батарея содержит, по крайней мере, 80 % своей первоначальной энергии до окончания срока годности.

    Цветная маркировка облегчает определение размеров батарей

    Для упрощения определения наиболее распространенных размеров батарей используется цветовая маркировка в соответствии с отраслевыми стандартами.

    Понятные схематические инструкции по эксплуатации

    Универсальные схемы на упаковке объясняют, как и где батарея может или должна быть использована.

    • Экохарактеристики

      Химический состав
      Хлорид цинка
      Тяжелые металлы
      • Не содержит кадмия
      • Не содержит ртути
      Упаковочный материал
      • Картон
      • ПЭТ
      Тип упаковки
      Блистер ПЭТ

    • Внешняя упаковка

      Длина
      29.2  см
      Количество потребительских упаковок
      24
      ширина
      14.7  см
      Вес брутто
      3.4  кг
      Высота
      12.3  см
      GTIN
      1 48 95229 12672 2
      Вес нетто
      2.7456  кг
      Вес упаковки
      0.6544  кг

    • Питание

      Тип элемента питания
      AA/R6, хлорид цинка
      Напряжение батареи
      1.5  В

    • Размеры упаковки

      Высота
      12  см
      Тип упаковки
      Блистер
      Тип размещения на полке
      Подвес
      ширина
      8.3  см
      Глубина
      1.5  см
      Количество изделий в упаковке
      8
      EAN
      48 95229 12672 5
      Вес брутто
      0.132  кг
      Вес нетто
      0.1144  кг
      Вес упаковки
      0.0176  кг

    • Габариты изделия

      Высота
      5.05  см
      ширина
      1.45  см
      Глубина
      1.45  см

    • Технические характеристики

      Срок хранения
      3 года
      Взаимозаменяема с
      AA, R6, UM3, 15F, M15F

    Badge-D2C

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