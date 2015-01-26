SA4TP404WF/97
Превосходное качество звука
Видеоплеер MP3 GoGEAR Tap 4,3" обеспечивает чистое и яркое видеоизображение. Смотрите видео в популярных форматах RMVB, MPEG4 и AVI в качестве HD. Получайте максимум впечатлений с сенсорным ЖК-экраном 4,3", встроенной АС и подставкойУзнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Цифровое FM-радио открывает дополнительные музыкальные возможности плеера GoGear. Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку preset, чтобы сохранить частоту. Можно сохранить до 30 радиостанций и слушать любимые программы когда угодно.
Ощутите простоту управления портативным плеером GoGear касанием пальцев. Понятный интерфейс сенсорного экрана облегчает навигацию, управление функциями воспроизведения музыки, поиск видеофайлов или коллекции изображений, или выбор радиоканала. Просто касайтесь экрана плеера для быстрого перемещения в меню и выбирайте нужные папки. Это действительно очень просто.
Передовая аудиотехнология объемного звука для фильмов анализирует каждый источник звука в фильме или фонограмме к видео для воссоздания естественной панорамы сцены с точной локализацией. Обработанные звуковые фрагменты затем распределяются поканально через наушники. Объемный звук для фильмов создает естественное акустическое пространство на основе содержания фонограммы. В результате слушатель полностью погружается в события фильма.
Инновационная технология Philips FullSound восстанавливает все детали сжатой музыкальной записи в формате MP3, в значительной степени обогащая и улучшая звучание и устраняя даже малейшие искажения. Основанная на алгоритме заключительной обработки звука технология FullSound сочетает в себе богатый опыт Philips в области воспроизведения музыки с мощным процессором обработки цифровых сигналов (DSP) последнего поколения. В результате — более насыщенные и глубокие басы, усиленный вокал, чистота звучания и богатая детализация. Старые добрые музыкальные композиции в новом звучании — это трепет души и движение тела.
Видеоплеер GoGEAR MP4 обеспечивает потрясающее качество изображения на сенсорном экране 10,9 см (4,3") WQVGA+ с соотношением 16:9. Любые фильмы и фотографии отображаются четко и ярко, а полноцветное меню позволяет с легкостью выбирать музыку. Переходите на новый уровень развлечений с GoGEAR.
Отправляйтесь в путь с плеером GoGEAR и включайте его на полную громкость. Этот плеер с мощной встроенной АС с точной передачей звука дает вам возможность наслаждаться эмоциями, которые дает вам музыка и кино — в любое время, в любом месте. Вам не придется искать внешние АС — делиться музыкой теперь стало намного приятнее. Плеер GoGEAR — ваш гид по миру развлечений.
Функция записи голоса превращает плеер GoGear в удобный диктофон. Помимо воспроизведения музыки и прослушивания радио, вы можете записывать заметки и напоминания для работы или школы, списки покупок и телефонные номера, а также тексты песен. Достаточно нажать кнопку записи и начать говорить во встроенный микрофон. Голосовые сообщения сжимаются и сохраняются во встроенной внутренней памяти. Благодаря функции записи голоса плеер является еще и удобным портативным устройством записи, которое позволяет записывать что угодно, когда угодно и где угодно!
Малый размер — это преимущество, если речь идет о мобильных устройствах, но не о виртуальной памяти. Плеер GoGEAR решает эту проблему за счет возможности использования карты памяти microSD. При подключении плеера к ПК для переноса файлов она отображается на экране как второй съемный диск. Для увеличения емкости памяти плеера GoGEAR можно приобрести карту объемом до 32 ГБ. Просто перенесите файлы на карту и вставьте ее в гнездо. Больше вам не придется беспокоиться о том, что памяти плеера может не хватить для любимых развлечений.
Видеоплеер GoGEAR MP4 оснащен удобной встроенной подставкой для комфортного просмотра без помощи рук. Прочная подставка легко раскладывается, а значит плеер можно всегда и везде установить на столе. Когда просмотр окончен, просто задвиньте подставку в держатель. С GoGEAR вы можете действительно откинуться на спинку и расслабиться.
Звук
Медианосители
Тюнер/прием/передача
Комфорт
Питание
Аксессуары
Размеры
Аудиовоспроизведение
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.