Ключевые слова для поиска
Дольше поддерживает оптимальную температуру напитка
Термочашка с трубочкой AVENT SCF766/00 поддерживает нужную температуру напитка для вашего малыша. Герметичная чашка с завинчивающейся крышкой предназначена для обучения самостоятельному питанию. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Дольше поддерживает оптимальную температуру напитка
Термочашка с трубочкой AVENT SCF766/00 поддерживает нужную температуру напитка для вашего малыша. Герметичная чашка с завинчивающейся крышкой предназначена для обучения самостоятельному питанию. Узнать обо всех преимуществах
Дольше поддерживает оптимальную температуру напитка
Термочашка с трубочкой AVENT SCF766/00 поддерживает нужную температуру напитка для вашего малыша. Герметичная чашка с завинчивающейся крышкой предназначена для обучения самостоятельному питанию. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Дольше поддерживает оптимальную температуру напитка
Термочашка с трубочкой AVENT SCF766/00 поддерживает нужную температуру напитка для вашего малыша. Герметичная чашка с завинчивающейся крышкой предназначена для обучения самостоятельному питанию. Узнать обо всех преимуществах
.
Чашка Philips Avent изготовлена из материала, не содержащего бисфенол-А.
Можно использовать со всеми бутылочками и чашками Philips Avent, кроме стеклянных бутылочек и "Взрослых" чашек. Сочетайте элементы для создания идеальной чашки для своего малыша.
Страна изготовления
В комплект входят:
Размеры и вес изделия