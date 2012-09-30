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  • Портативная АС "все в одном" Портативная АС "все в одном" Портативная АС "все в одном"

    Портативная АС

    SBM130ORG/00

    Портативная АС "все в одном"

    Наслаждайтесь музыкой с портативной АС Philips "все в одном". Слушайте любимые песни с устройств USB, карт памяти MicroSD или внешних устройств через вход Aux-in. Эта компактная АС с технологией wOOx™ поставляется с аккумулятором. Представлена в нескольких цветах.

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    Портативная АС

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    Портативная АС "все в одном"

    • Оранжевый
    • USB
    Общая выходная мощность 3 Вт (RMS)

    Общая выходная мощность 3 Вт (RMS)

    Общая выходная мощность этой системы составляет 3 Вт (RMS). RMS расшифровывается как "среднеквадратичное значение" (Root Mean Square) и является стандартом измерения мощности звука, или, скорее, электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на динамик и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на динамик, и его чувствительность определяют мощность воспроизводимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звучание акустической системы.

    Удобное воспроизведение с устройств USB/карты памяти MicroSD

    Просто загрузите на устройство USB или карту памяти MicroSD необходимый контент, вставьте его в плеер — и вам больше не придется беспокоиться о выборе развлечений.

    Встроенное цифровое FM-радио

    Цифровое радиовещание, превосходящее по качеству аналоговую FM-передачу звука, представляет собой новую технологию радиовещания через сеть передатчиков наземных станций. Это обеспечивает более широкий выбор для слушателя и чистый звук без помех. Данная технология позволяет ресиверу захватывать самый мощный из обнаруженных сигналов. Благодаря цифровым станциям не нужно запоминать частоту. Кроме того, настройка выполняется по имени станции, поэтому не нужно возвращаться назад.

    Разъем для стереонаушников для индивидуального наслаждения музыкой

    Для индивидуального прослушивания вы можете в любой момент подключить наушники к этому устройству Philips. Наслаждайтесь любимой музыкой с отличным качеством звучания, не доставляя неудобств окружающим.

    Технология АС wOOx™ для воспроизведения глубоких низких частот

    Технология wOOx™ основана на революционной концепции для АС, позволяющей вам не только слышать, но и ощущать невероятно глубокие басы, звучащие более насыщено, чем в любой другой аудиосистеме. Специальные излучатели работают в согласовании с НЧ-излучателем wOOx, а точная настройка между основным драйвером и ВЧ-динамиком обеспечивает плавный переход от низких и средних частот к высоким. Двойная подвеска и абсолютно симметричная многослойная конструкция создают низкий и точный бас без заметных искажений. Технология wOOx обеспечивает исключительно глубокие и динамичные басы, используя весь потенциал АС для ощутимого усиления впечатлений от музыки.

    • Питание

      Тип элемента питания
      Встроенный, литиевый
      Время воспроизведения музыки
      6 hr

    • Размеры продукта

      Ширина
      6.1  (дюймы)
      Высота
      2.8  (дюймы)
      Глубина
      1.5  (дюймы)
      Вес
      0.421  фунта

    • Аксессуары

      Кабель USB
      для зарядки

    • Аудиосистемы

      Частотный диапазон
      20 Гц-20 кГц
      Суммарные гармонические искажения
      < 1 %

    Badge-D2C

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