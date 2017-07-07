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    Philips Saeco RI9127/12

    RI9127/12

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    Philips Saeco RI9127/12

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    Регулярная смазка продлевает срок службы варочной группы

    Регулярная смазка подшипников при помощи набора для обслуживания Saeco продлевает срок службы варочной группы, которая является одной из основных частей кофемашины

    Регулярно заменяйте уплотнительные кольца, чтобы продлить срок службы устройства

    Регулярная замена подшипников/уплотнительных колец продлевает срок службы варочной группы, одной из основных частей эспрессо-кофемашины

    • Технические характеристики

      Содержание
      смазка, уплотнительные кольца, щетка для чистки

    • Вес и габариты

      Вес изделия
      0,08  kg
    Badge-D2C

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