SCF256
Подогрев в любое время и в любом месте
Этот подогреватель бутылочек разработан для тех случаев, когда нужно накормить малыша в дороге: он позволяет подогреть молоко в любое время и в любом месте. Вода в колбе термоса остается горячей до 6 часов, а бутылочки можно подогреть за 2,5 минуты.Узнать обо всех преимуществах
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Подогреватель бутылочек подогревает 180 мл молока всего за 2,5 минуты*.
Удобная крышка с клапаном предотвращает проливание, поэтому изделие удобно брать с собой в дорогу. Специальная конструкция позволяет легко понять, когда крышка открыта или закрыта, а также обеспечивает удобство очистки.
Благодаря защитной крышке бутылочка надежно фиксируется внутри стакана для быстрого и безопасного подогрева.
На стакан нанесена инструкция с информацией о длительности подогрева (в зависимости от температуры молока) для бутылочек Philips Avent всех размеров.
Подогрев нескольких бутылочек в горячей воде одного термоса (500 мл)
Источник питания не требуется. Этот подогреватель бутылочек можно брать с собой, куда бы вы ни отправились. Горячая вода в термосе не остывает до 6 часов и используется для подогрева нескольких бутылочек.
Просто поместите бутылочку в стакан, откройте крышку с клапаном на термосе, который был предварительно наполнен водой, и вылейте горячую воду в стакан. Закрутите крышку стакана для простого, быстрого и безопасного подогрева содержимого бутылочки.
Подогреватель бутылочек полностью совместим со всеми бутылочками и контейнерами Philips Avent*. Используйте его для удобного подогрева содержимого бутылочек и контейнеров.
Материал изделия
Вес и размеры
Страна изготовления
В комплект входят:
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