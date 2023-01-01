Ключевые слова для поиска

1

Philips Avent Natural Response

Обучающая чашка

SCF263/61
Avent
Общая оценка / 5
Avent
  • Помогите малышу научиться пить из чашки Помогите малышу научиться пить из чашки Помогите малышу научиться пить из чашки
    -{discount-value}

    Philips Avent Natural Response Обучающая чашка

    SCF263/61
    Общая оценка / 5

    Помогите малышу научиться пить из чашки

    Обучающий набор Natural поможет малышу освоить питье из чашки. Комфортные ручки помогут малышу самостоятельно держать в руках бутылочку, пока он пьет через знакомую ему соску. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Natural Response Обучающая чашка

    Помогите малышу научиться пить из чашки

    Обучающий набор Natural поможет малышу освоить питье из чашки. Комфортные ручки помогут малышу самостоятельно держать в руках бутылочку, пока он пьет через знакомую ему соску. Узнать обо всех преимуществах

    Помогите малышу научиться пить из чашки

    Обучающий набор Natural поможет малышу освоить питье из чашки. Комфортные ручки помогут малышу самостоятельно держать в руках бутылочку, пока он пьет через знакомую ему соску. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Natural Response Обучающая чашка

    Помогите малышу научиться пить из чашки

    Обучающий набор Natural поможет малышу освоить питье из чашки. Комфортные ручки помогут малышу самостоятельно держать в руках бутылочку, пока он пьет через знакомую ему соску. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    Смотреть все

      Помогите малышу научиться пить из чашки

      • 1 чашка
      • 150 мл
      • С 6 мес.
      Мягкие ручки набора для удобства малыша

      Мягкие ручки набора для удобства малыша

      Обучающие ручки приучают малыша держать чашку и пить без посторонней помощи. Они разработаны специально для маленьких ручек и изготовлены из прорезиненного материала, что препятствует выскальзыванию.

      Соска подает молоко, только когда ребенок пьет

      Соска подает молоко, только когда ребенок пьет

      Соска Natural Response соответствует естественному ритму питья вашего малыша, что позволяет легко сочетать кормление грудью и из бутылочки. Эта соска оснащена особым клапаном, который обеспечивает подачу молока только если ребенок уже начал пить. Подача прекращается, если ребенок решил сделать перерыв, чтобы проглотить смесь и подышать.

      Естественный захват благодаря соске, повторяющей форму груди

      Естественный захват благодаря соске, повторяющей форму груди

      Широкая, мягкая и гибкая соска воссоздает форму груди, обеспечивая комфортное кормление малыша.

      Защищает от возникновения колик и дискомфорта

      Защищает от возникновения колик и дискомфорта

      Антиколиковый клапан не позволяет воздуху попадать в животик малыша при кормлении, что предотвращает появление колик и дискомфорта.

      Соска защищена от протекания молока

      Соска защищена от протекания молока

      Соска оснащена специальным клапаном, через который молоко подается, только когда ребенок уже начал пить. Это поможет избежать проливания молока дома и на улице.

      Выберите соску, подходящую вашему малышу

      Выберите соску, подходящую вашему малышу

      Все дети требуют особого подхода при кормлении и держат комфортный им темп. Мы разработали соски с разной скоростью потока, чтобы вы могли найти оптимальный вариант для вашего малыша. Все соски Natural Response изготовлены из мягкого силикона. Обратите внимание, что соски Natural Response совместмы только с бутылочками серии Natural Response и Natural.

      Совместимость с изделиями линейки Philips Avent

      Совместимость с изделиями линейки Philips Avent

      Благодаря тому, что молокоотсосы, бутылочки и чашки совместимы друг с другом, вы можете приспосабливать продукт к потребностям малыша.

      Соски и бутылочки Natural Response Nipples не содержат бисфенол-А*

      Соски и бутылочки Natural Response Nipples не содержат бисфенол-А*

      Бутылочки Philips Avent серии Natural изготовлены из материала, не содержащего бисфенол-A*.

      Проявите терпение

      Проявите терпение

      Наши новые бутылочки Natural Response отличаются от бутылочек без клапана. Как и с кормлением грудью, вам может потребоваться несколько дней, чтобы приспособиться к ней. Это нормально.

      • Материал

        Соска
        • Силикон
        • Не содержит бисфенол-А*
        Обучающая чашка
        • полипропилен
        • Не содержит бисфенол-А*

      • В комплект входят:

        Тренировочная чашка с соской Flow 5
        1 шт.

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Найдите запасную часть или аксессуар

      Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

      Аксессуары

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            • Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011

            Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

            Я понимаю

            You are about to visit a Philips global content page

            Continue

            Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.