SCF253/20
Комфорт во время сна
Уникальные вкладыши для бюстгальтера Philips Avent SCF253/20 обладают высокой поглощающей способностью и обеспечивают сухость и комфорт во время сна.Узнать обо всех преимуществах
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Широкая форма и плотный внутренний слой вкладышей для бюстгальтера Philips Avent увеличивают поглощающую способность. Двойные ленты-"липучки" удерживают вкладыш на месте.
Для дополнительной защиты в положении лежа.
Многослойная структура вкладышей для бюстгальтера Philips Avent обеспечивает высокую степень впитывания.
Разработано в сотрудничестве с акушеркой и консультантом по грудному вскармливанию, которая на протяжении 20 лет консультирует матерей по вопросам грудного вскармливания.
Мягкое шелковистое покрытие и натуральные воздухопроницаемые материалы. Одобрено дерматологами.
Для максимальной гигиены каждый вкладыш упакован отдельно.
Размеры и вес
Мягкая шелковистая поверхность
Дизайн
Страна изготовления
Материал
В комплект входят:
Функции
Максимальный комфорт
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