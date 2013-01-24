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Портативная АС

SBM130BLU/00
Общая оценка / 5
  • Портативная АС "все в одном" Портативная АС "все в одном" Портативная АС "все в одном"
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    Портативная АС

    SBM130BLU/00
    Общая оценка / 5

    Портативная АС "все в одном"

    Наслаждайтесь музыкой с портативной АС Philips "все в одном". Слушайте любимые песни с устройств USB, карт памяти MicroSD или внешних устройств через вход Aux-in. Эта компактная АС с технологией wOOx™ поставляется с аккумулятором. Представлена в нескольких цветах. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Портативная АС

    Портативная АС "все в одном"

    Наслаждайтесь музыкой с портативной АС Philips "все в одном". Слушайте любимые песни с устройств USB, карт памяти MicroSD или внешних устройств через вход Aux-in. Эта компактная АС с технологией wOOx™ поставляется с аккумулятором. Представлена в нескольких цветах. Узнать обо всех преимуществах

    Портативная АС "все в одном"

    Наслаждайтесь музыкой с портативной АС Philips "все в одном". Слушайте любимые песни с устройств USB, карт памяти MicroSD или внешних устройств через вход Aux-in. Эта компактная АС с технологией wOOx™ поставляется с аккумулятором. Представлена в нескольких цветах. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Портативная АС

    Портативная АС "все в одном"

    Наслаждайтесь музыкой с портативной АС Philips "все в одном". Слушайте любимые песни с устройств USB, карт памяти MicroSD или внешних устройств через вход Aux-in. Эта компактная АС с технологией wOOx™ поставляется с аккумулятором. Представлена в нескольких цветах. Узнать обо всех преимуществах

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      Портативная АС "все в одном"

      • Синий
      • USB
      Общая выходная мощность 3 Вт (RMS)

      Общая выходная мощность 3 Вт (RMS)

      Общая выходная мощность системы составляет 3 Вт RMS. RMS расшифровывается как Root Mean Square и означает среднеквадратичную мощность. В ней обычно измеряется мощность звука, то есть электрическая мощность, передаваемая с усилителя на акустическую систему. Эта мощность измеряется в ваттах. Производимая мощность звука складывается из количества переданной электрической мощности и чувствительности акустической системы. Чем больше ватт, тем выше мощность звука, производимого акустической системой.

      Удобное воспроизведение с устройств USB/карты памяти MicroSD

      Просто загрузите на устройство USB или карту памяти MicroSD необходимый контент, вставьте его в плеер — и вам больше не придется беспокоиться о выборе развлечений.

      Встроенное цифровое FM-радио

      Цифровое радиовещание, превосходящее по качеству аналоговую FM-передачу звука, представляет собой новую технологию радиовещания через сеть передатчиков наземных станций. Это обеспечивает более широкий выбор для слушателя и чистый звук без помех. Данная технология позволяет ресиверу захватывать самый мощный из обнаруженных сигналов. Благодаря цифровым станциям не нужно запоминать частоту. Кроме того, настройка выполняется по имени станции, поэтому не нужно возвращаться назад.

      Технология АС wOOx™ для воспроизведения глубоких низких частот

      Технология wOOx™ основана на революционной концепции для АС, позволяющей вам не только слышать, но и ощущать невероятно глубокие басы, звучащие более насыщено, чем в любой другой аудиосистеме. Специальные излучатели работают в согласовании с НЧ-излучателем wOOx, а точная настройка между основным драйвером и ВЧ-динамиком обеспечивает плавный переход от низких и средних частот к высоким. Двойная подвеска и абсолютно симметричная многослойная конструкция создают низкий и точный бас без заметных искажений. Технология wOOx обеспечивает исключительно глубокие и динамичные басы, используя весь потенциал АС для ощутимого усиления впечатлений от музыки.

      Разъем для стереонаушников для индивидуального наслаждения музыкой

      Для индивидуального прослушивания вы можете в любой момент подключить наушники к этому устройству Philips . Наслаждайтесь любимой музыкой с отличным качеством звучания, не доставляя неудобств окружающим.

      Технические характеристики

      • Левая/правая АС

        Излучатель
        Излучатель wOOx — 1 шт, широкополосный 1,5" — 2 шт.
        Диапазон мощности излучателей
        0—5 Вт x 1
        Частотный диапазон
        100 Гц — 20 кГц

      • Аудиосистемы

        Улучшение звука
        Технология «wOOx»
        Усилитель мощности аудиосигнала
        Цифровой усилитель класса "AB"
        Общая выходная мощность
        3 Вт среднеквадр. (макс.)
        Частотный диапазон
        20 Гц-20 кГц
        Отношение сигнал/шум
        > 70 дБ
        Суммарные гармонические искажения
        < 1 %
        Входная чувствительность
        600 мВ

      • Аудиовоспроизведение

        Поддерживаемые аудиоформаты
        MP3
        Поддерживаемые медианосители
        • Флэш-накопитель USB
        • Карта памяти MicroSD
        Режим воспроизведения
        • Перемотка вперед/назад
        • Поиск следующей/предыдущей дорожки

      • Функции управления

        Тип дисплея
        LED-дисплей

      • Подключения

        Вход Aux
        Да
        Выход для наушников
        Да
        Зарядка через USB
        Да

      • Тюнер/прием/передача

        Диапазоны тюнера
        FM

      • Аксессуары

        Кабель USB
        для зарядки
        Разъем для антенны 3,5 мм
        Да
        Аудиокабель 3,5 мм
        Да

      • Питание

        Тип элемента питания
        Встроенный, литиевый
        Bремя воспроизведения музыки
        6  ч

      • Габариты изделия

        Глубина
        1,5  дюйма
        Глубина
        3,7  см
        высота
        7,1  см
        высота
        2,8  дюйма
        Вес
        0,191  кг
        Вес
        0,421  фунта
        ширина
        6,1  дюйма
        ширина
        15,5  см

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