Помогите малышу научиться пить из чашки
Обучающий набор Natural поможет малышу освоить питье из чашки. Комфортные ручки помогут малышу самостоятельно держать в руках бутылочку, пока он пьет через знакомую ему соску. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Помогите малышу научиться пить из чашки
Обучающий набор Natural поможет малышу освоить питье из чашки. Комфортные ручки помогут малышу самостоятельно держать в руках бутылочку, пока он пьет через знакомую ему соску. Узнать обо всех преимуществах
Помогите малышу научиться пить из чашки
Обучающий набор Natural поможет малышу освоить питье из чашки. Комфортные ручки помогут малышу самостоятельно держать в руках бутылочку, пока он пьет через знакомую ему соску. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Помогите малышу научиться пить из чашки
Обучающий набор Natural поможет малышу освоить питье из чашки. Комфортные ручки помогут малышу самостоятельно держать в руках бутылочку, пока он пьет через знакомую ему соску. Узнать обо всех преимуществах
Обучающие ручки приучают малыша держать чашку и пить без посторонней помощи. Они разработаны специально для маленьких ручек и изготовлены из прорезиненного материала, что препятствует выскальзыванию.
Соска Natural Response соответствует естественному ритму питья вашего малыша, что позволяет легко сочетать кормление грудью и из бутылочки. Эта соска оснащена особым клапаном, который обеспечивает подачу молока только если ребенок уже начал пить. Подача прекращается, если ребенок решил сделать перерыв, чтобы проглотить смесь и подышать.
Широкая, мягкая и гибкая соска воссоздает форму груди, обеспечивая комфортное кормление малыша.
Антиколиковый клапан не позволяет воздуху попадать в животик малыша при кормлении, что предотвращает появление колик и дискомфорта.
Соска оснащена специальным клапаном, через который молоко подается, только когда ребенок уже начал пить. Это поможет избежать проливания молока дома и на улице.
Все дети требуют особого подхода при кормлении и держат комфортный им темп. Мы разработали соски с разной скоростью потока, чтобы вы могли найти оптимальный вариант для вашего малыша. Все соски Natural Response изготовлены из мягкого силикона. Обратите внимание, что соски Natural Response совместмы только с бутылочками серии Natural Response и Natural.
Благодаря тому, что молокоотсосы, бутылочки и чашки совместимы друг с другом, вы можете приспосабливать продукт к потребностям малыша.
Бутылочки Philips Avent серии Natural изготовлены из материала, не содержащего бисфенол-A*.
Наши новые бутылочки Natural Response отличаются от бутылочек без клапана. Как и с кормлением грудью, вам может потребоваться несколько дней, чтобы приспособиться к ней. Это нормально.
Материал
В комплект входят:
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