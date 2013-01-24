Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
Главная страница
$

Ключевые слова для поиска

1

Philips Avent

Контейнер для хранения продуктов

SCF639/05
Avent
Общая оценка / 5
Avent
  • Идеальное хранение продуктов дома и в поездках Идеальное хранение продуктов дома и в поездках Идеальное хранение продуктов дома и в поездках
    -{discount-value}

    Philips Avent Контейнер для хранения продуктов

    SCF639/05
    Общая оценка / 5

    Идеальное хранение продуктов дома и в поездках

    Наш новый контейнер позволяет хранить полезное детское питание и использовать его для кормления малыша. Стерилизуйте и снова используйте контейнер для хранения с продуктами серии Philips AVENT дома и в поездках. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Контейнер для хранения продуктов

    Идеальное хранение продуктов дома и в поездках

    Наш новый контейнер позволяет хранить полезное детское питание и использовать его для кормления малыша. Стерилизуйте и снова используйте контейнер для хранения с продуктами серии Philips AVENT дома и в поездках. Узнать обо всех преимуществах

    Идеальное хранение продуктов дома и в поездках

    Наш новый контейнер позволяет хранить полезное детское питание и использовать его для кормления малыша. Стерилизуйте и снова используйте контейнер для хранения с продуктами серии Philips AVENT дома и в поездках. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Контейнер для хранения продуктов

    Идеальное хранение продуктов дома и в поездках

    Наш новый контейнер позволяет хранить полезное детское питание и использовать его для кормления малыша. Стерилизуйте и снова используйте контейнер для хранения с продуктами серии Philips AVENT дома и в поездках. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все breast-milk-storage

      Идеальное хранение продуктов дома и в поездках

      С герметичной крышкой

      • стандартный
      Для надежного хранения и транспортировки

      Для надежного хранения и транспортировки

      Контейнеры для хранения Philips Avent оснащены крышкой, которая обеспечивает полную герметичность для удобного хранения и транспортировки.

      Удобно следить за датой и содержимым

      Удобно следить за датой и содержимым

      Удобно следить за датой и содержимым.

      Удобно следить за датой и содержимым

      Удобно следить за датой и содержимым

      Для удобства хранения.

      Компактное размещение в холодильной и морозильной камерах

      Компактное размещение в холодильной и морозильной камерах

      Для компактного размещения в холодильной и морозильной камерах.

      Подходит для хранения в холодильнике и морозильной камере

      Подходит для хранения в холодильнике и морозильной камере

      Для максимального удобства использования.

      Простота использования и очистки

      Простота использования и очистки

      Подходит для использования в подогревателе бутылочек, в микроволновой печи, посудомоечной машине и стерилизаторе.

      Технические характеристики

      • В комплект входят:

        Крышки
        5  шт.
        Контейнеры для хранения, 240 мл
        5 шт. (для повторного использования)  шт.

      • Этапы взросления

        Возраст
        6 месяцев +

      • Вес и габариты

        Размеры потребительской упаковки
        80 x 80 x 200 мм (Ш x Г x В)

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии