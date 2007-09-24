Мощная стереопанорама
Наслаждайтесь мощной, широкой стереопанорамой от телефона Nokia со штекером 2,5 мм. В этих динамиках скрыта огромная энергия благодаря высокоэффективному, защищенному от помех цифровому усилителю. Поставляется с встроенным держателем телефона
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Мощная стереопанорама
Наслаждайтесь мощной, широкой стереопанорамой от телефона Nokia со штекером 2,5 мм. В этих динамиках скрыта огромная энергия благодаря высокоэффективному, защищенному от помех цифровому усилителю. Поставляется с встроенным держателем телефона
Мощная стереопанорама
Наслаждайтесь мощной, широкой стереопанорамой от телефона Nokia со штекером 2,5 мм. В этих динамиках скрыта огромная энергия благодаря высокоэффективному, защищенному от помех цифровому усилителю. Поставляется с встроенным держателем телефона
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Мощная стереопанорама
Наслаждайтесь мощной, широкой стереопанорамой от телефона Nokia со штекером 2,5 мм. В этих динамиках скрыта огромная энергия благодаря высокоэффективному, защищенному от помех цифровому усилителю. Поставляется с встроенным держателем телефона
АС можно брать с собой всегда и везде, благодаря прочным и легким материалу и конструкции.
Выбор между питанием от батарейки или электросети предоставляет вам свободу действий с аудиосистемой. Можно носить их с собой и повсюду наслаждаться музыкой.
Благодаря акустически настроенным воздушным каналам, которые усиливают низкие частоты, предоставляется возможность насладиться фантастической реалистичностью и притягательностью звучания.
Цифровой усилитель класса D принимает аналоговый сигнал, преобразовывает его в цифровой сигнал, а затем усиливает его посредством цифровой обработки. Затем сигнал поступает в фильтр демодуляции для получения выходного сигнала. Усиленный цифровой выходной сигнал обеспечивает все преимущества цифрового звука, включая улучшенное качество звучания. Цифровой усилитель класса D имеет эффективность на 90 % выше в сравнении с обычными усилителями класса АВ. Эта высокая эффективность реализована в мощном но миниатюрном усилителе.
Мощные контуры динамиков дают исключительно реалистичный звук, полностью погружая вас в игру.
Эти портативные громкоговорители, если их разнести, создают естественную стереопанораму, что обеспечивает впечатление нахождения каждого музыкального инструмента на своем обособленном месте. Это дает более реалистичный эффект и больше удовольствия при прослушивании.
Для того чтобы радио FM хорошо звучало в телефоне, обычно необходима внешняя антенна. Эта модель Philips уже имеет встроенную антенну FM, поэтому звучание встроенного в телефон радиоприемника будет отличным.
Слушайте музыку на мобильном телефоне или MP3 плеере! Подключите динамики к мобильному телефону или MP3 плееру с помощью прилагаемого адаптера.
Это изделие разработано для использования с телефонами Nokia XpressMusic. Всесторонние проверки работы с этими телефонами гарантируют, что вы получите максимум от вашего телефона в сочетании с этим изделием от Philips.
Звук
Подключения
Функции управления
Аксессуары
Питание
Размеры упаковки
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка
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