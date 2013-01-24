Во время кормления малыш будет ощущать тепло материнской груди

Наши накладки на соски имеют форму бабочки и предназначены для контакта малыша с кожей матери. Благодаря особой форме возможен контакт с грудью не только носом, но и подбородком, что поможет малышу почувствовать запах и кожу матери. Просто разместите накладку по центру соска — так малыш сможет захватить всю ареолу. Защитите свои соски и поддерживайте тактильную связь с вашим малышом.