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Док-станция с акустической системой

SBD8000/00
Общая оценка / 5
  • Мощная стереопанорама Мощная стереопанорама Мощная стереопанорама
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    Док-станция с акустической системой

    SBD8000/00
    Общая оценка / 5

    Мощная стереопанорама

    Наслаждайтесь музыкой, хранимой на iPod с помощью док-станции для колонок SBD8000. Включение мощного стереозвука одним нажатием кнопки. Басовый канал-трубка воспроизводит насыщенный глубокий низкочастотный звук. Куполообразные динамики для воспроизведения четких и чистых высоких частот. Пульт ДУ в комплекте.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Док-станция с акустической системой

    Мощная стереопанорама

    Наслаждайтесь музыкой, хранимой на iPod с помощью док-станции для колонок SBD8000. Включение мощного стереозвука одним нажатием кнопки. Басовый канал-трубка воспроизводит насыщенный глубокий низкочастотный звук. Куполообразные динамики для воспроизведения четких и чистых высоких частот. Пульт ДУ в комплекте.

    Мощная стереопанорама

    Наслаждайтесь музыкой, хранимой на iPod с помощью док-станции для колонок SBD8000. Включение мощного стереозвука одним нажатием кнопки. Басовый канал-трубка воспроизводит насыщенный глубокий низкочастотный звук. Куполообразные динамики для воспроизведения четких и чистых высоких частот. Пульт ДУ в комплекте.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Док-станция с акустической системой

    Мощная стереопанорама

    Наслаждайтесь музыкой, хранимой на iPod с помощью док-станции для колонок SBD8000. Включение мощного стереозвука одним нажатием кнопки. Басовый канал-трубка воспроизводит насыщенный глубокий низкочастотный звук. Куполообразные динамики для воспроизведения четких и чистых высоких частот. Пульт ДУ в комплекте.

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      Мощная стереопанорама

      Басовый канал подчеркивает звучание НЧ для создания реалистичного звука

      Благодаря акустически настроенным воздушным каналам, которые усиливают низкие частоты, предоставляется возможность насладиться фантастической реалистичностью и притягательностью звучания.

      Мощные контуры динамиков для исключительного реалистичного звука

      Мощные контуры динамиков дают исключительно реалистичный звук, полностью погружая вас в игру.

      Встроенный усилитель увеличивает мощность, формируя впечатляющий звук

      Со встроенным усилителем даже самый слабый сигнал звучит впечатляюще на этой мощной акустической системе.

      Яркий акустический эффект для объемного и реалистичного звучания

      Эти портативные динамики создают яркий акустический стерео-эффект, когда расположены отдельно, так чтобы казалась, что каждый музыкальный инструмент занимает отдельное место. Звучание более объемное и реалистичное.

      Металлическая решетка защищает динамики

      Металлическая решетка динамика без потерь пропускает звук, защищая при этом компоненты динамика.

      Для большего наслаждения музыкой в любом месте и в любое время

      Систему динамиков можно использовать с портативным аудио оборудованием

      • Звук

        Диапазон частот
        100 - 20 000  Гц
        Сопротивление
        4

      • Подключения

        Разъем
        Специально для iPod

      • Функции управления

        Индикатор питания
        Да
        Регулировка громкости
        Да

      • Аксессуары

        Адаптер переменного/постоянного тока
        Да

      • Питание

        Тип адаптера
        18 В 2 A

      • Размеры упаковки

        EAN
        87 12581 33358 4
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Картон
        Высота
        15  см
        Ширина
        39,9  см
        Глубина
        18,9  см
        Вес нетто
        1,2  кг
        Вес брутто
        2  кг
        Вес упаковки
        0,8  кг

      • Внешняя упаковка

        EAN
        87 12581 33542 7
        Количество потребительских упаковок
        3
        Длина
        59,6  см
        Ширина
        41,3  см
        Высота
        17,8  см
        Вес нетто
        3,6  кг
        Вес брутто
        6,8  кг
        Вес упаковки
        3,2  кг

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • sbd8000 с адаптером перем./пост. тока
      • Пульт ДУ
      • Кабель линейного входа

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