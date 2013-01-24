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Philips Avent

Вкладыши для бюстгальтера

SCF254/61
Avent
Общая оценка / 5
Avent
  • Непревзойденный комфорт и уверенность Непревзойденный комфорт и уверенность Непревзойденный комфорт и уверенность
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    Philips Avent Вкладыши для бюстгальтера

    SCF254/61
    Общая оценка / 5

    Непревзойденный комфорт и уверенность

    Одноразовые вкладыши для бюстгальтера Philips Avent обеспечивают комфорт в период кормления благодаря дышащей ячеистой текстуре, сверхтонкому впитывающему внутреннему слою и особой форме, предотвращающей протекание днем и ночью. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Вкладыши для бюстгальтера

    Непревзойденный комфорт и уверенность

    Одноразовые вкладыши для бюстгальтера Philips Avent обеспечивают комфорт в период кормления благодаря дышащей ячеистой текстуре, сверхтонкому впитывающему внутреннему слою и особой форме, предотвращающей протекание днем и ночью. Узнать обо всех преимуществах

    Непревзойденный комфорт и уверенность

    Одноразовые вкладыши для бюстгальтера Philips Avent обеспечивают комфорт в период кормления благодаря дышащей ячеистой текстуре, сверхтонкому впитывающему внутреннему слою и особой форме, предотвращающей протекание днем и ночью. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Вкладыши для бюстгальтера

    Непревзойденный комфорт и уверенность

    Одноразовые вкладыши для бюстгальтера Philips Avent обеспечивают комфорт в период кормления благодаря дышащей ячеистой текстуре, сверхтонкому впитывающему внутреннему слою и особой форме, предотвращающей протекание днем и ночью. Узнать обо всех преимуществах

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      Непревзойденный комфорт и уверенность

      • 61шт
      Ячеистый верхний слой

      Ячеистый верхний слой

      Мягкий ячеистый верхний слой не раздражает кожу.

      Трехслойный ультравпитывающий материал

      Трехслойный ультравпитывающий материал

      Ультравпитывающий внутренний слой эффективно поглощает влагу, сохраняя кожу сухой днем и ночью.

      Для максимальной гигиеничности каждый вкладыш упакован отдельно

      Для максимальной гигиеничности каждый вкладыш упакован отдельно

      В целях гигиены каждый вкладыш упакован отдельно, что позволяет безопасно использовать вкладыши в дороге.

      Надежный и дышащий внешний слой

      Надежный внешний слой сохраняет кожу сухой, обеспечивая комфорт.

      2 клейкие ленты надежно удерживают вкладыши

      2 клейкие ленты надежно удерживают вкладыши.

      Средняя толщина всего 2 мм

      Благодаря небольшой толщине вкладышей (всего 2 мм) и анатомической форме они абсолютно незаметны под одеждой.

      Разработано при участии эксперта

      Разработано в сотрудничестве с акушеркой и консультантом по грудному вскармливанию, которая на протяжении 20 лет консультирует матерей по вопросам грудного вскармливания.

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Китай
        Да

      • Дизайн

        Многослойная структура
        Да
        Ультратонкий
        Да
        Естественная форма, незаметны под одеждой
        Да
        Ячеистая текстура
        Да
        Индивидуальная упаковка
        Да
        2 клейкие ленты
        Да

      • Размеры

        Размеры
        130 x 2 мм

      • Материал

        Вкладыши для бюстгальтера
        Вата, нетканый материал и впитывающий полимер

      • В комплект входят:

        Сменные вкладыши для бюстгальтера
        60  шт.

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