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  • Двое наушников в комплекте Двое наушников в комплекте Двое наушников в комплекте

    Беспроводные наушники HiFi

    SBCHC8441/00

    Двое наушников в комплекте

    Никаких проблем с кабелями, свобода перемещения и наслаждение музыкой благодаря этим беспроводным FM-стереонаушникам, плюс дополнительная пара наушников для вашего друга.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Беспроводные наушники HiFi

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    Двое наушников в комплекте

    Беспроводные

    3-полосные регулируемые амбушюры для лучшей подгонки и звучания басов

    Насладитесь удобной подгонкой и ощутите лучшее звучание басов благодаря регулируемых в трех направлениях амбушюр, которые естественно прилегают к вашим ушам.

    Легкая конструкция повышает уровень комфорта при длительном применении.

    Прочные и легкие материалы, из которых сделаны эти наушники Philips, делают их еще удобнее и комфортнее для длительного прослушивания.

    АРУ позволяет предотвратить искажение входного аудиосигнала

    Самонастраивающаяся электроника обеспечивает автоматическую установку уровня входного аудиосигнала на нужное значение, предотвращая появление искажений и сохраняя приятные впечатления при прослушивании.

    32-мм излучатель обеспечивает превосходный звук

    32-мм излучатель компактен и достаточно мощен для обеспечения неискаженного звука при любой входной мощности.

    Беспроводная FM-передача для сохранения свободы передвижения

    Благодаря беспроводной FM-передаче высоких частот, которые проходят и сквозь стены, можно слушать музыку, даже находясь в другой комнате.

    Двое наушников дают возможность слушать музыку вместе с другом

    Двое наушников дают возможность разделить с другом удовольствие от музыки.

    Экономьте средства, используя аккумуляторы

    Комплект наушников включает возможность зарядки аккумуляторов.

    • Звук

      Акустическая система
      Закрытая
      Тип магнита
      Ферритовый
      Диапазон частот
      9–21 000  Гц
      Диаметр излучателя
      32  миллиметра
      Чувствительность
      100  дБ

    • Тюнер/прием/передача

      Диапазон несущих частот
      863,0 - 865,0  МГц
      Модуляция
      FM
      Частота пилот-тона
      19  kHz
      Рабочий диапазон
      100  м
      Количество каналов
      2
      Разделение каналов
      >30  дБ

    • Внешняя упаковка

      EAN
      87 10895 84384 3
      Длина
      47.4  см
      Количество потребительских упаковок
      6
      ширина
      45.4  см
      Вес брутто
      8.761  кг
      Высота
      34.5  см
      Вес нетто
      4.878  кг
      Вес упаковки
      3.883  кг

    • Комфорт

      Автовыключение
      Да
      Время работы
      +/- 15 часов
      Режим Double PLL
      Да
      Индикатор состояния батареи
      Да
      Индикатор уровня заряда батареи
      Да

    • Питание

      Питание наушников
      2 x 1,5 В батареи NiMH, тип R03/AAA
      Питание передатчика
      Адаптер AC/DC 12В/200 мА

    • Размеры упаковки

      Высота
      21.4  см
      Тип упаковки
      Картон
      ширина
      14.9  см
      Глубина
      30.2  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      87 10895 80703 6
      Вес брутто
      1.222  кг
      Вес нетто
      0.813  кг
      Вес упаковки
      0.409  кг

    Что входит в комплект?

    Фотография упаковки

    Другие продукты в комплекте

    • адаптер SHC AC-DC
    • адаптер SHC 3.5-6.3
    • Батарейки
    Badge-D2C

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