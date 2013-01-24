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Philips Avent

Прорезыватель "Слоник"

SCF199/00
Avent
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1 награда
Avent
  • Смягчает боль при прорезывании зубов Смягчает боль при прорезывании зубов Смягчает боль при прорезывании зубов
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    Philips Avent Прорезыватель "Слоник"

    SCF199/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Смягчает боль при прорезывании зубов

    Прорезыватель Philips AVENT смягчает боль при прорезывании зубов. Прорезыватель можно охладить в холодильнике — это максимально облегчит боль в деснах у малыша во время прорезывания зубов. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent Прорезыватель "Слоник"

    Смягчает боль при прорезывании зубов

    Прорезыватель Philips AVENT смягчает боль при прорезывании зубов. Прорезыватель можно охладить в холодильнике — это максимально облегчит боль в деснах у малыша во время прорезывания зубов. Узнать обо всех преимуществах

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      Смягчает боль при прорезывании зубов

      Для разных стадий прорезывания: передних, задних и боковых зубов

      • 3 мес.+
      • Передние, задние и боковые зубы
      Просто ополосните водой или простерилизуйте

      Просто ополосните водой или простерилизуйте

      Просто ополосните водой или простерилизуйте

      Прорезыватели Philips Avent не содержат бисфенола-А и фталатов

      Прорезыватели Philips Avent не содержат бисфенола-А и фталатов

      Не содержит бисфенол-А — соответствует требованиям Директивы ЕС 2011/8/EU.

      Малышу легко держать изделие благодаря специальному дизайну и небольшому весу

      Малышу легко держать изделие благодаря специальному дизайну и небольшому весу

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Малайзия
        Да

      • Особенности

        Смягчает боль при прорезывании зубов
        Да
        Гигиеничность
        Да
        Можно стерилизовать
        Да
        Без бисфенола-А
        Да
        Можно охлаждать
        Да

      • Этапы взросления

        Возраст
        • 3 месяца +
        • Для передних, задних и боковых
          Подходит для передних, задних и боковых зубов

      • Материал

        Текстура и материалы
        Текстура и материалы (твердые и мягкие)
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