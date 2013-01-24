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Philips Saeco

Набор для обслуживания

RI9127/12
Saeco
Общая оценка / 5
Saeco
  • Набор для обслуживания эспрессо-кофемашины Набор для обслуживания эспрессо-кофемашины Набор для обслуживания эспрессо-кофемашины
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    Philips Saeco Набор для обслуживания

    RI9127/12
    Общая оценка / 5

    Набор для обслуживания эспрессо-кофемашины

    Благодаря удобному набору Saeco RI9127/12 вы сможете выполнять обслуживание кофемашины Saeco. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Saeco Набор для обслуживания

    Набор для обслуживания эспрессо-кофемашины

    Благодаря удобному набору Saeco RI9127/12 вы сможете выполнять обслуживание кофемашины Saeco. Узнать обо всех преимуществах

    Набор для обслуживания эспрессо-кофемашины

    Благодаря удобному набору Saeco RI9127/12 вы сможете выполнять обслуживание кофемашины Saeco. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Saeco Набор для обслуживания

    Набор для обслуживания эспрессо-кофемашины

    Благодаря удобному набору Saeco RI9127/12 вы сможете выполнять обслуживание кофемашины Saeco. Узнать обо всех преимуществах

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      Набор для обслуживания эспрессо-кофемашины

      Специально для кофемашин Saeco

      • для кофемашин Saeco
      • смазка, 2 уплотнительных кольца и щетка

      Регулярная смазка продлевает срок службы варочной группы

      Регулярная смазка подшипников при помощи набора для обслуживания Saeco продлевает срок службы варочной группы, которая является одной из основных частей кофемашины

      Регулярно заменяйте уплотнительные кольца, чтобы продлить срок службы устройства

      Регулярная замена подшипников/уплотнительных колец продлевает срок службы варочной группы, одной из основных частей эспрессо-кофемашины

      Технические характеристики

      • Вес и габариты

        Вес изделия
        0,08  кг

      • Технические характеристики

        Содержание
        смазка, уплотнительные кольца, щетка для чистки

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