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Комфорт во время сна
Уникальные вкладыши для бюстгальтера Philips AVENT SCF253/20 обладают высокой поглощающей способностью и обеспечивают сухость и комфорт во время сна. Узнать обо всех преимуществах
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Комфорт во время сна
Уникальные вкладыши для бюстгальтера Philips AVENT SCF253/20 обладают высокой поглощающей способностью и обеспечивают сухость и комфорт во время сна. Узнать обо всех преимуществах
Широкая форма и плотный внутренний слой вкладышей для бюстгальтера Philips Avent увеличивают поглощающую способность. Двойные ленты-"липучки" удерживают вкладыш на месте.
Для дополнительной защиты в положении лежа.
Многослойная структура вкладышей для бюстгальтера Philips Avent обеспечивает высокую степень впитывания.
Мягкое шелковистое покрытие и натуральные воздухопроницаемые материалы. Одобрено дерматологами.
Разработано в сотрудничестве с акушеркой и консультантом по грудному вскармливанию, которая на протяжении 20 лет консультирует матерей по вопросам грудного вскармливания.
Для максимальной гигиены каждый вкладыш упакован отдельно.
Страна изготовления
Материал
В комплект входят:
Дизайн
Функции
Размеры и вес
Максимальный комфорт
Мягкая шелковистая поверхность