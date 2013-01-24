Точное измерение температуры

С помощью цифрового термометра для ванны и помещений Philips AVENT удобно контролировать температуру как в детской, так и в ванной. Кроме того, исследования доказали абсолютную безопасность данного прибора, который можно использовать как игрушку для ребенка в ванной. Узнать обо всех преимуществах