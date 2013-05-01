Подогрев в любое время и в любом месте

Этот подогреватель бутылочек разработан для тех случаев, когда нужно накормить малыша в дороге: он позволяет подогреть молоко в любое время и в любом месте. Вода в колбе термоса остается горячей до 6 часов, а бутылочки можно подогреть за 2,5 минуты.