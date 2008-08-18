Ключевые слова для поиска

  • Легкость и удобство Легкость и удобство Легкость и удобство

    Беспроводные наушники Hi-Fi

    SBCHC8430/00

    Легкость и удобство

    Только представьте: нет проблем с кабелями, свобода перемещения и наслаждение музыкой благодаря этим беспроводным FM-стереонаушникам.

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    Беспроводные наушники Hi-Fi

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    Легкость и удобство

    Беспроводные

    • Функция FM-передачи сигнала

    3-полосные регулируемые амбушюры для лучшей подгонки и звучания басов

    Насладитесь удобной подгонкой и ощутите лучшее звучание басов благодаря регулируемых в трех направлениях амбушюр, которые естественно прилегают к вашим ушам.

    Беспроводная FM-передача для сохранения свободы передвижения

    Благодаря беспроводной FM-передаче высоких частот, которые проходят и сквозь стены, можно слушать музыку, даже находясь в другой комнате.

    Батареи прилагаются — можете сразу использовать

    Вам не нужно дополнительно покупать батареи, для того чтобы начать пользоваться этим устройством. Просто вставьте батареи — и вперед!

    Легкая конструкция повышает уровень комфорта при длительном применении.

    Прочные и легкие материалы, из которых сделаны эти наушники Philips, делают их еще удобнее и комфортнее для длительного прослушивания.

    Для минимизации помех выберите один из двух каналов

    При наличии выбора одного из двух каналов передачи, ваше удовольствие от прослушивания защищено, поскольку вы всегда можете легко переключиться на канал с лучшим приемом

    АРУ позволяет предотвратить искажение входного аудиосигнала

    Самонастраивающаяся электроника обеспечивает автоматическую установку уровня входного аудиосигнала на нужное значение, предотвращая появление искажений и сохраняя приятные впечатления при прослушивании.

    32-мм излучатель обеспечивает превосходный звук

    32-мм излучатель компактен и достаточно мощен для обеспечения неискаженного звука при любой входной мощности.

    • Звук

      Диаметр излучателя
      32  миллиметра
      Чувствительность
      100  дБ

    • Комфорт

      Время работы
      +/- 15 часов

    Что входит в комплект?

    Фотография упаковки

    Другие продукты в комплекте

    • адаптер SHC 3.5-6.3
    • адаптер SHC AC-DC
    • Элемент питания
    Badge-D2C

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