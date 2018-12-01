SCD735/00
Самая надежная забота о вашем малыше
Радионяня SCD735 обеспечивает высокую четкость звука и работает до 24 часов без подзарядки. Разнообразные функции помогут малышу успокоиться, а от прожектора с имитацией ночного звездного неба он будет восторге!Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Технология DECT обеспечивает безопасное и конфиденциальное соединение, поэтому вы можете быть уверены, что передачу слушаете только вы. Технология гарантирует отсутствие помех от любых других передающих устройств, таких как другие радионяни, беспроводные и мобильные телефоны.
Уникальный режим Smart ECO автоматически снижает мощность передачи и продлевает срок службы батареи. Чем ближе устройство расположено к ребенку, тем меньше энергии тратится на обеспечение надежного соединения.
*Рабочий диапазон в помещении — до 50 метров, вне помещения — до 330 метров.
Удобный родительский блок обеспечивает время работы без подзарядки до 24 часов.
5 индикаторов уровня звука указывают на уровень шума в детской даже в том случае, если на родительском блоке отключен звук. Индикатор соединения подскажет, находится ли устройство в рабочем диапазоне, и активно ли подключение. На родительском блоке предусмотрены уведомления о выходе радионяни из рабочего диапазона и низком заряде батареи, чтобы вы могли быть спокойны за ребенка.
На ночь все оповещения можно перевести в режим тихой вибрации, а для дополнительного комфорта — снизить яркость дисплея, индикаторов и уровень громкости.
Нет ничего эффективнее нежной колыбельной и теплого успокаивающего света ночника, если ваш малыш беспокоится. Из любой комнаты в доме вы можете включить одну из 5 расслабляющих мелодий и ночник, чтобы помочь ребенку снова погрузиться в сон.
Иногда все, что нужно малышу, — это успокаивающий звук вашего голоса. С помощью этой важной функции вы сможете связаться с малышом из любой части дома, просто нажав кнопку.
Система терморегуляции у малышей работает не так, как у взрослых, поэтому любое изменение температуры в комнате может стать поводом для беспокойства. Датчик отслеживает температуру воздуха в детской, а настраиваемые оповещения дадут понять, если она изменится.
Технология DECT обеспечивает кристально чистое звучание, чтобы вы могли услышать каждый звук, издаваемый малышом.
С помощью док-станции вы сможете легко и удобно заряжать родительский блок. Ночью док-станцию можно использовать для зарядки, установив в спальне, а днем — в качестве подставки.
В комплекте
Передача факса
Комфорт
Мощность
Технические характеристики
Особенности
Логистические данные
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