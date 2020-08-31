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Philips Avent Premium

Быстрый подогреватель бутылочек

SCF358/00
Avent
Общая оценка / 5
1 награда
Avent
  • Интеллектуальный подогрев без труда Интеллектуальный подогрев без труда Интеллектуальный подогрев без труда
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    Philips Avent Premium Быстрый подогреватель бутылочек

    SCF358/00
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Интеллектуальный подогрев без труда

    Подогревайте детское питание за считанные минуты с помощью подогревателя бутылочек, контролирующего температуру за вас. Датчик интеллектуального контроля температуры автоматически регулирует режим подогрева, обеспечивая быстрый и равномерный результат. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Premium Быстрый подогреватель бутылочек

    Интеллектуальный подогрев без труда

    Подогревайте детское питание за считанные минуты с помощью подогревателя бутылочек, контролирующего температуру за вас. Датчик интеллектуального контроля температуры автоматически регулирует режим подогрева, обеспечивая быстрый и равномерный результат. Узнать обо всех преимуществах

    Интеллектуальный подогрев без труда

    Подогревайте детское питание за считанные минуты с помощью подогревателя бутылочек, контролирующего температуру за вас. Датчик интеллектуального контроля температуры автоматически регулирует режим подогрева, обеспечивая быстрый и равномерный результат. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Premium Быстрый подогреватель бутылочек

    Интеллектуальный подогрев без труда

    Подогревайте детское питание за считанные минуты с помощью подогревателя бутылочек, контролирующего температуру за вас. Датчик интеллектуального контроля температуры автоматически регулирует режим подогрева, обеспечивая быстрый и равномерный результат. Узнать обо всех преимуществах

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      Интеллектуальный подогрев без труда

      Готовьте детское питание с уверенностью в результате

      • Равномерный подогрев без перегрева
      • Быстрый подогрев и режим разморозки
      • Подходит для молока и детского питания
      Функция интеллектуального контроля температуры выбирает идеальный режим подогрева

      Функция интеллектуального контроля температуры выбирает идеальный режим подогрева

      Задайте объем молока, запустите процесс и позвольте интеллектуальной системе позаботиться об остальном. Она измеряет начальную температуру молока и быстро подогревает его до идеальной температуры, после чего поддерживает ее до 60 минут.

      Функция размораживания для молока и детских смесей из холодильника

      Функция размораживания для молока и детских смесей из холодильника

      Любите хранить продукты в холодильнике? Подогреватель булочек быстро разморозит молоко и детские смеси в контейнерах.

      Подогревает не только молоко, но и детское питание

      Подогревает не только молоко, но и детское питание

      Когда ваш малыш будет готов к потреблению твердой пищи, подогреватель можно будет использовать для размораживания и нагрева детских смесей в контейнерах.

      Легко чистится

      Легко чистится

      Никаких разборных компонентов: простая очистка и больше свободного времени на игры с малышом.

      Теплая температура молока поддерживается в течение 1 часа, после чего устройство автоматически выключается

      Теплая температура молока поддерживается в течение 1 часа, после чего устройство автоматически выключается

      Молоко в нашем подогревателе бутылочек остается теплым в течение 1 часа, обеспечивая гибкость при кормлении. Затем подогреватель автоматически выключается, чтобы вы были спокойны.

      Совместимо с большинством бутылочек и контейнеров для детского питания

      Совместимо с большинством бутылочек и контейнеров для детского питания

      Создано для любимых бутылочек вашего малыша от Philips Avent, а также бутылочек и контейнеров для детского питания от большинства крупных производителей.

      • Вес и габариты

        Этап
        Все
        Размеры изделия (ШxВxГ)
        160,4 x 139,9 x 148,55 mm
        Размеры потребительской упаковки (Ш x В x Г)
        175 x 185 x 160 mm

      • Страна изготовления

        Подогреватель бутылочек
        1 шт.
        Разработано:
        Европа
        Произведено:
        Китае

      • Материал изделия

        ABS-пластик
        Да
        PP
        Да

      • Технические характеристики

        потребляемая мощность
        400 W
        Классификация по степени безопасности
        Класс 1

      • Технические характеристики

        Напряжение
        220–240 В, 50–60 Гц

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