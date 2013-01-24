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Удобная и эффективная стерилизация
Размер электрического парового стерилизатора Philips Avent "3 в 1" можно регулировать в зависимости от загрузки, поэтому он не займет много места на кухне. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Удобная и эффективная стерилизация
Размер электрического парового стерилизатора Philips Avent "3 в 1" можно регулировать в зависимости от загрузки, поэтому он не займет много места на кухне. Узнать обо всех преимуществах
Удобная и эффективная стерилизация
Размер электрического парового стерилизатора Philips Avent "3 в 1" можно регулировать в зависимости от загрузки, поэтому он не займет много места на кухне. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Удобная и эффективная стерилизация
Размер электрического парового стерилизатора Philips Avent "3 в 1" можно регулировать в зависимости от загрузки, поэтому он не займет много места на кухне. Узнать обо всех преимуществах
Уникальная модульная конструкция стерилизатора позволяет легко размещать бутылочки и аксессуары. Удобные загрузка и извлечение изделий. Не занимает много места на кухне.
Для стерилизации детских бутылочек и других изделий используется пар, который убивает 99,9 % вредных микробов без использования химических веществ. Вы можете быть уверены, что все детские изделия будут эффективно простерилизованы.
При закрытой крышке содержимое стерилизатора (детские бутылочки, молокоотсосы и пр.) остается стерильным до 24 часов.
Стерилизация занимает всего 6 минут, после чего стерилизатор автоматически выключается. Быстрый результат и максимальная безопасность.
Вмещает одновременно до шести бутылочек Philips Avent серии Classic и Natural объемом 330 мл.
Благодаря открытой конструкции нагревательную пластину легко содержать в чистоте, поэтому при каждой стерилизации обеспечивается максимальная гигиеничность.
Стерилизатор подходит для детских бутылочек со стандартным и широким горлышком, а также для других детских изделий, например молокоотсосов и аксессуаров.
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Питание
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Вес и габариты
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Технические характеристики