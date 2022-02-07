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  • Для долгого и комфортного кормления грудью* Для долгого и комфортного кормления грудью* Для долгого и комфортного кормления грудью*

    Philips Avent Накладки на соски

    SCF153/03

    Общая оценка / 5
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    Для долгого и комфортного кормления грудью*

    Накладки на соски созданы для кормления грудью при возникновении проблем с кормлением или захватом. Сверхтонкая накладка в форме бабочки обеспечивает контакт малыша с материнской грудью кожа к коже.

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    Philips Avent Накладки на соски

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    Для долгого и комфортного кормления грудью*

    Удобный захват для малыша и бережный контакт с вашей кожей*

    • Тепло материнской груди при кормлении
    • Защита сосков от раздражения
    • Средние (21 мм)
    • 2 шт.
    Во время кормления малыш будет ощущать тепло материнской груди

    Во время кормления малыш будет ощущать тепло материнской груди

    Наши накладки на соски имеют форму бабочки и предназначены для контакта малыша с кожей матери. Благодаря особой форме возможен контакт с грудью не только носом, но и подбородком, что поможет малышу почувствовать запах и кожу матери. Просто разместите накладку по центру соска — так малыш сможет захватить всю ареолу. Защитите свои соски и поддерживайте тактильную связь с вашим малышом.

    Созданы для устранения проблем с захватом

    Созданы для устранения проблем с захватом

    Наши накладки на соски помогут малышам справиться с захватом, а вам — дольше кормить грудью*. Накладки помогут мамам с плоскими и втянутыми сосками, а также малышам, которым трудно сосать: накладки обеспечат легкий захват и стабильную форму соска при паузах во время кормления.

    Создано для матерей, испытывающих дискомфорт при кормлении грудью

    Создано для матерей, испытывающих дискомфорт при кормлении грудью

    Накладки на соски созданы для комфортного кормления и подойдут для мам, которые испытывают раздражение, боль или воспаление сосков. Накладки помогут сократить вытягивание сосков во время кормления и кормить ребенка с максимально комфортными ощущениями.

    Малыш сможет пить с удобной ему скоростью

    Малыш сможет пить с удобной ему скоростью

    Если поток грудного молока необходимо контролировать либо у ребенка не хватает сил, чтобы пить его, накладки для сосков также помогут вам решить возникшую проблему. Три отверстия на кончике накладки помогут стабилизировать поток в случае чрезмерного количества молока. Таким образом малыш сможет пить в удобном темпе даже в случае слишком большого количества молока у матери.

    Удобная форма

    Удобная форма

    Накладки на соски доступны в двух размерах, чтобы вы могли подобрать их под размер своей груди. Маленькие накладки подойдут для сосков от 12 мм, а средние — до 21 мм. Для определения размера просто расположите одно из специальных колец поверх соска. Поверните накладку по часовой стрелке и направьте сосок в отверстие. Затем растяните основание накладки по ареоле. Если между соском и силиконовой накладкой есть зазор 2 мм, этот размер вам подходит. Совет: размеры основаны на размерах непосредственно соска, а не ареолы.

    Легко содержать чистыми в гигиеничном футляре для переноски и стерилизации

    Легко содержать чистыми в гигиеничном футляре для переноски и стерилизации

    Перед каждым использованием накладки на соски нужно очищать; это занимает менее 10 минут. Поместите их в кипящую воду на 5 минут либо используйте гигиеничный футляр. Поместите хорошо промытые накладки в футляр и добавьте 25 мл воды. Затем поместите футляр в микроволновую печь мощностью 750–1000 Вт на три минуты. Дайте накладкам остыть в течение пяти минут. Затем вылейте воду; накладки готовы к использованию. Используйте удобный гигиеничный футляр в поездках, чтобы хранить накладки в чистоте.

    • Дизайн

      Дизайн в форме бабочки
      Да

    • Материал

      Накладки на соски
      Без бисфенола-А**, силикон

    • Что входит в комплект поставки

      Накладки на соски 21 мм
      2  шт.
      Гигиеничный футляр для переноски
      1  шт.

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    • при плоских или втянутых сосках, чрезмерной чувствительности и болевых ощущениях при кормлении, проблемах с захватом у детей
    • *Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011
    • **Этот раздел содержит мнения пользователей о данном продукте. Компания Philips не несет ответственности за содержимое оставленных пользователями в этом разделе комментариев и содержащихся в них технических сведений и рекомендаций, а также не считает их официальной информацией Philips.
    • ***Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
    • ****РУ № 2021/15810 от 22.11.2021

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