Разъем карты microSD для установки дополнительной карты памяти объемом до 32 ГБ

Малый размер — это преимущество, если речь идет о мобильных устройствах, но не о виртуальной памяти. Плеер GoGEAR решает эту проблему за счет возможности использования карты памяти microSD. При подключении плеера к ПК для переноса файлов она отображается на экране как второй съемный диск. Для увеличения емкости памяти плеера GoGEAR можно приобрести карту объемом до 32 ГБ. Просто перенесите файлы на карту и вставьте ее в гнездо. Больше вам не придется беспокоиться о том, что памяти плеера может не хватить для любимых развлечений.