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  • Идеальная форма Идеальная форма Идеальная форма

    Philips Avent Hands-free Маленькие вставки для накладок

    SCF554/11

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    Идеальная форма

    Каждая мама уникальна, и эти 15-мм и 17-мм вставки для небольших сосков обеспечат комфортную и безопасную посадку. Для использования с 21-мм чашами для сбора Philips Avent Hands-free.

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    Philips Avent Hands-free Маленькие вставки для накладок

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    Идеальная форма

    Для использования с чашами для сбора Hands-free

    • 15-мм вставки
    • 17-мм вставки
    Целый ряд накладок и вставок разного размера — ведь каждая мама уникальна

    Целый ряд накладок и вставок разного размера — ведь каждая мама уникальна

    Мы хотим, чтобы у каждой мамы была возможность найти себе вариант с идеальной посадкой. Поэтому наша линейка защитных накладок и вставок подойдет 99 % мам. Их можно купить отдельно для максимального комфорта при сцеживании молока.

    Эффективное* сцеживание благодаря имитации ритма питья младенца

    Эффективное* сцеживание благодаря имитации ритма питья младенца

    Малышам виднее, как пить — именно поэтому наш электрический молокоотсос Hands-free имитирует их естественный ритм питья, чтобы вы могли найти подходящие настройки для эффективного* сцеживания и оптимального количества молока. Защитные накладки и вставки идеального размера помогут сделать процедуру сцеживания более безопасной и комфортной.

    Легко мыть и собирать благодаря небольшому количеству деталей

    Легко мыть и собирать благодаря небольшому количеству деталей

    Мы создали этот молокоотсос и его аксессуары с расчетом на минимализм и ваше удобство. Всего несколько соединяющихся деталей позволят без труда использовать чаши для сбора — их легко разбирать, мыть (вручную или в посудомоечной машине), дезинфицировать и собирать обратно.

    • Материал

      Накладка и вставка для сосков
      Жидкий прорезиненный силикон

    • В комплект входят:

      Вставки (15 мм, 17 мм)
      2 шт. каждой

    • Удобство использования

      Использование молокоотсоса
      Легко использовать, очищать и собирать

    • Функции

      Характеристики накладки и вставки для сосков
      Several sizes available for the best fit

    Badge-D2C

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