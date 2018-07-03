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  • Помогает в освоении навыков питья из обычной чашки Помогает в освоении навыков питья из обычной чашки Помогает в освоении навыков питья из обычной чашки
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    Philips Avent "Взрослая" чашка

    SCF782/15

    Помогает в освоении навыков питья из обычной чашки

    Помогите ребенку с легкостью перейти с чашек-непроливаек на обычные чашки без лишних хлопот! Благодаря специальной технологии жидкость поступает только тогда, когда ребенок касается края чашки губами.

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    Philips Avent "Взрослая" чашка

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    Помогает в освоении навыков питья из обычной чашки

    Идеальная чашка для обучения растущих малышей самостоятельному питью

    • 260 мл
    • 260 мл
    • 9 мес.+
    Можно пить по всему краю, словно это обычная чашка

    Можно пить по всему краю, словно это обычная чашка

    Из этой чашки без носика можно пить по всему краю, словно это обычная чашка.

    Способствует правильному развитию полости рта*

    Способствует правильному развитию полости рта*

    Конструкция этой чашки без носика способствует правильному росту зубов.

    Открывается от прикосновения губ

    Открывается от прикосновения губ

    Уникальный клапан этой чашки без носика открывается только от прикосновения губ, поэтому жидкость поступает только тогда, когда ребенок касается края чашки губами. В остальное время клапан автоматически закрывается, поэтому вам не придется беспокоиться о том, что жидкость разольется.

    Ребенок может держать чашку разными способами

    Ребенок может держать чашку разными способами

    Чашка оснащена ручками, чтобы малыш приучался держать саму чашку или мог брать ее за удобные ручки.

    Защитная гигиеничная крышка обеспечивает чистоту чашки

    Защитная гигиеничная крышка обеспечивает чистоту чашки

    Сохраняет чашку чистой как дома, так и в дороге.

    Чашка сделана из материала, не содержащего бисфенол-А

    Чашка сделана из материала, не содержащего бисфенол-А

    Чашка Philips Avent изготовлена из материала, не содержащего бисфенол-А.

    Можно мыть в посудомоечной машине

    Можно мыть в посудомоечной машине

    Части этой чашки удобно мыть в посудомоечной машине. Разберите чашку и просто положите ее в посудомоечную машину или вымойте самостоятельно в мыльной воде.

    Наши чашки растут вместе с вашими детьми

    Наши чашки растут вместе с вашими детьми

    Мы помогаем детям научиться самостоятельному питью, позволяя с легкостью перейти от грудного вскармливания или бутылочки к обычной чашке. Мы прислушиваемся к мнению медицинских специалистов, поэтому наши чашки с сосками, мягкими и твердыми носиками, трубочками, а также чашки, из которых можно пить по всему краю, растут вместе с вашим ребенком и помогают ему развивать моторику ротовой полости и навыки питья.

    • Страна изготовления

      Индонезия
      Да

    • Логистические данные

      Размер изделия
      114 x 77 x 113 мм (Д x Ш x В)  миллиметра
      Размер упаковки (комплектация для Европы)
      114 x 85 x 177 мм (Д x Ш x В)  миллиметра
      Размер упаковки (комплектация для США)
      114 x 85 x 162 мм (Д x Ш x В)  миллиметра

    • В комплект входят:

      Контейнер
      1  шт.
      Фиксирующее кольцо с ручкой
      1  шт.
      Система клапана (из 3 частей)
      1 шт.
      Руководство пользователя
      1  шт.

    • Этапы взросления

      Этап
      9 месяцев +

    Badge-D2C

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    Отзывы

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    • 77 % опрошенных детских стоматологов согласились, что эта чашка способствует правильному развитию полости рта (независимое онлайн-исследование, США, апрель 2016 г.)
    • 72 % опрошенных детских стоматологов отметили, что порекомендовали бы использование технологии открывания от прикосновения губ (независимое онлайн-исследование, США, апрель 2016 г.)

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