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Philips Avent

Чашки с трубочкой

SCF797/00
Avent
Общая оценка / 5
1 награда
Avent
  • Простая замена трубочки при необходимости Простая замена трубочки при необходимости Простая замена трубочки при необходимости
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    Philips Avent Чашки с трубочкой

    SCF797/00
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Простая замена трубочки при необходимости

    В комплект входят 2 сменные гибкие трубочки Philips Avent. Набор предназначен для замены утерянной трубочки или для быстрой смены трубочки с целью поддержания чистоты и гигиеничности! Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Чашки с трубочкой

    Простая замена трубочки при необходимости

    В комплект входят 2 сменные гибкие трубочки Philips Avent. Набор предназначен для замены утерянной трубочки или для быстрой смены трубочки с целью поддержания чистоты и гигиеничности! Узнать обо всех преимуществах

    Простая замена трубочки при необходимости

    В комплект входят 2 сменные гибкие трубочки Philips Avent. Набор предназначен для замены утерянной трубочки или для быстрой смены трубочки с целью поддержания чистоты и гигиеничности! Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Чашки с трубочкой

    Простая замена трубочки при необходимости

    В комплект входят 2 сменные гибкие трубочки Philips Avent. Набор предназначен для замены утерянной трубочки или для быстрой смены трубочки с целью поддержания чистоты и гигиеничности! Узнать обо всех преимуществах

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      Простая замена трубочки при необходимости

      Поддерживайте идеальное состояние чашки с трубочкой!

      • Набор сменных трубочек
      • 2 шт. в упаковке
      Подходит для всех чашек с гибкой трубочкой

      Подходит для всех чашек с гибкой трубочкой

      Подходит для чашек с гибкой трубочкой объемом 300 мл. Для использования с чашкой объемом 200 мл укоротите трубочку на 3 см с помощью домашних ножниц. Ознакомьтесь с информацией на боковой стороне упаковки, чтобы отмерить нужное расстояние.

      Изогнутая нижняя часть трубочки: удобное питье до последней капли

      Изогнутая нижняя часть трубочки: удобное питье до последней капли

      Благодаря изогнутой нижней части трубочка всегда погружена в жидкость, чтобы малышу было удобно пить и сохранять естественное положение во время питья.

      Гибкая силиконовая трубочка со встроенным клапаном для защиты от протекания

      Гибкая силиконовая трубочка со встроенным клапаном для защиты от протекания

      В гибкую силиконовую трубочку встроен клапан, позволяющий предотвратить протекание жидкости.

      Можно мыть в посудомоечной машине

      Можно мыть в посудомоечной машине

      Сменная трубочка подходит для мытья в посудомоечной машине.

      Чашки Philips Avent — для каждого этапа развития вашего малыша

      Научиться пить самостоятельно — важный этап в развитии ребенка. Мы помогаем детям научиться самостоятельному питью, позволяя с легкостью перейти от грудного вскармливания или бутылочки к обычной чашке. Мы прислушиваемся к мнению медицинских специалистов, поэтому наши чашки с сосками, мягкими и твердыми носиками, трубочками, а также чашки, из которых можно пить по всему краю, растут вместе с вашим ребенком и помогают ему развивать моторику ротовой полости и навыки питья. Наши высококачественные продукты разрабатываются с учетом требований к удобству и гигиене.

      Технические характеристики

      • В комплект входят:

        Две сменные трубочки
        подходят для чашек объемом 200 мл и 300 мл

      • Страна изготовления

        Индонезия
        Да

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