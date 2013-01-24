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Набор для обслуживания эспрессо-кофемашины
Благодаря удобному набору Saeco RI9127/12 вы сможете выполнять обслуживание кофемашины Saeco. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Набор для обслуживания эспрессо-кофемашины
Благодаря удобному набору Saeco RI9127/12 вы сможете выполнять обслуживание кофемашины Saeco. Узнать обо всех преимуществах
Набор для обслуживания эспрессо-кофемашины
Благодаря удобному набору Saeco RI9127/12 вы сможете выполнять обслуживание кофемашины Saeco. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Набор для обслуживания эспрессо-кофемашины
Благодаря удобному набору Saeco RI9127/12 вы сможете выполнять обслуживание кофемашины Saeco. Узнать обо всех преимуществах
Регулярная смазка подшипников при помощи набора для обслуживания Saeco продлевает срок службы варочной группы, которая является одной из основных частей кофемашины
Регулярная замена подшипников/уплотнительных колец продлевает срок службы варочной группы, одной из основных частей эспрессо-кофемашины
Вес и габариты
Технические характеристики