Следите за влажностью и температурой в детской

Комбинированный датчик влажности и температуры позволяет следить за климатом в детской комнате. Ребенок не может регулировать температуру тела, как взрослый человек, поэтому небольшое изменение температуры и слишком высокий или слишком низкий уровень влажности могут стать причиной беспокойства малыша. Специальный комбинированный датчик немедленно отправит предупреждение на цифровой дисплей родительского блока, если в детской комнате станет слишком жарко или слишком холодно.