Прочный плоский кабель наушников не спутывается

Каждая составляющая наушников-вкладышей Fidelio тщательно продумана, чтобы вы могли всегда получать удовольствие от музыки. Инновационный двухцветный плоский кабель сделан из высококачественного, прочного и при этом красивого материала, который не спутывается. Благодаря этому вы всегда можете быстро приступить к прослушиванию на ходу, не тратя времени и сил на распутывание кабеля. Это удобно, легко и красиво.