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Стимуляция и снижение дискомфорта
Многофункциональные термонакладки Philips Avent SCF258/02 незаменимы во время грудного вскармливания. Они стимулируют приток молока, способствуют более легкому сцеживанию при застойных явлениях в груди и уменьшают болевые ощущения после нагрубания молочных желез. Узнать обо всех преимуществах
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Стимуляция и снижение дискомфорта
Многофункциональные термонакладки Philips Avent SCF258/02 незаменимы во время грудного вскармливания. Они стимулируют приток молока, способствуют более легкому сцеживанию при застойных явлениях в груди и уменьшают болевые ощущения после нагрубания молочных желез. Узнать обо всех преимуществах
Снятие боли и неприятных ощущений при набухании молочных желез. Охладите в холодильной или морозильной камере. Всегда используйте вместе с чехлом.
Для более комфортных ощущений на коже
Стимуляция притока молока перед кормлением. Смочите слегка чехол, т.к. влажное тепло создает дополнительный комфорт и способствует лучшей стимуляции. Подержите термонакладку в горячей воде в течение 10 минут.
Разработано в сотрудничестве с акушеркой и консультантом по грудному вскармливанию, которая на протяжении 20 лет консультирует матерей по вопросам грудного вскармливания.
В комплект входят:
Страна изготовления
Размеры и вес
Дизайн
Функции