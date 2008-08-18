3-полосные регулируемые амбушюры для лучшей подгонки и звучания басов
Насладитесь удобной подгонкой и ощутите лучшее звучание басов благодаря регулируемых в трех направлениях амбушюр, которые естественно прилегают к вашим ушам.
Легкая конструкция повышает уровень комфорта при длительном применении.
Прочные и легкие материалы, из которых сделаны эти наушники Philips, делают их еще удобнее и комфортнее для длительного прослушивания.
АРУ позволяет предотвратить искажение входного аудиосигнала
Самонастраивающаяся электроника обеспечивает автоматическую установку уровня входного аудиосигнала на нужное значение, предотвращая появление искажений и сохраняя приятные впечатления при прослушивании.
32-мм излучатель обеспечивает превосходный звук
32-мм излучатель компактен и достаточно мощен для обеспечения неискаженного звука при любой входной мощности.
Беспроводная FM-передача для сохранения свободы передвижения
Благодаря беспроводной FM-передаче высоких частот, которые проходят и сквозь стены, можно слушать музыку, даже находясь в другой комнате.
Двое наушников дают возможность слушать музыку вместе с другом
Двое наушников дают возможность разделить с другом удовольствие от музыки.
Экономьте средства, используя аккумуляторы
Комплект наушников включает возможность зарядки аккумуляторов.
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