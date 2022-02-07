SCF153/03
Для долгого и комфортного кормления грудью*
Накладки на соски созданы для кормления грудью при возникновении проблем с кормлением или захватом. Сверхтонкая накладка в форме бабочки обеспечивает контакт малыша с материнской грудью кожа к коже.Узнать обо всех преимуществах
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Наши накладки на соски имеют форму бабочки и предназначены для контакта малыша с кожей матери. Благодаря особой форме возможен контакт с грудью не только носом, но и подбородком, что поможет малышу почувствовать запах и кожу матери. Просто разместите накладку по центру соска — так малыш сможет захватить всю ареолу. Защитите свои соски и поддерживайте тактильную связь с вашим малышом.
Наши накладки на соски помогут малышам справиться с захватом, а вам — дольше кормить грудью*. Накладки помогут мамам с плоскими и втянутыми сосками, а также малышам, которым трудно сосать: накладки обеспечат легкий захват и стабильную форму соска при паузах во время кормления.
Накладки на соски созданы для комфортного кормления и подойдут для мам, которые испытывают раздражение, боль или воспаление сосков. Накладки помогут сократить вытягивание сосков во время кормления и кормить ребенка с максимально комфортными ощущениями.
Если поток грудного молока необходимо контролировать либо у ребенка не хватает сил, чтобы пить его, накладки для сосков также помогут вам решить возникшую проблему. Три отверстия на кончике накладки помогут стабилизировать поток в случае чрезмерного количества молока. Таким образом малыш сможет пить в удобном темпе даже в случае слишком большого количества молока у матери.
Накладки на соски доступны в двух размерах, чтобы вы могли подобрать их под размер своей груди. Маленькие накладки подойдут для сосков от 12 мм, а средние — до 21 мм. Для определения размера просто расположите одно из специальных колец поверх соска. Поверните накладку по часовой стрелке и направьте сосок в отверстие. Затем растяните основание накладки по ареоле. Если между соском и силиконовой накладкой есть зазор 2 мм, этот размер вам подходит. Совет: размеры основаны на размерах непосредственно соска, а не ареолы.
Перед каждым использованием накладки на соски нужно очищать; это занимает менее 10 минут. Поместите их в кипящую воду на 5 минут либо используйте гигиеничный футляр. Поместите хорошо промытые накладки в футляр и добавьте 25 мл воды. Затем поместите футляр в микроволновую печь мощностью 750–1000 Вт на три минуты. Дайте накладкам остыть в течение пяти минут. Затем вылейте воду; накладки готовы к использованию. Используйте удобный гигиеничный футляр в поездках, чтобы хранить накладки в чистоте.
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