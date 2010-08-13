Вода — это незаменимый ингредиент, без которого не получится приготовить кофе. Для превосходного вкуса напитка необходимо проводить качественную фильтрацию воды. Именно поэтому все эспрессо-кофемашины Saeco могут быть дополнительно оснащены инновационным фильтром для воды INTENZA+. Мы разработали этот фильтр совместно с компанией BRITA — ведущим поставщиком бытовых фильтров для воды во всем мире. Просто установите уровень жесткости воды, и передовая технология сделает все остальное. Результат — идеальная вода для приготовления невероятно ароматного эспрессо.
Настройки фильтра для воды можно изменить в зависимости от жесткости воды. Просто поверните колесо регулировки на фильтре Intenza+. Выберите "A" для мягкой воды, "B" — для воды средней жесткости (по умолчанию) или "C", если вода жесткая. Это обеспечит оптимальную защиту от известкового осадка и наилучший вкус.
Фильтр для воды обеспечивает неизменную температуру и постоянное давление, необходимое для приготовления кофе, и повышает производительность вашей эспрессо-кофемашины.
Фильтр для воды продлевает срок службы эспрессо-кофемашины и обеспечивает длительное наслаждение превосходным вкусом кофе.
Для приготовления кофе с оптимальным вкусом и постоянной защиты вашей эспрессо-кофемашины необходимо регулярно менять картридж. Рекомендуемая частота замены картриджа — раз в два месяца.
Фильтр для воды INTENZA+ помогает защитить кофемашину от образования известкового осадка, который ухудшает вкус и аромат вашего кофе.
Этот картридж фильтра для воды легко устанавливается в резервуар и готов к использованию менее чем через полминуты.
Совместимо с: A modo mio lavazza, Exprelia, Incanto Base/de luxe, Intellia, Nina (ручные), Odea, Poemia (ручные), Primea, Royal Old & 2011, Syntia (все модели), Talea (все модели), Xeasy 2011, Xelsis, Xsmall, Gaggia Accademia, Gaggia Unica, Gaggia Platinum, Gaggia Brera, My Coffee Spidem.
Упаковка
You are about to visit a Philips global content page
You are about to visit the Philips USA website.
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.