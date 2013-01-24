Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Saeco

Очиститель от накипи для эспрессо-кофемашин

RI9111/12
Saeco
Общая оценка / 5
Saeco
  • Предотвращает скопление конденсата в поддоне для капель Предотвращает скопление конденсата в поддоне для капель Предотвращает скопление конденсата в поддоне для капель
    -{discount-value}

    Saeco Очиститель от накипи для эспрессо-кофемашин

    RI9111/12
    Общая оценка / 5

    Предотвращает скопление конденсата в поддоне для капель

    Защищает эспрессо-кофемашину, удаляет накипь и предотвращает появление коррозии. Средство для удаления накипи Saeco позволяет полностью использовать возможности эспрессо-кофемашины, увеличивая срок ее службы. Рекомендуется проводить очистку от накипи раз в три месяца. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Saeco Очиститель от накипи для эспрессо-кофемашин

    Предотвращает скопление конденсата в поддоне для капель

    Защищает эспрессо-кофемашину, удаляет накипь и предотвращает появление коррозии. Средство для удаления накипи Saeco позволяет полностью использовать возможности эспрессо-кофемашины, увеличивая срок ее службы. Рекомендуется проводить очистку от накипи раз в три месяца. Узнать обо всех преимуществах

    Предотвращает скопление конденсата в поддоне для капель

    Защищает эспрессо-кофемашину, удаляет накипь и предотвращает появление коррозии. Средство для удаления накипи Saeco позволяет полностью использовать возможности эспрессо-кофемашины, увеличивая срок ее службы. Рекомендуется проводить очистку от накипи раз в три месяца. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Saeco Очиститель от накипи для эспрессо-кофемашин

    Предотвращает скопление конденсата в поддоне для капель

    Защищает эспрессо-кофемашину, удаляет накипь и предотвращает появление коррозии. Средство для удаления накипи Saeco позволяет полностью использовать возможности эспрессо-кофемашины, увеличивая срок ее службы. Рекомендуется проводить очистку от накипи раз в три месяца. Узнать обо всех преимуществах

    Предотвращает скопление конденсата в поддоне для капель

    Специальное средство для очистки эспрессо-кофемашины от накипи

    • для кофемашин Saeco
    • 250 мл
    • сокращает известковый налет
    Превосходное удаление накипи с нагревательных элементов

    Превосходное удаление накипи с нагревательных элементов

    Средство для очистки от накипи Philips Saeco идеально промывает все нагревательные элементы эспрессо-кофемашины.

    Для тщательной и бережной очистки от накипи

    Эксклюзивная формула средства для очистки от накипи эспрессо-кофемашин Philips Saeco гарантирует тщательную очистку и бережное обращение с хрупкими внутренними деталями устройства.

    Совершенствуется более 25 лет

    Протестировано и одобрено компанией Saeco, изобретателем полностью автоматических эспрессо-кофемашин

    Защищает систему от накопления известкового налета

    Средство для очистки от накипи Saeco препятствует накоплению известкового налета, который образуется при использовании водопроводной воды и ухудшает вкус и аромат кофе. Это эффективный, безопасный и простой способ очистки. Для качественной очистки применяйте средство от накипи после приготовления 250 порций кофе.

    Регулярная очистка улучшает вкус кофе

    Регулярная очистка от накипи помогает дольше сохранить эффективность эспрессо-кофемашины и обеспечивает превосходный вкус и аромат кофе.

    Оптимальная формула для простоты очистки

    К специальному средству для очистки эспрессо-кофемашин Saeco от накипи прилагаются простые инструкции по использованию, которые помогут быстро и эффективно удалить накипь.

    Регулярная очистка от накипи продлевает срок службы прибора и помогает улучшить вкус кофе

    Увеличьте срок службы и используйте весь потенциал своей эспрессо-кофемашины.

    Технические характеристики

    • Упаковка

      Количество
      1 бутылка емкостью 250 мл

    Получите поддержку по этому продукту

    Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

    Предлагаемые продукты

      Недавно просмотренные продукты

        Отзывы

        Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии