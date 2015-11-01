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    Philips Avent Audio Monitors Цифровая радионяня

    SCD506/52

    Самая надежная забота о вашем малыше

    Радионяни Avent с технологией DECT позволят вам всегда чувствовать себя рядом с ребенком, даже если вас нет в комнате. Надежное соединение, улучшенная передача кристально чистого звука*, успокаивающий свет ночника и воспроизведение колыбельных.

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    Philips Avent Audio Monitors Цифровая радионяня

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    Самая надежная забота о вашем малыше

    Полное спокойствие во время сна вашего ребенка

    • абсолютно конфиденциальное соединение
    • Ночник и колыбельные
    • Функция обратной связи
    Технология DECT гарантирует отсутствие помех и 100 % конфиденциальность

    Технология DECT гарантирует отсутствие помех и 100 % конфиденциальность

    Технология DECT гарантирует отсутствие помех от любых других передающих устройств, например, других радионянь, беспроводных и сотовых телефонов. Шифрование данных предоставляет защищенное и конфиденциальное соединение, поэтому вы будете единственным, кто будет слышать ребенка.

    Кристально чистое звучание благодаря технологии DECT

    Кристально чистое звучание благодаря технологии DECT

    Вы услышите даже тихий смех, малейший шорох и звук икоты с идеальной четкостью. Цифровая технология DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) обеспечивает кристально чистый звук высокого качества, чтобы вы могли всегда слышать малыша.

    Световые индикаторы уровня звука оповещают о появлении шума в комнате малыша

    Световые индикаторы уровня звука оповещают о появлении шума в комнате малыша

    Индикаторы включаются и показывают уровень громкости звука в детской комнате, даже если на родительском блоке звук отключен.

    Информация о подключении и рабочем диапазоне

    Информация о подключении и рабочем диапазоне

    Если радионяня находится за пределами рабочего диапазона или разряжена, родительский блок оповестит вас об этом, чтобы вы всегда находились на связи с малышом.

    Рабочий диапазон до 330 метров*

    Рабочий диапазон до 330 метров*

    Рабочий диапазон в помещении — до 50 метров*. Вне помещения — до 330 метров*.

    Родительский блок с аккумулятором

    Родительский блок с аккумулятором

    Родительский блок с аккумулятором можно устанавливать в любой комнате.

    Успокойте малыша, поговорив с ним через видеоняню

    Успокойте малыша, поговорив с ним через видеоняню

    Иногда все, что нужно малышу, — это успокаивающий звук вашего голоса. С помощью этой важной функции вы сможете связаться с малышом из любой части дома, просто нажав кнопку.

    Энергосберегающий режим Smart ECO

    Энергосберегающий режим Smart ECO

    Уникальный режим Smart ECO автоматически снижает мощность передачи и продлевает срок службы батареи. Чем ближе устройство расположено к ребенку, тем меньше энергии тратится на обеспечение надежного соединения (недоступно для США и Канады).

    Увеличенное время работы: до 24 часов

    Компактный родительский блок с беспроводной связью, не требующий подзарядки в течение 24 часов, обеспечивает свободу перемещения. Время работы зависит от типа батарей, а также частоты и продолжительности использования родительского блока с элементами питания.

    Успокаивающее действие

    Спокойная колыбельная и мягкий приглушенный свет ночника помогут убаюкать малыша.

    • Тюнер/прием/передача

      Диапазон частот
      DECT
      Автоматический выбор канала
      Да
      Количество каналов
      120

    • Комфорт

      Индикация низкого уровня заряда аккумулятора
      Да
      Автоматическое предупреждение выхода из диапазона
      Да
      Индикатор заряда аккумулятора
      Да
      Настройка чувствительности
      Да
      Регулировка громкости
      Да
      Индикаторы громкости
      Да

    • Аксессуары

      Адаптер перем./пост. тока
      Да
      Руководство пользователя
      Да
      Шейный ремешок
      Да
      Батарейки
      Да
      Зарядная база для родительского блока
      Нет
      Краткое руководство пользователя
      Да

    • Мощность

      Время автономной работы
      24 часа
      Питание
      • 120 В (США)
      • 220 - 240 В

    • Технические характеристики

      Диапазон температур для хранения
      10 - 40  °C
      Диапазон рабочих температур (°C)
      10—40 °C

    • Особенности

      Мягкий свет ночника
      Да
      Технология DECT
      Да
      Рабочий диапазон в помещении
      50 м
      Энергосберегающий режим Smart ECO
      Да
      Рабочий диапазон вне помещения
      330 метров
      Функция обратной связи
      Да
      Колыбельные
      Да
      Световая индикация звука
      5 светодиодных индикаторов
      Регулировка громкости, индикация звука
      Да

    • Логистические данные

      Размеры F-box (В x Ш x Г)
      220 x 156 x 94  миллиметра

    • Этапы взросления

      Этап
      • Беременность
      • 0–6 месяцев

    Badge-D2C

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    • Улучшенное качество звучания по сравнению с радионяней SCD505 DECT
    • Рабочий диапазон видеоняни зависит от окружающих условий и наличия помех.

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