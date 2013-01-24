Удобство для вас и вашего малыша

Цифровой термометр Philips Avent поможет вам купать и укладывать спать вашего малыша. Он позволяет без труда контролировать температуру воды и воздуха, пока ваш ребенок купается и играет. Узнать обо всех преимуществах