Смягчает боль при прорезывании зубов

Прорезыватель Philips AVENT смягчает боль при прорезывании зубов. Прорезыватель можно охладить в холодильнике — это максимально облегчит боль в деснах у малыша во время прорезывания зубов. Узнать обо всех преимуществах