Philips Avent Термочашки с трубочкой
Дольше поддерживает оптимальную температуру напитка
Термочашка с трубочкой Avent SCF766/00 поддерживает нужную температуру напитка для вашего малыша. Герметичная чашка с завинчивающейся крышкой предназначена для обучения самостоятельному питанию.
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Philips Avent Термочашки с трубочкой
Дольше поддерживает оптимальную температуру напитка Герметичная, для самостоятельного использования 260 мл 12 мес+ c трубочкой Все детали можно мыть в посудомоечной машине
.
Чашка сделана из материала, не содержащего бисфенол-А
Чашка Philips Avent изготовлена из материала, не содержащего бисфенол-А.
Совместимость с бутылочками и чашками Philips Avent
Можно использовать со всеми бутылочками и чашками Philips Avent, кроме стеклянных бутылочек и "Взрослых" чашек. Сочетайте элементы для создания идеальной чашки для своего малыша.
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Страна изготовления
Индонезия
Да
В комплект входят:
Чашка (260 мл/ 9 унций)
1
шт. Завинчивающаяся крышка с трубочкой
1
шт. Силиконовая трубочка
1
шт.
Этапы взросления
Этап
12 мес. +
Размеры и вес изделия
Глубина
80
миллиметра высота
260
миллиметра Длина
100
миллиметра Вес
180
г
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