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  • Подогрев в любое время и в любом месте Подогрев в любое время и в любом месте Подогрев в любое время и в любом месте

    Philips Avent Подогреватель бутылочек для использования в поездках

    SCF256

    Подогрев в любое время и в любом месте

    Этот подогреватель бутылочек разработан для тех случаев, когда нужно накормить малыша в дороге: он позволяет подогреть молоко в любое время и в любом месте. Вода в колбе термоса остается горячей до 6 часов, а бутылочки можно подогреть за 2,5 минуты.

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    Philips Avent Подогреватель бутылочек для использования в поездках

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    Подогрев в любое время и в любом месте

    • Подогрев молока в дороге
    • Быстрый подогрев
    • Защитная крышка стакана
    • Подходит для подогрева детского питания
    Подогрев детских бутылочек всего за 2,5 минуты

    Подогрев детских бутылочек всего за 2,5 минуты

    Подогреватель бутылочек подогревает 180 мл молока всего за 2,5 минуты*.

    Удобная крышка с клапаном

    Удобная крышка с клапаном

    Удобная крышка с клапаном предотвращает проливание, поэтому изделие удобно брать с собой в дорогу. Специальная конструкция позволяет легко понять, когда крышка открыта или закрыта, а также обеспечивает удобство очистки.

    Защитная крышка стакана

    Защитная крышка стакана

    Благодаря защитной крышке бутылочка надежно фиксируется внутри стакана для быстрого и безопасного подогрева.

    Инструкция по подогреву

    Инструкция по подогреву

    На стакан нанесена инструкция с информацией о длительности подогрева (в зависимости от температуры молока) для бутылочек Philips Avent всех размеров.

    Подогревает различную пищу

    Подогревает различную пищу

    Подогрев нескольких бутылочек в горячей воде одного термоса (500 мл)

    Подогреватель бутылочек с термосом для подогрева молока в дороге

    Источник питания не требуется. Этот подогреватель бутылочек можно брать с собой, куда бы вы ни отправились. Горячая вода в термосе не остывает до 6 часов и используется для подогрева нескольких бутылочек.

    Легко использовать

    Просто поместите бутылочку в стакан, откройте крышку с клапаном на термосе, который был предварительно наполнен водой, и вылейте горячую воду в стакан. Закрутите крышку стакана для простого, быстрого и безопасного подогрева содержимого бутылочки.

    Совместимость с бутылочками и контейнерами Philips Avent

    Подогреватель бутылочек полностью совместим со всеми бутылочками и контейнерами Philips Avent*. Используйте его для удобного подогрева содержимого бутылочек и контейнеров.

    • Материал изделия

      Материал изделия
      нержавеющая сталь (термос), PP (стакан и защитная крышка), PP/ABS (крышка с клапаном)

    • Вес и размеры

      Product dimensions
      200xø104,36  миллиметра
      Размеры потребительской упаковки
      105 x 105 x 207 мм

    • Страна изготовления

      Произведено:
      Китай

    • В комплект входят:

      Подогреватель бутылочек
      1  шт.

    Badge-D2C

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    • При условии, что температура бутылочки объемом 180 мл составляет 20 ºC
    • Этот подогреватель бутылочек не подходит для бутылочек Philips Avent объемом 60 мл и пакетов для хранения грудного молока Philips Avent.

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