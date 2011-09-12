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  • Комфорт во время сна Комфорт во время сна Комфорт во время сна

    Philips Avent Одноразовые вкладыши для бюстгальтера

    SCF253/20

    Комфорт во время сна

    Уникальные вкладыши для бюстгальтера Philips Avent SCF253/20 обладают высокой поглощающей способностью и обеспечивают сухость и комфорт во время сна.

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    Philips Avent Одноразовые вкладыши для бюстгальтера

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    Комфорт во время сна

    Вкладыши для бюстгальтера для ночного времени суток

    • 20 вкладышей для ночного времени суток
    Защита в течение ночи

    Защита в течение ночи

    Широкая форма и плотный внутренний слой вкладышей для бюстгальтера Philips Avent увеличивают поглощающую способность. Двойные ленты-"липучки" удерживают вкладыш на месте.

    Барьер против протекания по всей окружности

    Барьер против протекания по всей окружности

    Для дополнительной защиты в положении лежа.

    Гарантия сухости

    Гарантия сухости

    Многослойная структура вкладышей для бюстгальтера Philips Avent обеспечивает высокую степень впитывания.

    Разработано при участии эксперта в области грудного вскармливания

    Разработано при участии эксперта в области грудного вскармливания

    Разработано в сотрудничестве с акушеркой и консультантом по грудному вскармливанию, которая на протяжении 20 лет консультирует матерей по вопросам грудного вскармливания.

    Мягкая шелковистая поверхность

    Мягкая шелковистая поверхность

    Мягкое шелковистое покрытие и натуральные воздухопроницаемые материалы. Одобрено дерматологами.

    Гигиеничность

    Для максимальной гигиены каждый вкладыш упакован отдельно.

    • Размеры и вес

      Размеры
      140 x 140 x 100  миллиметра

    • Мягкая шелковистая поверхность

      Мягкий шелковистый верхний слой
      • Натуральные воздухопроницаемые материалы
      • Одобрено дерматологами

    • Дизайн

      Естественная форма, незаметны под одеждой
      Да

    • Страна изготовления

      Китай
      Да

    • Материал

      Вкладыши для бюстгальтера
      • Одобрено дерматологами
      • Природные материалы

    • В комплект входят:

      Одноразовые вкладыши для бюстгальтера для дневного времени суток
      2  шт.
      Одноразовые вкладыши для бюстгальтера для ночного времени суток
      20  шт.

    • Функции

      Гарантия сухости
      • Многослойная структура
      • Наружный защитный слой

    • Максимальный комфорт

      Не скользит
      С липкой лентой

    Badge-D2C

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