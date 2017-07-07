RI9127/12
К сожалению, этот продукт больше не доступен
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Регулярная смазка подшипников при помощи набора для обслуживания Saeco продлевает срок службы варочной группы, которая является одной из основных частей кофемашины
Регулярная замена подшипников/уплотнительных колец продлевает срок службы варочной группы, одной из основных частей эспрессо-кофемашины
Технические характеристики
Вес и габариты
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