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Идеальное хранение продуктов дома и в поездках
Контейнеры для хранения продуктов Philips Avent универсальны, просты в использовании и "растут" вместе с вашим ребенком. Контейнеры идеально подходят для хранения продуктов как дома, так и в поездках. Узнать обо всех преимуществах
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Идеальное хранение продуктов дома и в поездках
Контейнеры для хранения продуктов Philips Avent универсальны, просты в использовании и "растут" вместе с вашим ребенком. Контейнеры идеально подходят для хранения продуктов как дома, так и в поездках. Узнать обо всех преимуществах
Контейнеры для хранения Philips Avent оснащены крышкой, которая обеспечивает полную герметичность для удобного хранения и транспортировки.
Удобно следить за датой и содержимым.
Для удобства хранения.
Для компактного размещения в холодильной и морозильной камерах.
Для максимального удобства использования.
Подходит для использования в подогревателе бутылочек, в микроволновой печи, посудомоечной машине и стерилизаторе.
Для кормления малыша домашними блюдами.
В комплект входят:
Этапы взросления