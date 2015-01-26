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  • Превосходное качество звука Превосходное качество звука Превосходное качество звука

    GoGEAR Видеоплеер MP3

    SA4TP404WF/97

    Превосходное качество звука

    Видеоплеер MP3 GoGEAR Tap 4,3" обеспечивает чистое и яркое видеоизображение. Смотрите видео в популярных форматах RMVB, MPEG4 и AVI в качестве HD. Получайте максимум впечатлений с сенсорным ЖК-экраном 4,3", встроенной АС и подставкой

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    GoGEAR Видеоплеер MP3

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    Превосходное качество звука

    благодаря технологии FullSound и воспроизведению видео HD

    • Tap 4,3
    Дополнительные музыкальные возможности благодаря FM-радио с памятью на 30 станций

    Дополнительные музыкальные возможности благодаря FM-радио с памятью на 30 станций

    Цифровое FM-радио открывает дополнительные музыкальные возможности плеера GoGear. Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку preset, чтобы сохранить частоту. Можно сохранить до 30 радиостанций и слушать любимые программы когда угодно.

    Сенсорное управление с экрана для простого и понятного перемещения в меню

    Сенсорное управление с экрана для простого и понятного перемещения в меню

    Ощутите простоту управления портативным плеером GoGear касанием пальцев. Понятный интерфейс сенсорного экрана облегчает навигацию, управление функциями воспроизведения музыки, поиск видеофайлов или коллекции изображений, или выбор радиоканала. Просто касайтесь экрана плеера для быстрого перемещения в меню и выбирайте нужные папки. Это действительно очень просто.

    Объемный звук для просмотра фильмов для создания ощущения погружения

    Объемный звук для просмотра фильмов для создания ощущения погружения

    Передовая аудиотехнология объемного звука для фильмов анализирует каждый источник звука в фильме или фонограмме к видео для воссоздания естественной панорамы сцены с точной локализацией. Обработанные звуковые фрагменты затем распределяются поканально через наушники. Объемный звук для фильмов создает естественное акустическое пространство на основе содержания фонограммы. В результате слушатель полностью погружается в события фильма.

    Технология FullSound™ — естественное звучание музыки в формате MP3

    Технология FullSound™ — естественное звучание музыки в формате MP3

    Инновационная технология Philips FullSound восстанавливает все детали сжатой музыкальной записи в формате MP3, в значительной степени обогащая и улучшая звучание и устраняя даже малейшие искажения. Основанная на алгоритме заключительной обработки звука технология FullSound сочетает в себе богатый опыт Philips в области воспроизведения музыки с мощным процессором обработки цифровых сигналов (DSP) последнего поколения. В результате — более насыщенные и глубокие басы, усиленный вокал, чистота звучания и богатая детализация. Старые добрые музыкальные композиции в новом звучании — это трепет души и движение тела.

    10,9 м (4,3") WQVGA+ сенсорный экран 16:9 для отличных развлечений

    10,9 м (4,3") WQVGA+ сенсорный экран 16:9 для отличных развлечений

    Видеоплеер GoGEAR MP4 обеспечивает потрясающее качество изображения на сенсорном экране 10,9 см (4,3") WQVGA+ с соотношением 16:9. Любые фильмы и фотографии отображаются четко и ярко, а полноцветное меню позволяет с легкостью выбирать музыку. Переходите на новый уровень развлечений с GoGEAR.

    Встроенная АС для развлечений на полной громкости

    Встроенная АС для развлечений на полной громкости

    Отправляйтесь в путь с плеером GoGEAR и включайте его на полную громкость. Этот плеер с мощной встроенной АС с точной передачей звука дает вам возможность наслаждаться эмоциями, которые дает вам музыка и кино — в любое время, в любом месте. Вам не придется искать внешние АС — делиться музыкой теперь стало намного приятнее. Плеер GoGEAR — ваш гид по миру развлечений.

    Возможность делать заметки или записывать все, что угодно в любой момент благодаря функции диктофона

    Возможность делать заметки или записывать все, что угодно в любой момент благодаря функции диктофона

    Функция записи голоса превращает плеер GoGear в удобный диктофон. Помимо воспроизведения музыки и прослушивания радио, вы можете записывать заметки и напоминания для работы или школы, списки покупок и телефонные номера, а также тексты песен. Достаточно нажать кнопку записи и начать говорить во встроенный микрофон. Голосовые сообщения сжимаются и сохраняются во встроенной внутренней памяти. Благодаря функции записи голоса плеер является еще и удобным портативным устройством записи, которое позволяет записывать что угодно, когда угодно и где угодно!

    Разъем карты microSD для установки дополнительной карты памяти объемом до 32 ГБ

    Разъем карты microSD для установки дополнительной карты памяти объемом до 32 ГБ

    Малый размер — это преимущество, если речь идет о мобильных устройствах, но не о виртуальной памяти. Плеер GoGEAR решает эту проблему за счет возможности использования карты памяти microSD. При подключении плеера к ПК для переноса файлов она отображается на экране как второй съемный диск. Для увеличения емкости памяти плеера GoGEAR можно приобрести карту объемом до 32 ГБ. Просто перенесите файлы на карту и вставьте ее в гнездо. Больше вам не придется беспокоиться о том, что памяти плеера может не хватить для любимых развлечений.

    Встроенная подставка для удобного просмотра без помощи рук

    Встроенная подставка для удобного просмотра без помощи рук

    Видеоплеер GoGEAR MP4 оснащен удобной встроенной подставкой для комфортного просмотра без помощи рук. Прочная подставка легко раскладывается, а значит плеер можно всегда и везде установить на столе. Когда просмотр окончен, просто задвиньте подставку в держатель. С GoGEAR вы можете действительно откинуться на спинку и расслабиться.

    • Звук

      Диапазон частот
      45—16 000 Гц
      Выходная мощность
      2 x 10 мВт
      Отношение сигнал/шум
      > 80 дБ

    • Медианосители

      Встроенная память (ОЗУ)
      4 ГБ

    • Тюнер/прием/передача

      Сохранение радиостанций
      30

    • Комфорт

      Индикатор заряда аккумулятора
      В пользовательском интерфейсе

    • Питание

      Емкость аккумулятора
      1020 мА*ч

    • Аксессуары

      Наушники
      Да
      Краткое руководство
      Да
      Кабель USB
      Да

    • Размеры

      Размеры прибора (Ш x Г x В)
      123 x 11 x 78 мм
      Вес продукта
      0,136 кг

    • Аудиовоспроизведение

      Скорость передачи данных для MP3
      8—320 кбит/с и переменный битрейт

    Badge-D2C

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    • Фактическая скорость переноса может различаться в зависимости от операционной системы и конфигурации программного обеспечения.
    • 1 ГБ = 1 миллиард байт; для хранения данных доступно меньше.
    • Поддерживает загрузку и службы подписки совместимые с WMA DRM10
    • Windows Media и логотип Windows являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft в США и/или других странах.
    • Аккумуляторы имеют ограниченное количество циклов перезарядки и в конечном итоге подлежат замене. Срок службы аккумуляторов и количество циклов перезарядки зависит от характера использования и настроек.
    • От Philips

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