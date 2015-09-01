Беспроводные наушники Bluetooth®
Мощные басы без проводов
На создание беспроводных наушников Philips SHB3080 с возможностью подключения по Bluetooth нас вдохновил дизайн DJ-наушников — модель создана специально для амбициозных творческих начинаний. Наслаждайтесь музыкой часами, с легкостью отвечайте на звонки благодаря продуманному дизайну и компактной складной конструкции.
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Беспроводные наушники Bluetooth®
Мощные басы без проводов 32-мм излучатели, закрытая конструкция Накладные Высокоинтенсивные 32-миллиметровые излучатели для воспроизведения чистых и мощных басов
Высокоинтенсивные 32-миллиметровые излучатели воспроизводят чистые и мощные басы.
Закрытое акустическое оформление гарантирует надежную звукоизоляцию
Закрытое акустическое оформление гарантирует надежную звукоизоляцию, отсекая окружающие шумы.
Технология Bluetooth для удобства и свободы от проводов
Выполните сопряжение наушников с любым устройством Bluetooth для наслаждения кристально чистым звуком без проводов.
Плоская складная конструкция обеспечивает комфорт в дороге
Для обеспечения максимального комфорта при использовании в дороге эти наушники легко складываются, гарантируя удобство переноски и хранения.
Беспроводное управление музыкой и вызовами
Просто выполните сопряжение смарт-устройства с наушниками через Bluetooth и наслаждайтесь кристально чистым звучанием при совершении вызовов и прослушивании музыки в беспроводном режиме.
Мягкие дышащие амбушюры для комфорта при длительном прослушивании
Мягкие дышащие амбушюры обеспечивают комфорт при длительном прослушивании музыки.
Оголовье и чашки наушников регулируются для идеальной посадки
Оголовье и чашки наушников регулируются по размеру головы.
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Звук
Частотный диапазон
10–22 000 Гц Диаметр излучателя
32 мм Сопротивление
24 Oм Максимальная входная мощность
30 мВт Чувствительность
106 дБ
Подключения
Наибольший радиус действия
До 15 м м
Внешняя упаковка
Вес нетто
0.933
фунта
Питание
Время воспроизведения музыки
11* Время разговора
11 ч*
Размеры упаковки
Тип упаковки
Картон Тип размещения на полке
Оба Высота
8.7
(дюймы) Количество изделий в упаковке
1 Ширина
7.7
(дюймы) Глубина
2
(дюймы) Вес брутто
0.534
фунта Вес нетто
0.311
фунта Вес упаковки
0.223
фунта
Размеры продукта
Ширина
6.1
(дюймы) Высота
6.3
(дюймы) Глубина
2.8
(дюймы) Вес
0.311
фунта
Аксессуары
Краткое руководство
В комплекте Кабель USB
Комплект для зарядки
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