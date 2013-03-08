S2WT/00
Высокая достоверность звукопередачи, премиум-качество
Наушники Philips Fidelio S2 разработаны для точной передачи естественного и сбалансированного звука, поэтому каждая нота звучит именно так, как было задумано автором. Надежный и компактный дизайн для подлинного наслаждения музыкой в пути.Узнать обо всех преимуществах
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Звук высокого разрешения обеспечивает превосходное качество воспроизведения, которое гораздо ближе к студийному, чем форматы CD 16 бит/44,1 кГц. Благодаря такому безупречному качеству звук высокого разрешения не оставит равнодушным ни одного меломана. Наушники Fidelio соответствуют строжайшим стандартам качества и сертифицированы для воспроизведения звука высокого разрешения. Независимо от источника звука, будь то коллекция высококачественных музыкальных треков или более традиционные музыкальные композиции, наушники Fidelio обеспечивают безупречное звучание с расширенным диапазоном высоких частот, что позволяет открыть для себя новые грани музыки.
Каждый излучатель старательно собран вручную, а затем настроен, протестирован и подобран в пару для оптимально сбалансированного, естественного звучания. 13,5-мм излучатели содержат высокомощные неодимовые магниты, которые обеспечивают воспроизведение четких басов, ясных средних частот и точных высоких частот.
Многослойные излучатели с системой контроля LMC (Layered Motion Control) оснащены многослойной полимерной диафрагмой в окружении демпфирующего геля. Стандартные однослойные излучатели с жесткой конструкцией при воспроизведении высоких частот не могут обеспечить естественный сбалансированный тембр. Конструкция многослойных излучателей с системой контроля LMC (Layered Motion Control) выполнена таким образом, что формируется нежесткий граничный слой, который удерживает гель. Гель устраняет резонанс, за счет чего достигается плавный частотный отклик и сбалансированный, естественный и точный звук при воспроизведении высоких частот.
Тщательно сконструированная форма металлического корпуса снижает вибрацию и резонанс, обеспечивая точную проработку всех нюансов оригинального звучания.
Эргономичные наушники Fidelio S2 плотно сидят, повторяя естественную форму вашего уха, и равномерно распределяют давление. Легкая конструкция из сплава меди и качественные материалы обеспечивают длительный комфорт, чтобы вы могли в полной мере насладиться любимой музыкой.
Эргономичные чашки наушников защищены белым глянцевым покрытием, которое не только придает им стильный вид, но и гарантирует прочность и защиту от царапин. Благодаря защитному покрытию наушники легко очищать и приятно носить с собой всегда и везде. Просто протрите их, и они снова как новые.
Наушники-вкладыши Fidelio S2 оснащены встроенными кнопками управления и микрофоном для удобного переключения с прослушивания музыки на звонки. Слушайте музыку и всегда оставайтесь на связи с близкими людьми.
Каждая составляющая наушников-вкладышей Fidelio тщательно продумана, чтобы вы могли всегда получать удовольствие от музыки. Инновационный двухцветный плоский кабель сделан из высококачественного, прочного и при этом красивого материала, который не спутывается. Благодаря этому вы всегда можете быстро приступить к прослушиванию на ходу, не тратя времени и сил на распутывание кабеля. Это удобно, легко и красиво.
В комплект наушников-вкладышей Fidelio S2 входит 5 пар силиконовых насадок со звукоизоляцией. Выберите оптимальный размер для длительного комфортного ношения.
Наушники-вкладыши Fidelio обладают собственным стилем, поэтому в комплект входит и соответствующий чехол. Литой чехол из материала ЭВА надежен и прочен — удобное и стильное решение для хранения наушников Fidelio.
Полузакрытая конструкция в сочетании с большими высококлассными излучателями улучшает звучание басов и минимизирует утечку звука. Расположенные впереди отверстия для выравнивания звукового давления делают звук более детальным и сбалансированным и уменьшают эффект окклюзии, чтобы звучание было более естественным.
Входящие в комплект 2 пары насадок разных форм из пеноматериала Comply® гарантируют удовольствие от прослушивания. Насадки серии S плотно сидят и не создают неудобств, даже если носить их весь день, а насадки серии Ts прекрасно изолируют шум, чтобы вы могли полностью погрузиться в мир музыки.
Звук
Подключения
Аксессуары
Дизайн
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