Наши чашки растут вместе с вашими детьми

Мы помогаем детям научиться самостоятельному питью, позволяя с легкостью перейти от грудного вскармливания или бутылочки к обычной чашке. Мы прислушиваемся к мнению медицинских специалистов, поэтому наши чашки с сосками, мягкими и твердыми носиками, трубочками, а также чашки, из которых можно пить по всему краю, растут вместе с вашим ребенком и помогают ему развивать моторику ротовой полости и навыки питья.