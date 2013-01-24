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Philips Avent

Термометр для ванной и помещений

SCH550/20
Avent
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Общая оценка / 5
Avent
  • Точное измерение температуры Точное измерение температуры Точное измерение температуры
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    Philips Avent Термометр для ванной и помещений

    SCH550/20
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Точное измерение температуры

    С помощью цифрового термометра для ванны и помещений Philips AVENT удобно контролировать температуру как в детской, так и в ванной. Кроме того, исследования доказали абсолютную безопасность данного прибора, который можно использовать как игрушку для ребенка в ванной. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent Термометр для ванной и помещений

    Точное измерение температуры

    С помощью цифрового термометра для ванны и помещений Philips AVENT удобно контролировать температуру как в детской, так и в ванной. Кроме того, исследования доказали абсолютную безопасность данного прибора, который можно использовать как игрушку для ребенка в ванной. Узнать обо всех преимуществах

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      Точное измерение температуры

      Детский термометр не тонет в воде

      • Синий цветок
      Соответствует стандартам безопасности

      Соответствует стандартам безопасности

      Продукция тщательно проверена, чтобы гарантировать ее полное соответствие всем действующим стандартам для игрушек и нормам безопасности.

      Безопасно и забавно

      Безопасно и забавно

      Изделие безопасно и выполнено в форме игрушки для купания. Подходит для детей любого возраста.

      Точная температура в ванной и спальне

      Цифровой термометр для ванной и помещений позволяет добиться идеальной температуры в ванной или детской комнате. Оптимальная для малыша температура в ванной составляет от 36,5 °C до 38 °C. Температура 39 °C и больше слишком высока и может привести к тепловому удару! Самая комфортная для малыша комнатная температура во время сна — 18 °C.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        Диапазон температур для работы
        10 - 45  °C
        Погрешность
        +/-1  °C
        Совместим с
        EN 71, ASTM F963-96a Technical

      • Питание

        Тип элемента питания
        LR44
        Количество батарей
        2
        Съемный/ сменный
        Да

      • Аксессуары

        Инструкция по эксплуатации
        Да

      • Этапы взросления

        Возраст
        • 0–6 месяцев
        • 6–12 месяцев

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