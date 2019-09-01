Вертикальный цифровой дисплей

Мы знаем, что вы часто держите малыша на руках, поэтому разработали специальный цифровой дисплей, чтобы вам не приходилось брать термометр в руки, и вы могли легко прочитать, что на нем написано, с первого взгляда.