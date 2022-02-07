Удобная форма

Накладки на соски доступны в двух размерах, чтобы вы могли подобрать их под размер своей груди. Маленькие накладки подойдут для сосков от 12 мм, а средние — до 21 мм. Для определения размера просто расположите одно из специальных колец поверх соска. Поверните накладку по часовой стрелке и направьте сосок в отверстие. Затем растяните основание накладки по ареоле. Если между соском и силиконовой накладкой есть зазор 2 мм, этот размер вам подходит. Совет: размеры основаны на размерах непосредственно соска, а не ареолы.