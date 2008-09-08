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  • Радиус действия - 30 м Радиус действия - 30 м Радиус действия - 30 м

    Беспроводные микрофоны

    SBCMC8650/00

    Радиус действия - 30 м

    Беспроводные микрофоны сочетают в себе безупречное качество и свободу движения чтобы оживить любое мероприятие.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Беспроводные микрофоны

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    Радиус действия - 30 м

    Беспроводные технологии предоставляют свободу в передвижении

    Беспроводные системы, использующие в качестве несущего сигнала ультравысокие частоты (УВЧ), обеспечивают ясный и четкий прием и избавляют от ограничений, накладываемых проводами. Гуляйте и сидите там, где вам хочется, и забудьте о возможности расцепления шнура наушников.

    Для минимизации помех выберите один из двух каналов

    При наличии выбора одного из двух каналов передачи, ваше удовольствие от прослушивания защищено, поскольку вы всегда можете легко переключиться на канал с лучшим приемом

    Всенаправленная конструкция обеспечивает прием звука со всех сторон

    Датчик микрофона одинаково чувствителен к любому направлению звучания.

    Автоматическое отключение исключает шипение в отсутствии сигнала

    Во время пребывания за пределами зоны действия качество приема временно снижается. Тогда функция автоматического отключения звука просто подавляет выходной аудио сигнал наушников и избавляет от прослушивания беспокоящего шипящего шумового сигнала. Затем, когда вы снова оказываетесь в зоне действия, аудио сигнал снова восстанавливается.

    • Звук

      Диапазон частот
      10 - 10 000 Гц
      Сопротивление
      600

    • Подключения

      Разъем
      монофонический, 3,5 - 6,3 мм

    • Внешняя упаковка

      EAN
      87 10895 81552 9

    • Комфорт

      Время работы
      12 часов

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      18.1  см
      Количество потребительских упаковок
      2
      Ширина
      15.9  см
      Высота
      26.4  см
      Вес нетто
      1.7  кг
      Вес брутто
      1.875  кг
      Вес упаковки
      0.175  кг

    • Питание

      Тип адаптера
      12 В 200 мА
      Напряжение батареи
      9  В
      Количество аккумуляторов
      1

    • Размеры упаковки

      Тип упаковки
      Картон
      Количество изделий в упаковке
      1

    Что входит в комплект?

    Фотография упаковки

    Другие продукты в комплекте

    • Штекер-переходник для микрофона
    • Адаптер переменного/постоянного тока
    • Батарея Powerlife
    • Аудиокабель
    Badge-D2C

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