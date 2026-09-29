SCF552/11
Идеальная форма
Каждая мама уникальна, и эти 28-мм защитные накладки на соски и 26-мм вставки для большой груди и сосков обеспечат комфортную и безопасную посадку. Для использования с чашками для сбора Philips Avent Hands-free.Узнать обо всех преимуществах
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Наши уникальные силиконовые накладки SkinSense предназначены для максимального комфорта и защитят вас от неприятных ощущений для сосков и груди. Эти накладки созданы из силикона пищевого стандарта для вашего полного спокойствия.
Малышам виднее, как пить — именно поэтому наш электрический молокоотсос Hands-free имитирует их естественный ритм питья, чтобы вы могли найти подходящие настройки для эффективного* сцеживания и оптимального количества молока. Защитные накладки и вставки идеального размера помогут сделать процедуру сцеживания более безопасной и комфортной.
Мы хотим, чтобы у каждой мамы была возможность найти себе вариант с идеальной посадкой. Поэтому наша линейка защитных накладок и вставок подойдет 99 % мам. Их можно купить отдельно для максимального комфорта при сцеживании молока.
Мы создали этот молокоотсос и его аксессуары с расчетом на минимализм и ваше удобство. Всего несколько соединяющихся деталей позволят без труда использовать чаши для сбора — их легко разбирать, мыть (вручную или в посудомоечной машине), дезинфицировать и собирать обратно.
Материал
В комплект входят:
Удобство использования
Функции
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