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Помогите малышу научиться пить из чашки
Этот тренировочный набор серии Classic+ поможет малышу перейти к первой чашке. Удобные ручки позволяют ребенку самостоятельно держать бутылочку и пить с помощью уже привычной соски. Узнать обо всех преимуществах
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Помогите малышу научиться пить из чашки
Этот тренировочный набор серии Classic+ поможет малышу перейти к первой чашке. Удобные ручки позволяют ребенку самостоятельно держать бутылочку и пить с помощью уже привычной соски. Узнать обо всех преимуществах
Чашка Philips Avent изготовлена из материала, не содержащего бисфенол-А.
Можно использовать со всеми бутылочками и чашками Philips Avent, кроме стеклянных бутылочек и чашек Grown-up/My First Big Kid Cup. Сочетайте элементы для создания идеальной чашки для своего малыша.
Прикрепите к детской бутылочке удобные ручки, чтобы научить малыша пить самостоятельно
В комплект входят:
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