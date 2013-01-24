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Philips Avent

Подогреватель бутылочек для использования в поездках

SCF256
Avent
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Avent
  • Подогрев в любое время и в любом месте Подогрев в любое время и в любом месте Подогрев в любое время и в любом месте
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    Philips Avent Подогреватель бутылочек для использования в поездках

    SCF256
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Подогрев в любое время и в любом месте

    Этот подогреватель бутылочек разработан для тех случаев, когда нужно накормить малыша в дороге: он позволяет подогреть молоко в любое время и в любом месте. Вода в колбе термоса остается горячей до 6 часов, а бутылочки можно подогреть за 2,5 минуты. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent Подогреватель бутылочек для использования в поездках

    Подогрев в любое время и в любом месте

    Этот подогреватель бутылочек разработан для тех случаев, когда нужно накормить малыша в дороге: он позволяет подогреть молоко в любое время и в любом месте. Вода в колбе термоса остается горячей до 6 часов, а бутылочки можно подогреть за 2,5 минуты. Узнать обо всех преимуществах

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      Подогрев в любое время и в любом месте

      • Подогрев молока в дороге
      • Быстрый подогрев
      • Защитная крышка стакана
      • Подходит для подогрева детского питания
      Подогрев детских бутылочек всего за 2,5 минуты

      Подогрев детских бутылочек всего за 2,5 минуты

      Подогреватель бутылочек подогревает 180 мл молока всего за 2,5 минуты*.

      Удобная крышка с клапаном

      Удобная крышка с клапаном

      Удобная крышка с клапаном предотвращает проливание, поэтому изделие удобно брать с собой в дорогу. Специальная конструкция позволяет легко понять, когда крышка открыта или закрыта, а также обеспечивает удобство очистки.

      Защитная крышка стакана

      Защитная крышка стакана

      Благодаря защитной крышке бутылочка надежно фиксируется внутри стакана для быстрого и безопасного подогрева.

      Инструкция по подогреву

      Инструкция по подогреву

      На стакан нанесена инструкция с информацией о длительности подогрева (в зависимости от температуры молока) для бутылочек Philips Avent всех размеров.

      Подогревает различную пищу

      Подогревает различную пищу

      Подогрев нескольких бутылочек в горячей воде одного термоса (500 мл)

      Совместимость с бутылочками и контейнерами Philips Avent

      Совместимость с бутылочками и контейнерами Philips Avent

      Подогреватель бутылочек полностью совместим со всеми бутылочками и контейнерами Philips Avent*. Используйте его для удобного подогрева содержимого бутылочек и контейнеров.

      Подогреватель бутылочек с термосом для подогрева молока в дороге

      Источник питания не требуется. Этот подогреватель бутылочек можно брать с собой, куда бы вы ни отправились. Горячая вода в термосе не остывает до 6 часов и используется для подогрева нескольких бутылочек.

      Легко использовать

      Просто поместите бутылочку в стакан, откройте крышку с клапаном на термосе, который был предварительно наполнен водой, и вылейте горячую воду в стакан. Закрутите крышку стакана для простого, быстрого и безопасного подогрева содержимого бутылочки.

      Технические характеристики

      • Вес и габариты

        Габариты изделия
        200xø104,36  мм
        Размеры потребительской упаковки
        105 x 105 x 207 мм

      • Страна изготовления

        Произведено:
        Китай

      • В комплект входят:

        Подогреватель бутылочек
        1  шт.

      • Материал изделия

        Материал изделия
        нержавеющая сталь (термос), PP (стакан и защитная крышка), PP/ABS (крышка с клапаном)

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          • При условии, что температура бутылочки объемом 180 мл составляет 20 ºC
          • Этот подогреватель бутылочек не подходит для бутылочек Philips Avent объемом 60 мл и пакетов для хранения грудного молока Philips Avent.