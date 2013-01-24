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Приготовьтесь к грудному вскармливанию
Набор для кормления грудью Philips AVENT помогает в первые дни грудного вскармливания. Узнать обо всех преимуществах
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Приготовьтесь к грудному вскармливанию
Набор для кормления грудью Philips AVENT помогает в первые дни грудного вскармливания. Узнать обо всех преимуществах
Сухость и комфорт в течение всего дня.
Специально разработано для дополнительного впитывания и комфорта во время сна.
Использование теплой термонакладки для стимулирования выделения грудного молока - Использование холодной термонакладки для удобства и отдыха - В комплект входят особо мягкие чехлы для дополнительного комфорта
Для увлажнения и смягчения воспаленных сосков
Помогает запомнить сторону для следующего кормления
Разработано в сотрудничестве с акушеркой и консультантом по грудному вскармливанию, которая на протяжении 20 лет консультирует матерей по вопросам грудного вскармливания.
Страна изготовления
В комплект входят:
Размеры и вес
Функции