SCF358/00
Интеллектуальный подогрев без труда
Подогревайте детское питание за считанные минуты с помощью подогревателя бутылочек, контролирующего температуру за вас. Датчик интеллектуального контроля температуры автоматически регулирует режим подогрева, обеспечивая быстрый и равномерный результат.Узнать обо всех преимуществах
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Задайте объем молока, запустите процесс и позвольте интеллектуальной системе позаботиться об остальном. Она измеряет начальную температуру молока и быстро подогревает его до идеальной температуры, после чего поддерживает ее до 60 минут.
Любите хранить продукты в холодильнике? Подогреватель булочек быстро разморозит молоко и детские смеси в контейнерах.
Когда ваш малыш будет готов к потреблению твердой пищи, подогреватель можно будет использовать для размораживания и нагрева детских смесей в контейнерах.
Никаких разборных компонентов: простая очистка и больше свободного времени на игры с малышом.
Молоко в нашем подогревателе бутылочек остается теплым в течение 1 часа, обеспечивая гибкость при кормлении. Затем подогреватель автоматически выключается, чтобы вы были спокойны.
Создано для любимых бутылочек вашего малыша от Philips Avent, а также бутылочек и контейнеров для детского питания от большинства крупных производителей.
Материал изделия
Технические характеристики
Вес и габариты
Страна изготовления
В комплект входят:
Этапы взросления
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