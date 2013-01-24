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Ножевой блок

RI2934
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  • Для измельчения и нарезки с помощью блендера Для измельчения и нарезки с помощью блендера Для измельчения и нарезки с помощью блендера
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    Ножевой блок

    RI2934
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Для измельчения и нарезки с помощью блендера

    За счет невероятной остроты лезвий этот ножевой блок прекрасно подходит для нарезки и смешивания самых разных ингредиентов в блендере Philips. Также его легко снимать и мыть.

    Ножевой блок

    Для измельчения и нарезки с помощью блендера

    За счет невероятной остроты лезвий этот ножевой блок прекрасно подходит для нарезки и смешивания самых разных ингредиентов в блендере Philips. Также его легко снимать и мыть.

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      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для
        • HR2084/90
        • HR2084/93
        • HR2084/30
        • HR2084/00
        • HR2084/01
        • HR2094/30
        • HR2094/03
        • HR2094/00
        • HR2094/01

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