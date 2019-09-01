SCH480/20
Удобство для вас и вашего малыша
Цифровой термометр Philips Avent поможет вам купать и укладывать спать вашего малыша. Он позволяет без труда контролировать температуру воды и воздуха, пока ваш ребенок купается и играет.Узнать обо всех преимуществах
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Будьте уверены, что вашему малышу комфортно купаться в ванне. С помощью термометра проверяйте, чтобы температура воды составляла от 36,5 до 38 °C. Поддерживайте температуру не выше 39 °C для безопасности малыша.
Помогите вашему малышу спать спокойно, поддерживая температуру воздуха в комнате на уровне 18 °C.
Мы знаем, что вы часто держите малыша на руках, поэтому разработали специальный цифровой дисплей, чтобы вам не приходилось брать термометр в руки, и вы могли легко прочитать, что на нем написано, с первого взгляда.
Термометр для ванной и спальни должен быть не только полезным для вас, но и доставлять удовольствие ребенку. Термометр подходит для малышей любого возраста и соответствует всем основным стандартам безопасности.
Термометр для ванной и спальни полностью водонепроницаем и не тонет в воде, поэтому станет полезным помощником во время купания. Вы сможете наслаждаться еще одним счастливым моментом, проведенным вместе с малышом.
Технические характеристики
Этапы взросления
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