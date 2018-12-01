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  • Самая надежная забота о вашем малыше Самая надежная забота о вашем малыше Самая надежная забота о вашем малыше

    Philips Avent Радионяня DECT

    SCD735/00

    Самая надежная забота о вашем малыше

    Радионяня SCD735 обеспечивает высокую четкость звука и работает до 24 часов без подзарядки. Разнообразные функции помогут малышу успокоиться, а от прожектора с имитацией ночного звездного неба он будет восторге!

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    Philips Avent Радионяня DECT

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    Самая надежная забота о вашем малыше

    На 100 % конфиденциальное соединение без помех сигналу

    • 100 % конфиденциальность без помех
    • Кристально чистый звук
    • До 24 часов отслеживания
    • Ночник-проектор звездного неба
    Технология DECT гарантирует отсутствие помех и 100 % конфиденциальность

    Технология DECT гарантирует отсутствие помех и 100 % конфиденциальность

    Технология DECT обеспечивает безопасное и конфиденциальное соединение, поэтому вы можете быть уверены, что передачу слушаете только вы. Технология гарантирует отсутствие помех от любых других передающих устройств, таких как другие радионяни, беспроводные и мобильные телефоны.

    Энергосберегающий режим Smart ECO оптимизирует передачу аудио

    Энергосберегающий режим Smart ECO оптимизирует передачу аудио

    Уникальный режим Smart ECO автоматически снижает мощность передачи и продлевает срок службы батареи. Чем ближе устройство расположено к ребенку, тем меньше энергии тратится на обеспечение надежного соединения.

    Рабочий диапазон до 330 метров*

    Рабочий диапазон до 330 метров*

    *Рабочий диапазон в помещении — до 50 метров, вне помещения — до 330 метров.

    Больше комфорта с возможностью отслеживания до 24 часов в сутки

    Больше комфорта с возможностью отслеживания до 24 часов в сутки

    Удобный родительский блок обеспечивает время работы без подзарядки до 24 часов.

    Будьте уверены в подключении благодаря светодиодным индикаторам

    Будьте уверены в подключении благодаря светодиодным индикаторам

    5 индикаторов уровня звука указывают на уровень шума в детской даже в том случае, если на родительском блоке отключен звук. Индикатор соединения подскажет, находится ли устройство в рабочем диапазоне, и активно ли подключение. На родительском блоке предусмотрены уведомления о выходе радионяни из рабочего диапазона и низком заряде батареи, чтобы вы могли быть спокойны за ребенка.

    Режим для ночного сна: снижение яркости дисплея и уровня громкости

    Режим для ночного сна: снижение яркости дисплея и уровня громкости

    На ночь все оповещения можно перевести в режим тихой вибрации, а для дополнительного комфорта — снизить яркость дисплея, индикаторов и уровень громкости.

    Свет ночника и колыбельные успокоят вашего малыша

    Свет ночника и колыбельные успокоят вашего малыша

    Нет ничего эффективнее нежной колыбельной и теплого успокаивающего света ночника, если ваш малыш беспокоится. Из любой комнаты в доме вы можете включить одну из 5 расслабляющих мелодий и ночник, чтобы помочь ребенку снова погрузиться в сон.

    Говорите с ребенком из любой комнаты

    Говорите с ребенком из любой комнаты

    Иногда все, что нужно малышу, — это успокаивающий звук вашего голоса. С помощью этой важной функции вы сможете связаться с малышом из любой части дома, просто нажав кнопку.

    Следите за температурой в комнате малыша и настраивайте оповещения

    Следите за температурой в комнате малыша и настраивайте оповещения

    Система терморегуляции у малышей работает не так, как у взрослых, поэтому любое изменение температуры в комнате может стать поводом для беспокойства. Датчик отслеживает температуру воздуха в детской, а настраиваемые оповещения дадут понять, если она изменится.

    Кристально чистое звучание благодаря технологии DECT

    Технология DECT обеспечивает кристально чистое звучание, чтобы вы могли услышать каждый звук, издаваемый малышом.

    Док-станция для зарядки

    С помощью док-станции вы сможете легко и удобно заряжать родительский блок. Ночью док-станцию можно использовать для зарядки, установив в спальне, а днем — в качестве подставки.

    • В комплекте

      Детский блок
      Да
      Батарейки
      2 батареи типа AA
      Батареи для детского блока
      Нет
      Клипса для крепления к поясу
      Да
      Зарядное устройство
      Да
      Родительский блок
      Да
      Адаптер электропитания
      2x

    • Передача факса

      Автоматический выбор канала
      Да
      Диапазон частот
      DECT

    • Комфорт

      Автоматическое предупреждение выхода из диапазона
      Да
      Индикация низкого уровня заряда аккумулятора
      Да
      Индикатор заряда аккумулятора
      Да
      Индикаторы громкости
      Да
      Управление яркостью
      Да
      Регулировка громкости
      Да
      ЖК-экран
      Да
      Управление чувствительностью микрофона
      Да

    • Мощность

      Питание
      • 120 В (США)
      • 220 - 240 В
      Время зарядки родительского блока
      до 10 часов
      Время работы родительского блока
      До 24 часов

    • Технические характеристики

      Диапазон температур для работы
      от 0 до 40  °C

    • Особенности

      Детский блок: резервное питание от батарей
      Да
      Зарядная станция
      Да
      Мягкий свет ночника
      Да
      Технология DECT
      Да
      Рабочий диапазон в помещении
      50 м
      Энергосберегающий режим Smart ECO
      Да
      Рабочий диапазон вне помещения
      330 м
      Функция обратной связи
      Да
      Датчик температуры
      Да
      Родительский блок работает как от сети, так и от батареек
      Да
      Световая индикация звука
      5 светодиодных индикаторов
      Ночник-проектор звездного неба
      Да
      Успокаивающие колыбельные
      Да
      Будьте уверены в подключении
      Да, с помощью светодиодных индикаторов
      Режим для ночного сна
      Да, снижение яркости дисплея и уровня громкости
      Режим тихой вибрации
      Да

    • Логистические данные

      Размеры F-box (В x Ш x Г)
      220 x 156 x 94  миллиметра

    Badge-D2C

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