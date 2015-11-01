Самая надежная забота о вашем малыше

Радионяни Avent с технологией DECT позволят вам всегда чувствовать себя рядом с ребенком, даже если вас нет в комнате. Надежное соединение, улучшенная передача кристально чистого звука*, успокаивающий свет ночника и воспроизведение колыбельных.