Другие продукты в комплекте
- Штекер-переходник для микрофона
- Адаптер переменного/постоянного тока
- Батарея Powerlife
- Аудиокабель
SBCMC8650/00
Радиус действия - 30 м
Беспроводные микрофоны сочетают в себе безупречное качество и свободу движения чтобы оживить любое мероприятие.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Беспроводные системы, использующие в качестве несущего сигнала ультравысокие частоты (УВЧ), обеспечивают ясный и четкий прием и избавляют от ограничений, накладываемых проводами. Гуляйте и сидите там, где вам хочется, и забудьте о возможности расцепления шнура наушников.
При наличии выбора одного из двух каналов передачи, ваше удовольствие от прослушивания защищено, поскольку вы всегда можете легко переключиться на канал с лучшим приемом
Датчик микрофона одинаково чувствителен к любому направлению звучания.
Во время пребывания за пределами зоны действия качество приема временно снижается. Тогда функция автоматического отключения звука просто подавляет выходной аудио сигнал наушников и избавляет от прослушивания беспокоящего шипящего шумового сигнала. Затем, когда вы снова оказываетесь в зоне действия, аудио сигнал снова восстанавливается.
Звук
Подключения
Внешняя упаковка
Комфорт
Внутренняя упаковка
Питание
Размеры упаковки
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