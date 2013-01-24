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Philips Avent

Многофункциональные термонакладки

SCF258/02
Avent
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Общая оценка / 5
Avent
  • Стимуляция и снижение дискомфорта Стимуляция и снижение дискомфорта Стимуляция и снижение дискомфорта
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    Philips Avent Многофункциональные термонакладки

    SCF258/02
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    Стимуляция и снижение дискомфорта

    Многофункциональные термонакладки Philips Avent SCF258/02 незаменимы во время грудного вскармливания. Они стимулируют приток молока, способствуют более легкому сцеживанию при застойных явлениях в груди и уменьшают болевые ощущения после нагрубания молочных желез. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Многофункциональные термонакладки

    Стимуляция и снижение дискомфорта

    Многофункциональные термонакладки Philips Avent SCF258/02 незаменимы во время грудного вскармливания. Они стимулируют приток молока, способствуют более легкому сцеживанию при застойных явлениях в груди и уменьшают болевые ощущения после нагрубания молочных желез. Узнать обо всех преимуществах

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      Стимуляция и снижение дискомфорта

      Стимуляция притока молока перед кормлением

      • Стимуляция или успокоение
      • Использование в охлажденном/теплом виде
      • 2 шт.
      Использование термонакладки в охлажденном виде успокаивает болезненную и набухшую грудь

      Использование термонакладки в охлажденном виде успокаивает болезненную и набухшую грудь

      Снятие боли и неприятных ощущений при набухании молочных желез. Охладите в холодильной или морозильной камере. Всегда используйте вместе с чехлом.

      В комплект входят мягкие чехлы

      В комплект входят мягкие чехлы

      Для более комфортных ощущений на коже

      Использование теплой термонакладки помогает стимулировать выделение молока перед кормлением грудью

      Использование теплой термонакладки помогает стимулировать выделение молока перед кормлением грудью

      Стимуляция притока молока перед кормлением. Смочите слегка чехол, т.к. влажное тепло создает дополнительный комфорт и способствует лучшей стимуляции. Подержите термонакладку в горячей воде в течение 10 минут.

      Разработано при участии эксперта в области грудного вскармливания

      Разработано в сотрудничестве с акушеркой и консультантом по грудному вскармливанию, которая на протяжении 20 лет консультирует матерей по вопросам грудного вскармливания.

      Технические характеристики

      • В комплект входят:

        Термонакладка 2 в 1
        2  шт.

      • Страна изготовления

        Китай
        Да

      • Размеры и вес

        Размеры
        175 x 175 x 40  миллиметра

      • Дизайн

        Дизайн, повторяющий форму груди
        Да
        Мягкий на ощупь чехол
        Приятен для кожи
        Разработана специалистами в области грудного вскармливания
        Да

      • Функции

        Использование охлажденной термонакладки
        Снятие болезненных ощущений
        Использование теплой термонакладки
        Стимуляция притока молока

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