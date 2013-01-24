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Удобно пить
Чашка с носиком Philips Avent станет отличным помощником для малышей и их мам. Мягкий силиконовый носик облегчает питье, а немногочисленные детали значительно упрощают процесс очистки. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Удобно пить
Чашка с носиком Philips Avent станет отличным помощником для малышей и их мам. Мягкий силиконовый носик облегчает питье, а немногочисленные детали значительно упрощают процесс очистки. Узнать обо всех преимуществах
Удобно пить
Чашка с носиком Philips Avent станет отличным помощником для малышей и их мам. Мягкий силиконовый носик облегчает питье, а немногочисленные детали значительно упрощают процесс очистки. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Удобно пить
Чашка с носиком Philips Avent станет отличным помощником для малышей и их мам. Мягкий силиконовый носик облегчает питье, а немногочисленные детали значительно упрощают процесс очистки. Узнать обо всех преимуществах
Из цельного силиконового носика очень удобно пить: жидкость подается при надавливании на носик.
Клапан встроен в носик, что ускоряет и облегчает сборку.
Удобный захват: форма контейнера чашки разработана специально для маленьких ручек.
Можно использовать со всеми бутылочками и чашками Philips Avent, кроме стеклянных бутылочек и чашки Grown-up. Сочетайте элементы для создания идеальной чашки для своего малыша.
В комплект входят:
Страна изготовления
Вес и габариты
Аксессуары