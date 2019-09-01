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  • Удобство для вас и вашего малыша Удобство для вас и вашего малыша Удобство для вас и вашего малыша

    Philips Avent Цифровой термометр

    SCH480/20

    Удобство для вас и вашего малыша

    Цифровой термометр Philips Avent поможет вам купать и укладывать спать вашего малыша. Он позволяет без труда контролировать температуру воды и воздуха, пока ваш ребенок купается и играет.

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    Philips Avent Цифровой термометр

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    Удобство для вас и вашего малыша

    Счастливые моменты от купания до сна

    • Уникальный необычный дизайн
    • Безопасен для игры
    • Водонепроницаемый и плавучий
    • Измеряет температуру воды и воздуха
    Комфортное купание при безопасной температуре

    Комфортное купание при безопасной температуре

    Будьте уверены, что вашему малышу комфортно купаться в ванне. С помощью термометра проверяйте, чтобы температура воды составляла от 36,5 до 38 °C. Поддерживайте температуру не выше 39 °C для безопасности малыша.

    Хороший сон начинается с идеальной температуры в комнате

    Хороший сон начинается с идеальной температуры в комнате

    Помогите вашему малышу спать спокойно, поддерживая температуру воздуха в комнате на уровне 18 °C.

    Вертикальный цифровой дисплей

    Вертикальный цифровой дисплей

    Мы знаем, что вы часто держите малыша на руках, поэтому разработали специальный цифровой дисплей, чтобы вам не приходилось брать термометр в руки, и вы могли легко прочитать, что на нем написано, с первого взгляда.

    Тактильный дизайн для использования и детьми, и родителями

    Тактильный дизайн для использования и детьми, и родителями

    Термометр для ванной и спальни должен быть не только полезным для вас, но и доставлять удовольствие ребенку. Термометр подходит для малышей любого возраста и соответствует всем основным стандартам безопасности.

    Подходит для использования как родителями, так и их малышами

    Подходит для использования как родителями, так и их малышами

    Термометр для ванной и спальни полностью водонепроницаем и не тонет в воде, поэтому станет полезным помощником во время купания. Вы сможете наслаждаться еще одним счастливым моментом, проведенным вместе с малышом.

    • Технические характеристики

      Совместим с
      EN 71
      Диапазон температур для работы
      10 - 45  °C

    • Этапы взросления

      Этап
      0–12 месяцев
    Badge-D2C

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    • Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011

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