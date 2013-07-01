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  • Дольше поддерживает оптимальную температуру напитка Дольше поддерживает оптимальную температуру напитка Дольше поддерживает оптимальную температуру напитка

    Philips Avent Термочашки с трубочкой

    SCF766/00

    Дольше поддерживает оптимальную температуру напитка

    Термочашка с трубочкой Avent SCF766/00 поддерживает нужную температуру напитка для вашего малыша. Герметичная чашка с завинчивающейся крышкой предназначена для обучения самостоятельному питанию.

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    Philips Avent Термочашки с трубочкой

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    Дольше поддерживает оптимальную температуру напитка

    Герметичная, для самостоятельного использования

    • 260 мл
    • 12 мес+ c трубочкой
    Все детали можно мыть в посудомоечной машине

    Все детали можно мыть в посудомоечной машине

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    Чашка сделана из материала, не содержащего бисфенол-А

    Чашка сделана из материала, не содержащего бисфенол-А

    Чашка Philips Avent изготовлена из материала, не содержащего бисфенол-А.

    Совместимость с бутылочками и чашками Philips Avent

    Можно использовать со всеми бутылочками и чашками Philips Avent, кроме стеклянных бутылочек и "Взрослых" чашек. Сочетайте элементы для создания идеальной чашки для своего малыша.

    • Страна изготовления

      Индонезия
      Да

    • В комплект входят:

      Чашка (260 мл/ 9 унций)
      1  шт.
      Завинчивающаяся крышка с трубочкой
      1  шт.
      Силиконовая трубочка
      1  шт.

    • Этапы взросления

      Этап
      12 мес. +

    • Размеры и вес изделия

      Глубина
      80  миллиметра
      высота
      260  миллиметра
      Длина
      100  миллиметра
      Вес
      180  г

    Badge-D2C

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