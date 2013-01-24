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Точное измерение температуры
С помощью цифрового термометра для ванны и помещений Philips AVENT удобно контролировать температуру как в детской, так и в ванной. Кроме того, исследования доказали абсолютную безопасность данного прибора, который можно использовать как игрушку для ребенка в ванной. Узнать обо всех преимуществах
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Точное измерение температуры
С помощью цифрового термометра для ванны и помещений Philips AVENT удобно контролировать температуру как в детской, так и в ванной. Кроме того, исследования доказали абсолютную безопасность данного прибора, который можно использовать как игрушку для ребенка в ванной. Узнать обо всех преимуществах
Продукция тщательно проверена, чтобы гарантировать ее полное соответствие всем действующим стандартам для игрушек и нормам безопасности.
Изделие безопасно и выполнено в форме игрушки для купания. Подходит для детей любого возраста.
Цифровой термометр для ванной и помещений позволяет добиться идеальной температуры в ванной или детской комнате. Оптимальная для малыша температура в ванной составляет от 36,5 °C до 38 °C. Температура 39 °C и больше слишком высока и может привести к тепловому удару! Самая комфортная для малыша комнатная температура во время сна — 18 °C.
Технические характеристики
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