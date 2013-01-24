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Для измельчения и нарезки с помощью блендера
За счет невероятной остроты лезвий этот ножевой блок прекрасно подходит для нарезки и смешивания самых разных ингредиентов в блендере Philips. Также его легко снимать и мыть.
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Для измельчения и нарезки с помощью блендера
За счет невероятной остроты лезвий этот ножевой блок прекрасно подходит для нарезки и смешивания самых разных ингредиентов в блендере Philips. Также его легко снимать и мыть.
Сменная деталь