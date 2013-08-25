SCD580/00
Самая надежная забота о вашем малыше
Радионяня Philips Avent SCD580/00 обеспечит полный комфорт и спокойствие вам и вашему малышу благодаря надежному соединению и набору функций, которые помогут успокоить ребенка. Ночник-проектор обязательно понравится вашему малышу!Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Технология DECT гарантирует отсутствие помех от любых других передающих устройств, например, других радионянь, беспроводных и сотовых телефонов. Шифрование данных предоставляет защищенное и конфиденциальное соединение, поэтому вы будете единственным, кто будет слышать ребенка.
Вы услышите даже тихий смех, малейший шорох и звук икоты с идеальной четкостью. Цифровая технология DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) обеспечивает кристально чистый звук высокого качества, чтобы вы могли всегда слышать малыша.
Уникальный режим Smart ECO автоматически снижает мощность передачи и продлевает срок службы батареи. Чем ближе устройство расположено к ребенку, тем меньше энергии тратится на обеспечение надежного соединения (недоступно для США и Канады).
Индикаторы включаются и показывают уровень громкости звука в детской комнате, даже если на родительском блоке звук отключен.
Если радионяня находится за пределами рабочего диапазона или разряжена, родительский блок оповестит вас об этом, чтобы вы всегда находились на связи с малышом.
Рабочий диапазон в помещении — до 50 метров*. Вне помещения — до 330 метров*.
Небольшой родительский блок с беспроводной связью, не требующий подзарядки в течение 18 часов, обеспечивает свободу перемещений.
Иногда все, что нужно малышу, — это успокаивающий звук вашего голоса. С помощью этой важной функции вы сможете связаться с малышом из любой части дома, просто нажав кнопку.
Если малыш не может успокоиться перед сном, включите ночник-проектор звездного неба, который поможет ребенку заснуть быстрее. Функцию можно активировать с родительского или детского блока. (Удаленное управление недоступно для США и Канады).
Успокойте малыша перед сном, выбрав понравившуюся мелодию и включив теплый приглушенный свет ночника. Стандарт Plug and Play позволяет проигрывать песни в формате MP3. Пусть малыш засыпает под любимые композиции. (Удаленное управление недоступно в США и Канаде).
Комбинированный датчик влажности и температуры позволяет следить за климатом в детской комнате. Ребенок не может регулировать температуру тела, как взрослый человек, поэтому небольшое изменение температуры и слишком высокий или слишком низкий уровень влажности могут стать причиной беспокойства малыша. Специальный комбинированный датчик немедленно отправит предупреждение на цифровой дисплей родительского блока, если в детской комнате станет слишком жарко или слишком холодно.
Настройте звуковые оповещения и получайте вибросигналы на родительский блок.
Нажмите специальную кнопку, чтобы мгновенно включить спокойный ночной режим. В этом режиме яркость подсветки индикаторов и дисплея приглушается, а громкость звуковых оповещений снижается. Чтобы вернуться в обычный режим работы, просто нажмите кнопку ночного режима еще раз.
Тюнер/прием/передача
Комфорт
Мощность
Технические характеристики
Особенности
Логистические данные
Этапы взросления
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