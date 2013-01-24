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Philips Avent

Термочашки с трубочкой

SCF766/00
Avent
Общая оценка / 5
1 награда
Avent
  • Дольше поддерживает оптимальную температуру напитка Дольше поддерживает оптимальную температуру напитка Дольше поддерживает оптимальную температуру напитка
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    Philips Avent Термочашки с трубочкой

    SCF766/00
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Дольше поддерживает оптимальную температуру напитка

    Термочашка с трубочкой AVENT SCF766/00 поддерживает нужную температуру напитка для вашего малыша. Герметичная чашка с завинчивающейся крышкой предназначена для обучения самостоятельному питанию. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent Термочашки с трубочкой

    Дольше поддерживает оптимальную температуру напитка

    Термочашка с трубочкой AVENT SCF766/00 поддерживает нужную температуру напитка для вашего малыша. Герметичная чашка с завинчивающейся крышкой предназначена для обучения самостоятельному питанию. Узнать обо всех преимуществах

    Дольше поддерживает оптимальную температуру напитка

    Термочашка с трубочкой AVENT SCF766/00 поддерживает нужную температуру напитка для вашего малыша. Герметичная чашка с завинчивающейся крышкой предназначена для обучения самостоятельному питанию. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Термочашки с трубочкой

    Дольше поддерживает оптимальную температуру напитка

    Термочашка с трубочкой AVENT SCF766/00 поддерживает нужную температуру напитка для вашего малыша. Герметичная чашка с завинчивающейся крышкой предназначена для обучения самостоятельному питанию. Узнать обо всех преимуществах

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      Дольше поддерживает оптимальную температуру напитка

      Герметичная, для самостоятельного использования

      • 260 мл
      • 12 мес+ c трубочкой
      Все детали можно мыть в посудомоечной машине

      Все детали можно мыть в посудомоечной машине

      .

      Чашка сделана из материала, не содержащего бисфенол-А

      Чашка сделана из материала, не содержащего бисфенол-А

      Чашка Philips Avent изготовлена из материала, не содержащего бисфенол-А.

      Совместимость с бутылочками и чашками Philips Avent

      Можно использовать со всеми бутылочками и чашками Philips Avent, кроме стеклянных бутылочек и "Взрослых" чашек. Сочетайте элементы для создания идеальной чашки для своего малыша.

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Индонезия
        Да
        Чашка (260 мл/ 9 унций)
        1  шт.
        Этап
        12 мес. +

      • В комплект входят:

        Завинчивающаяся крышка с трубочкой
        1  шт.
        Силиконовая трубочка
        1  шт.

      • Размеры и вес изделия

        Глубина
        80  миллиметра
        высота
        260  миллиметра
        Длина
        100  миллиметра
        Вес
        180  г

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