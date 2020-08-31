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  • Интеллектуальный подогрев без труда Интеллектуальный подогрев без труда Интеллектуальный подогрев без труда

    Philips Avent Premium Быстрый подогреватель бутылочек

    SCF358/00

    Интеллектуальный подогрев без труда

    Подогревайте детское питание за считанные минуты с помощью подогревателя бутылочек, контролирующего температуру за вас. Датчик интеллектуального контроля температуры автоматически регулирует режим подогрева, обеспечивая быстрый и равномерный результат.

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    Philips Avent Premium Быстрый подогреватель бутылочек

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    Интеллектуальный подогрев без труда

    Готовьте детское питание с уверенностью в результате

    • Равномерный подогрев без перегрева
    • Быстрый подогрев и режим разморозки
    • Подходит для молока и детского питания
    Функция интеллектуального контроля температуры выбирает идеальный режим подогрева

    Функция интеллектуального контроля температуры выбирает идеальный режим подогрева

    Задайте объем молока, запустите процесс и позвольте интеллектуальной системе позаботиться об остальном. Она измеряет начальную температуру молока и быстро подогревает его до идеальной температуры, после чего поддерживает ее до 60 минут.

    Функция размораживания для молока и детских смесей из холодильника

    Функция размораживания для молока и детских смесей из холодильника

    Любите хранить продукты в холодильнике? Подогреватель булочек быстро разморозит молоко и детские смеси в контейнерах.

    Подогревает не только молоко, но и детское питание

    Подогревает не только молоко, но и детское питание

    Когда ваш малыш будет готов к потреблению твердой пищи, подогреватель можно будет использовать для размораживания и нагрева детских смесей в контейнерах.

    Легко чистится

    Легко чистится

    Никаких разборных компонентов: простая очистка и больше свободного времени на игры с малышом.

    Теплая температура молока поддерживается в течение 1 часа, после чего устройство автоматически выключается

    Теплая температура молока поддерживается в течение 1 часа, после чего устройство автоматически выключается

    Молоко в нашем подогревателе бутылочек остается теплым в течение 1 часа, обеспечивая гибкость при кормлении. Затем подогреватель автоматически выключается, чтобы вы были спокойны.

    Совместимо с большинством бутылочек и контейнеров для детского питания

    Совместимо с большинством бутылочек и контейнеров для детского питания

    Создано для любимых бутылочек вашего малыша от Philips Avent, а также бутылочек и контейнеров для детского питания от большинства крупных производителей.

    • Материал изделия

      ABS-пластик
      Да
      PP
      Да

    • Технические характеристики

      Потребляемая мощность
      400  Вт
      Напряжение
      220–240 В, 50–60 Гц
      Классификация по степени безопасности
      Класс 1

    • Вес и габариты

      Размеры изделия (ШxВxГ)
      160,4 x 139,9 x 148,55  миллиметра
      Размеры потребительской упаковки (Ш x В x Г)
      175 x 185 x 160  миллиметра

    • Страна изготовления

      Разработано:
      Европа
      Произведено:
      Китай

    • В комплект входят:

      Подогреватель бутылочек
      1  шт.

    • Этапы взросления

      Этап
      Все

    Badge-D2C

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