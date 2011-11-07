SCF782/00
Помогает в освоении навыков питья из обычной чашки
Помогите ребенку с легкостью перейти с чашек-непроливаек на обычные чашки без лишних хлопот! Благодаря специальной технологии жидкость поступает только тогда, когда ребенок касается края чашки губами.Узнать обо всех преимуществах
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Из этой чашки без носика можно пить по всему краю, словно это обычная чашка.
Конструкция этой чашки без носика способствует правильному росту зубов.
Уникальный клапан этой чашки без носика открывается только от прикосновения губ, поэтому жидкость поступает только тогда, когда ребенок касается края чашки губами. В остальное время клапан автоматически закрывается, поэтому вам не придется беспокоиться о том, что жидкость разольется.
Чашка оснащена ручками, чтобы малыш приучался держать саму чашку или мог брать ее за удобные ручки.
Сохраняет чашку чистой как дома, так и в дороге.
Чашка Philips Avent изготовлена из материала, не содержащего бисфенол-А.
Части этой чашки удобно мыть в посудомоечной машине. Разберите чашку и просто положите ее в посудомоечную машину или вымойте самостоятельно в мыльной воде.
Мы помогаем детям научиться самостоятельному питью, позволяя с легкостью перейти от грудного вскармливания или бутылочки к обычной чашке. Мы прислушиваемся к мнению медицинских специалистов, поэтому наши чашки с сосками, мягкими и твердыми носиками, трубочками, а также чашки, из которых можно пить по всему краю, растут вместе с вашим ребенком и помогают ему развивать моторику ротовой полости и навыки питья.
Страна изготовления
Логистические данные
В комплект входят:
Этапы взросления
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