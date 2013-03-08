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  • Высокая достоверность звукопередачи, премиум-качество Высокая достоверность звукопередачи, премиум-качество Высокая достоверность звукопередачи, премиум-качество
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    Philips Fidelio Наушники с микрофоном

    S2WT/00

    Общая оценка / 5
    • отзыв отзыва отзывов Отзывы
    2 награды

    Высокая достоверность звукопередачи, премиум-качество

    Наушники Philips Fidelio S2 разработаны для точной передачи естественного и сбалансированного звука, поэтому каждая нота звучит именно так, как было задумано автором. Надежный и компактный дизайн для подлинного наслаждения музыкой в пути.

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    Philips Fidelio Наушники с микрофоном

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    Высокая достоверность звукопередачи, премиум-качество

    Идеально для использования в дороге

    • Звук высокого разрешения
    • Вкладыши
    • Ультрамягкие силиконовые насадки
    • Плоский кабель
    Звук высокого разрешения обеспечивает максимально качественное воспроизведение музыки

    Звук высокого разрешения обеспечивает максимально качественное воспроизведение музыки

    Звук высокого разрешения обеспечивает превосходное качество воспроизведения, которое гораздо ближе к студийному, чем форматы CD 16 бит/44,1 кГц. Благодаря такому безупречному качеству звук высокого разрешения не оставит равнодушным ни одного меломана. Наушники Fidelio соответствуют строжайшим стандартам качества и сертифицированы для воспроизведения звука высокого разрешения. Независимо от источника звука, будь то коллекция высококачественных музыкальных треков или более традиционные музыкальные композиции, наушники Fidelio обеспечивают безупречное звучание с расширенным диапазоном высоких частот, что позволяет открыть для себя новые грани музыки.

    Высокомощные излучатели с неодимовыми магнитами 13,5 мм

    Высокомощные излучатели с неодимовыми магнитами 13,5 мм

    Каждый излучатель старательно собран вручную, а затем настроен, протестирован и подобран в пару для оптимально сбалансированного, естественного звучания. 13,5-мм излучатели содержат высокомощные неодимовые магниты, которые обеспечивают воспроизведение четких басов, ясных средних частот и точных высоких частот.

    Многослойные излучатели с системой контроля для превосходного звучания высоких частот

    Многослойные излучатели с системой контроля для превосходного звучания высоких частот

    Многослойные излучатели с системой контроля LMC (Layered Motion Control) оснащены многослойной полимерной диафрагмой в окружении демпфирующего геля. Стандартные однослойные излучатели с жесткой конструкцией при воспроизведении высоких частот не могут обеспечить естественный сбалансированный тембр. Конструкция многослойных излучателей с системой контроля LMC (Layered Motion Control) выполнена таким образом, что формируется нежесткий граничный слой, который удерживает гель. Гель устраняет резонанс, за счет чего достигается плавный частотный отклик и сбалансированный, естественный и точный звук при воспроизведении высоких частот.

    Специально разработанный металлический корпус снижает вибрацию и резонанс

    Специально разработанный металлический корпус снижает вибрацию и резонанс

    Тщательно сконструированная форма металлического корпуса снижает вибрацию и резонанс, обеспечивая точную проработку всех нюансов оригинального звучания.

    Эргономичные наушники идеально сидят и рассеивают давление

    Эргономичные наушники идеально сидят и рассеивают давление

    Эргономичные наушники Fidelio S2 плотно сидят, повторяя естественную форму вашего уха, и равномерно распределяют давление. Легкая конструкция из сплава меди и качественные материалы обеспечивают длительный комфорт, чтобы вы могли в полной мере насладиться любимой музыкой.

    Устойчивое к царапинам глянцевое покрытие для дополнительной защиты

    Устойчивое к царапинам глянцевое покрытие для дополнительной защиты

    Эргономичные чашки наушников защищены белым глянцевым покрытием, которое не только придает им стильный вид, но и гарантирует прочность и защиту от царапин. Благодаря защитному покрытию наушники легко очищать и приятно носить с собой всегда и везде. Просто протрите их, и они снова как новые.

    Встроенные кнопки управления и микрофон для переключения между музыкой и вызовами

    Встроенные кнопки управления и микрофон для переключения между музыкой и вызовами

    Наушники-вкладыши Fidelio S2 оснащены встроенными кнопками управления и микрофоном для удобного переключения с прослушивания музыки на звонки. Слушайте музыку и всегда оставайтесь на связи с близкими людьми.

    Прочный плоский кабель наушников не спутывается

    Прочный плоский кабель наушников не спутывается

    Каждая составляющая наушников-вкладышей Fidelio тщательно продумана, чтобы вы могли всегда получать удовольствие от музыки. Инновационный двухцветный плоский кабель сделан из высококачественного, прочного и при этом красивого материала, который не спутывается. Благодаря этому вы всегда можете быстро приступить к прослушиванию на ходу, не тратя времени и сил на распутывание кабеля. Это удобно, легко и красиво.

    Ультрамягкие силиконовые насадки 5 размеров для оптимального облегания по форме уха

    Ультрамягкие силиконовые насадки 5 размеров для оптимального облегания по форме уха

    В комплект наушников-вкладышей Fidelio S2 входит 5 пар силиконовых насадок со звукоизоляцией. Выберите оптимальный размер для длительного комфортного ношения.

    Защитный чехол для хранения наушников, когда они не используются

    Защитный чехол для хранения наушников, когда они не используются

    Наушники-вкладыши Fidelio обладают собственным стилем, поэтому в комплект входит и соответствующий чехол. Литой чехол из материала ЭВА надежен и прочен — удобное и стильное решение для хранения наушников Fidelio.

    Внешний корпус из сплава меди для легкости и прочности

    Внешний корпус из сплава меди для легкости и прочности

    Полузакрытая конструкция для сбалансированного звучания и более насыщенного звучания басов

    Полузакрытая конструкция в сочетании с большими высококлассными излучателями улучшает звучание басов и минимизирует утечку звука. Расположенные впереди отверстия для выравнивания звукового давления делают звук более детальным и сбалансированным и уменьшают эффект окклюзии, чтобы звучание было более естественным.

    2 пары насадок из пеноматериала Comply™ для оптимальной посадки и шумоизоляции

    Входящие в комплект 2 пары насадок разных форм из пеноматериала Comply® гарантируют удовольствие от прослушивания. Насадки серии S плотно сидят и не создают неудобств, даже если носить их весь день, а насадки серии Ts прекрасно изолируют шум, чтобы вы могли полностью погрузиться в мир музыки.

    • Звук

      Акустическая система
      Полузакрытая
      Диапазон частот
      5–40 000  Гц
      Диаметр излучателя
      13.5  миллиметра
      Чувствительность
      107  дБ
      Максимальная входная мощность
      40  мВт
      Сопротивление
      22  ohm

    • Подключения

      Подключение кабеля
      3,5 мм, 4 контакта (1,2 м)
      Подходит для:
      iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, Sony, Nokia*, SAMSUNG*. *Дополнительный разъем для Sony Ericsson, более ранних моделей NOKIA и SAMSUNG можно заказать через службу поддержки потребителей

    • Аксессуары

      Чехол для хранения
      Да

    • Дизайн

      Цвет
      Белый

    Badge-D2C

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