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  • Мощные басы без проводов Мощные басы без проводов Мощные басы без проводов

    Беспроводные наушники Bluetooth®

    SHB3080BK/00

    Мощные басы без проводов

    На создание беспроводных наушников Philips SHB3080 с возможностью подключения по Bluetooth нас вдохновил дизайн DJ-наушников — модель создана специально для амбициозных творческих начинаний. Наслаждайтесь музыкой часами, с легкостью отвечайте на звонки благодаря продуманному дизайну и компактной складной конструкции.

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    Беспроводные наушники Bluetooth®

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    Мощные басы без проводов

    • 32-мм излучатели, закрытая конструкция
    • Накладные
    Высокоинтенсивные 32-миллиметровые излучатели для воспроизведения чистых и мощных басов

    Высокоинтенсивные 32-миллиметровые излучатели для воспроизведения чистых и мощных басов

    Высокоинтенсивные 32-миллиметровые излучатели воспроизводят чистые и мощные басы.

    Закрытое акустическое оформление гарантирует надежную звукоизоляцию

    Закрытое акустическое оформление гарантирует надежную звукоизоляцию

    Закрытое акустическое оформление гарантирует надежную звукоизоляцию, отсекая окружающие шумы.

    Технология Bluetooth для удобства и свободы от проводов

    Технология Bluetooth для удобства и свободы от проводов

    Выполните сопряжение наушников с любым устройством Bluetooth для наслаждения кристально чистым звуком без проводов.

    Плоская складная конструкция обеспечивает комфорт в дороге

    Плоская складная конструкция обеспечивает комфорт в дороге

    Для обеспечения максимального комфорта при использовании в дороге эти наушники легко складываются, гарантируя удобство переноски и хранения.

    Беспроводное управление музыкой и вызовами

    Беспроводное управление музыкой и вызовами

    Просто выполните сопряжение смарт-устройства с наушниками через Bluetooth и наслаждайтесь кристально чистым звучанием при совершении вызовов и прослушивании музыки в беспроводном режиме.

    Мягкие дышащие амбушюры для комфорта при длительном прослушивании

    Мягкие дышащие амбушюры для комфорта при длительном прослушивании

    Мягкие дышащие амбушюры обеспечивают комфорт при длительном прослушивании музыки.

    Оголовье и чашки наушников регулируются для идеальной посадки

    Оголовье и чашки наушников регулируются по размеру головы.

    • Звук

      Частотный диапазон
      10–22 000 Гц
      Диаметр излучателя
      32 мм
      Сопротивление
      24 Oм
      Максимальная входная мощность
      30 мВт
      Чувствительность
      106 дБ

    • Подключения

      Наибольший радиус действия
      До 15 м м

    • Внешняя упаковка

      Вес нетто
      0.933  фунта

    • Питание

      Время воспроизведения музыки
      11*
      Время разговора
      11 ч*

    • Размеры упаковки

      Тип упаковки
      Картон
      Тип размещения на полке
      Оба
      Высота
      8.7  (дюймы)
      Количество изделий в упаковке
      1
      Ширина
      7.7  (дюймы)
      Глубина
      2  (дюймы)
      Вес брутто
      0.534  фунта
      Вес нетто
      0.311  фунта
      Вес упаковки
      0.223  фунта

    • Размеры продукта

      Ширина
      6.1  (дюймы)
      Высота
      6.3  (дюймы)
      Глубина
      2.8  (дюймы)
      Вес
      0.311  фунта

    • Аксессуары

      Краткое руководство
      В комплекте
      Кабель USB
      Комплект для зарядки

    Badge-D2C

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