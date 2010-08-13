Чистая фильтрованная вода для более богатого аромата

Вода — это незаменимый ингредиент, без которого не получится приготовить кофе. Для превосходного вкуса напитка необходимо проводить качественную фильтрацию воды. Именно поэтому все эспрессо-кофемашины Saeco могут быть дополнительно оснащены инновационным фильтром для воды INTENZA+. Мы разработали этот фильтр совместно с компанией BRITA — ведущим поставщиком бытовых фильтров для воды во всем мире. Просто установите уровень жесткости воды, и передовая технология сделает все остальное. Результат — идеальная вода для приготовления невероятно ароматного эспрессо.