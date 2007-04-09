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  • Мощная стереопанорама Мощная стереопанорама Мощная стереопанорама

    Док-станция с АС

    SBD6000/00

    Мощная стереопанорама

    Наслаждайтесь мощным и объемным стереозвучанием SBD6000. Акустические системы и док-станция для iPod легко помещаются в сумке, и где бы вы не находились, вы с друзьями сможете насладиться музыкой с насыщенными басами даже при низком уровне громкости.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Док-станция с АС

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    Мощная стереопанорама

    Мощная система XSL Acoustics

    Легкая портативная конструкция для наслаждения музыкой в любое время

    Легкая портативная конструкция для наслаждения музыкой в любое время

    АС можно брать с собой всегда и везде, благодаря прочным и легким материалу и конструкции.

    Храните приемник на удобной зарядной станции

    Храните приемник на удобной зарядной станции

    Зарядная станция обеспечивает удобное, подходящее хранение приемника, когда он не используется, а некоторые модели даже выполняют подзарядку батарей.

    Питание от батарейки или электросети, на ваш выбор, для музыки в любом месте

    Питание от батарейки или электросети, на ваш выбор, для музыки в любом месте

    Выбор между питанием от батарейки или электросети предоставляет вам свободу действий с аудиосистемой. Можно носить их с собой и повсюду наслаждаться музыкой.

    Динамическое усиление НЧ улучшает электронное воспроизведение басов

    Динамическое усиление НЧ улучшает электронное воспроизведение басов

    Активируйте функцию динамического усиления НЧ (DBB), и нижние частоты басов будут улучшены электронным способом для достижения устойчивого воспроизведения звука, особенно в случае установки низкого уровня громкости АС. Вы все время будете слышать впечатляющие басы.

    Сумка для транспортировки предохраняет АС, когда они не используются

    Сумка для транспортировки предохраняет АС, когда они не используются

    Позаботьтесь о ваших акустических системах и не дайте запутаться кабелю, храните их в этой удобной мягкой сумке, когда они не используются.

    Встроенные акустические системы с технологией XSL Acoustics для динамического звука

    Насладитесь динамичным звучанием и мощными басами, воспроизводимыми ShoqBox с технологией XSL Acoustics. Потрясающее звучание достигается благодаря сочетанию удивительно четких верхних и средних частот с объемными и мощными басами. Инновационное применение высокотехнологичных материалов, например титанового конуса и неодимового магнита, обеспечивает звуковую мощность почти вдвое выше, чем мощность, выдаваемая обычным излучателем аналогичного размера. Точная настройка между излучателем, миниатюрная акустической архитектурой и схемотехникой обеспечивает превосходный динамический звук и оптимизирует характеристики баса самого маленького аудиоустройства.

    Кабели хранятся в полном порядке, когда не используются

    Благодаря уникальному дизайну хранение кабелей больше не проблема. Просто уберите их и отправляйтесь по делам.

    Яркий акустический эффект для объемного и реалистичного звучания

    Эти портативные акустические системы создают яркий стереоэффект, когда расположены отдельно, и кажется, что каждый музыкальный инструмент занимает отдельное место. Звучание более объемное и реалистичное.

    Система сматывания кабеля с возможностью отсоединения для удобства хранения

    Просто отсоедините кабель от док-станции и обмотайте в основании каждой АС. Можно носить их с собой и аккуратно хранить без спутанных клубков кабелей.

    Металлическая решетка защищает излучатели

    Металлическая решетка без потерь пропускает звук, защищая при этом компоненты излучателя.

    • Звук

      Диапазон частот
      100 - 18 000 Гц
      Сопротивление
      3 Ом

    • Подключения

      Разъем
      Специально для iPod

    • Внешняя упаковка

      EAN
      87 12581 31570 2

    • Комфорт

      Время работы
      10 часов

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      27.2  см
      Количество потребительских упаковок
      2
      Ширина
      24  см
      Высота
      24.5  см
      Вес нетто
      1.172  кг
      Вес брутто
      2.012  кг
      Вес упаковки
      0.84  кг

    • Питание

      Тип адаптера
      9 В 1,5 A
      Напряжение батареи
      1.5  В
      Количество аккумуляторов
      6

    • Размеры упаковки

      Тип упаковки
      Картон
      Количество изделий в упаковке
      1

    Что входит в комплект?

    Фотография упаковки

    Другие продукты в комплекте

    • Чехол
    Badge-D2C

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