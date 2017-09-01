Ключевые слова для поиска

  • Простая замена трубочки при необходимости Простая замена трубочки при необходимости Простая замена трубочки при необходимости

    Philips Avent Чашки с трубочкой

    SCF797/00

    Простая замена трубочки при необходимости

    В комплект входят 2 сменные гибкие трубочки Philips Avent. Набор предназначен для замены утерянной трубочки или для быстрой смены трубочки с целью поддержания чистоты и гигиеничности!

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Avent Чашки с трубочкой

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Простая замена трубочки при необходимости

    Поддерживайте идеальное состояние чашки с трубочкой!

    • Набор сменных трубочек
    • 2 шт. в упаковке
    Подходит для всех чашек с гибкой трубочкой

    Подходит для всех чашек с гибкой трубочкой

    Подходит для чашек с гибкой трубочкой объемом 300 мл. Для использования с чашкой объемом 200 мл укоротите трубочку на 3 см с помощью домашних ножниц. Ознакомьтесь с информацией на боковой стороне упаковки, чтобы отмерить нужное расстояние.

    Изогнутая нижняя часть трубочки: удобное питье до последней капли

    Изогнутая нижняя часть трубочки: удобное питье до последней капли

    Благодаря изогнутой нижней части трубочка всегда погружена в жидкость, чтобы малышу было удобно пить и сохранять естественное положение во время питья.

    Можно мыть в посудомоечной машине

    Можно мыть в посудомоечной машине

    Сменная трубочка подходит для мытья в посудомоечной машине.

    Чашки Philips Avent — для каждого этапа развития вашего малыша

    Научиться пить самостоятельно — важный этап в развитии ребенка. Мы помогаем детям научиться самостоятельному питью, позволяя с легкостью перейти от грудного вскармливания или бутылочки к обычной чашке. Мы прислушиваемся к мнению медицинских специалистов, поэтому наши чашки с сосками, мягкими и твердыми носиками, трубочками, а также чашки, из которых можно пить по всему краю, растут вместе с вашим ребенком и помогают ему развивать моторику ротовой полости и навыки питья. Наши высококачественные продукты разрабатываются с учетом требований к удобству и гигиене.

    • Страна изготовления

      Индонезия
      Да

    • В комплект входят:

      Две сменные трубочки
      подходят для чашек объемом 200 мл и 300 мл
    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.