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Предотвращает скопление конденсата в поддоне для капель
Защищает эспрессо-кофемашину, удаляет накипь и предотвращает появление коррозии. Средство для удаления накипи Saeco позволяет полностью использовать возможности эспрессо-кофемашины, увеличивая срок ее службы. Рекомендуется проводить очистку от накипи раз в три месяца. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Предотвращает скопление конденсата в поддоне для капель
Защищает эспрессо-кофемашину, удаляет накипь и предотвращает появление коррозии. Средство для удаления накипи Saeco позволяет полностью использовать возможности эспрессо-кофемашины, увеличивая срок ее службы. Рекомендуется проводить очистку от накипи раз в три месяца. Узнать обо всех преимуществах
Предотвращает скопление конденсата в поддоне для капель
Защищает эспрессо-кофемашину, удаляет накипь и предотвращает появление коррозии. Средство для удаления накипи Saeco позволяет полностью использовать возможности эспрессо-кофемашины, увеличивая срок ее службы. Рекомендуется проводить очистку от накипи раз в три месяца. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Предотвращает скопление конденсата в поддоне для капель
Защищает эспрессо-кофемашину, удаляет накипь и предотвращает появление коррозии. Средство для удаления накипи Saeco позволяет полностью использовать возможности эспрессо-кофемашины, увеличивая срок ее службы. Рекомендуется проводить очистку от накипи раз в три месяца. Узнать обо всех преимуществах
Средство для очистки от накипи Philips Saeco идеально промывает все нагревательные элементы эспрессо-кофемашины.
Эксклюзивная формула средства для очистки от накипи эспрессо-кофемашин Philips Saeco гарантирует тщательную очистку и бережное обращение с хрупкими внутренними деталями устройства.
Протестировано и одобрено компанией Saeco, изобретателем полностью автоматических эспрессо-кофемашин
Средство для очистки от накипи Saeco препятствует накоплению известкового налета, который образуется при использовании водопроводной воды и ухудшает вкус и аромат кофе. Это эффективный, безопасный и простой способ очистки. Для качественной очистки применяйте средство от накипи после приготовления 250 порций кофе.
Регулярная очистка от накипи помогает дольше сохранить эффективность эспрессо-кофемашины и обеспечивает превосходный вкус и аромат кофе.
К специальному средству для очистки эспрессо-кофемашин Saeco от накипи прилагаются простые инструкции по использованию, которые помогут быстро и эффективно удалить накипь.
Увеличьте срок службы и используйте весь потенциал своей эспрессо-кофемашины.
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