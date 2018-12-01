Будьте уверены в подключении благодаря светодиодным индикаторам

5 индикаторов уровня звука указывают на уровень шума в детской даже в том случае, если на родительском блоке отключен звук. Индикатор соединения подскажет, находится ли устройство в рабочем диапазоне, и активно ли подключение. На родительском блоке предусмотрены уведомления о выходе радионяни из рабочего диапазона и низком заряде батареи, чтобы вы могли быть спокойны за ребенка.