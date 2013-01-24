Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
Главная страница
$

Ключевые слова для поиска

1

Philips Avent

Электрический паровой стерилизатор "4 в 1"

SCF286/03
Avent
Поиск материалов поддержки для этого продукта
Общая оценка / 5
Avent
  • Максимально удобная и эффективная стерилизация Максимально удобная и эффективная стерилизация Максимально удобная и эффективная стерилизация
    -{discount-value}
  • Play Pause

    Philips Avent Электрический паровой стерилизатор "4 в 1"

    SCF286/03
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Максимально удобная и эффективная стерилизация

    Размер стерилизатора "4 в 1" можно регулировать, поэтому прибор не займет много места на кухне. В комплект входит корзина для посудомоечной машины, которая позволяет одновременно очистить все небольшие изделия, а затем легко установить их в стерилизатор. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Электрический паровой стерилизатор "4 в 1"

    Максимально удобная и эффективная стерилизация

    Размер стерилизатора "4 в 1" можно регулировать, поэтому прибор не займет много места на кухне. В комплект входит корзина для посудомоечной машины, которая позволяет одновременно очистить все небольшие изделия, а затем легко установить их в стерилизатор. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все baby-bottle-sterilizers

      Максимально удобная и эффективная стерилизация

      Универсальное использование, простая загрузка

      • Уничтожает 99,9 % вредных микробов
      • Стерилизует за 6 минут
      • Вмещает 6 бутылочек Philips Avent
      • Регулируемая конструкция "4 в 1"
      Модульная система стерилизатора "4 в 1"

      Модульная система стерилизатора "4 в 1"

      Уникальная модульная конструкция стерилизатора позволяет легко размещать бутылочки и аксессуары. Удобные загрузка и извлечение изделий. Не занимает много места на кухне. В комплект входит корзина для посудомоечной машины, которая вмещает небольшие аксессуары и позволяет удобно разместить их в стерилизаторе.

      При закрытой крышке изделие остается стерильным до 24 часов

      При закрытой крышке изделие остается стерильным до 24 часов

      При закрытой крышке содержимое стерилизатора (детские бутылочки, молокоотсосы и пр.) остается стерильным до 24 часов.

      Высокая вместимость

      Высокая вместимость

      Вмещает одновременно до шести бутылочек Philips Avent серии Classic и Natural объемом 330 мл.

      На встроенном дисплее отображается информация о ходе процесса

      На встроенном дисплее отображается информация о ходе процесса

      Стерилизатор оснащен дисплеем, на котором отображается информация о ходе процесса стерилизации и индикация для безопасного извлечения остывших бутылочек.

      Стерилизация паром уничтожает 99,9 % болезнетворных микробов

      Для стерилизации детских бутылочек и других изделий используется пар, который убивает 99,9 % вредных микробов без использования химических веществ. Вы можете быть уверены, что все детские изделия будут эффективно простерилизованы.

      Быстрый цикл и функция автоотключения

      Стерилизация занимает всего 6 минут, после чего стерилизатор автоматически выключается. Быстрый результат и максимальная безопасность.

      Удобная очистка и безопасная стерилизация

      Благодаря открытой конструкции нагревательную пластину легко содержать в чистоте, поэтому при каждой стерилизации обеспечивается максимальная гигиеничность.

      Стерилизация бутылочек разного типа, молокоотсосов и аксессуаров

      Стерилизатор подходит для детских бутылочек со стандартным и широким горлышком, а также для других детских изделий, например молокоотсосов и аксессуаров.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        Время стерилизации
        6 минут
        потребляемая мощность
        650  Вт
        напряжение
        50–60 Гц
        Классификация по степени безопасности
        1 класс

      • Вес и габариты

        Размеры
        290 x 160 x 150 (В x Ш x Г)  миллиметра
        Вес
        1,5  кг

      • Страна изготовления

        Сделано в
        Турция

      • В комплект входят:

        Электронный паровой стерилизатор
        1 шт.
        Пинцет
        1  шт.

      • Питание

        напряжение
        220–240  В

      • Этапы взросления

        Возраст
        0–6 месяцев

      • Совместимость

        Совместимость c модельным рядом Philips Avent
        Да

      • Материал

        полипропилен
        Да

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии