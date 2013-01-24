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Беспроводные наушники Bluetooth®

SHB4385BK/00
Общая оценка / 5
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука. BASS+. Почувствуйте мощность звука. BASS+. Почувствуйте мощность звука.
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    Беспроводные наушники Bluetooth®

    SHB4385BK/00
    Общая оценка / 5

    BASS+. Почувствуйте мощность звука.

    Полностью беспроводные наушники Philips BASS+ воспроизводят музыку с глубокими насыщенными басами и дают ощущение полной свободы. Испытайте чувство независимости благодаря невероятно надежному подключению и увеличенному сроку службы аккумулятора в сочетании с компактным зарядным чехлом. Оснащены регулятором посадки для надежного крепления. Узнать обо всех преимуществах

    Беспроводные наушники Bluetooth®

    BASS+. Почувствуйте мощность звука.

    Полностью беспроводные наушники Philips BASS+ воспроизводят музыку с глубокими насыщенными басами и дают ощущение полной свободы. Испытайте чувство независимости благодаря невероятно надежному подключению и увеличенному сроку службы аккумулятора в сочетании с компактным зарядным чехлом. Оснащены регулятором посадки для надежного крепления. Узнать обо всех преимуществах

    BASS+. Почувствуйте мощность звука.

    Полностью беспроводные наушники Philips BASS+ воспроизводят музыку с глубокими насыщенными басами и дают ощущение полной свободы. Испытайте чувство независимости благодаря невероятно надежному подключению и увеличенному сроку службы аккумулятора в сочетании с компактным зарядным чехлом. Оснащены регулятором посадки для надежного крепления. Узнать обо всех преимуществах

    Беспроводные наушники Bluetooth®

    BASS+. Почувствуйте мощность звука.

    Полностью беспроводные наушники Philips BASS+ воспроизводят музыку с глубокими насыщенными басами и дают ощущение полной свободы. Испытайте чувство независимости благодаря невероятно надежному подключению и увеличенному сроку службы аккумулятора в сочетании с компактным зарядным чехлом. Оснащены регулятором посадки для надежного крепления. Узнать обо всех преимуществах

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      BASS+. Почувствуйте мощность звука.

      • 8,2-мм излучатели, закрытая конструкция
      • Вкладыши
      • Время воспроизведения: 6 + 6 часов
      • Надежная посадка
      Насадки 3 размеров на выбор для идеальной посадки

      Насадки 3 размеров на выбор для идеальной посадки

      Силиконовые насадки 3 размеров для оптимальной посадки.

      Аккумулятор обеспечивает до 6 часов прослушивания

      Аккумулятор обеспечивает до 6 часов прослушивания

      Благодаря возможности воспроизведения на протяжении 6 часов вы сможете слушать музыку долгое время. Подключение к зарядному чехлу обеспечит дополнительные 6 часов прослушивания.

      Излучатели 8,2 мм

      Излучатели 8,2 мм

      Наушники BASS+ с 8,2 -мм излучателями воспроизводят музыку с глубокими и насыщенными басами.

      Насладитесь глубокими и мощными басами

      Насладитесь глубокими и мощными басами

      Глубокие и насыщенные басы для превосходного звучания. Элегантный дизайн, специально настроенные излучатели и басовые отверстия, которые воспроизводят даже сверхнизкие частоты, — вот секрет фирменного звучания наушников BASS+.

      Беспроводная технология Bluetooth

      Беспроводная технология Bluetooth

      Выполните сопряжение наушников с любым Bluetooth-устройством и наслаждайтесь беспроводным воспроизведением.

      Управление вызовами, музыкой и громкостью

      Управление вызовами, музыкой и громкостью

      Управление нажатием одной кнопки. Однократное, двойное и тройное нажатие активирует разные функции в разных режимах для удобного управления воспроизведением музыки или вызовами.

      Компактный зарядный чехол со шнурком

      Компактный зарядный чехол со шнурком

      Легкий и компактный зарядный чехол оснащен удобным шнурком, который позволяет прикрепить чехол к сумке и освободить руки.

      Удобство совершения вызовов по громкой связи

      Удобство совершения вызовов по громкой связи

      Удобство совершения вызовов по громкой связи благодаря микрофону и поддержке Bluetooth® 4.1

      Отличная шумоизоляция

      Отличная шумоизоляция

      Благодаря закрытой акустической конструкции наушники BASS+ блокируют внешние шумы, повышая качество звучания, а улучшенная пассивная звукоизоляция позволяет полностью погрузиться в музыку.

      Регулятор посадки для надежного крепления

      Регулятор посадки для надежного крепления

      Беспроводные наушники BASS+ True оснащены регулятором посадки для надежного и удобного крепления.

      Зарядный кабель USB

      Зарядный кабель USB

      Прилагаемый зарядный кабель USB позволяет заряжать наушники, когда это необходимо.

      Технические характеристики

      • Дизайн

        цвет
        Черный

      • Звук

        Акустическая система
        Закрытая
        Тип магнита
        NdFeB
        Сопротивление
        16 Ом
        Диаметр излучателя
        8,2 мм
        Частотный диапазон
        9–21 000 Гц
        Чувствительность
        107  дБ
        Диафрагма
        ПЭТ

      • Подключения

        Профили Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        Версия Bluetooth
        4.1
        Наибольший радиус действия
        До 10  м

      • Комфорт

        Регулировка громкости
        Да
        Управление вызовами
        • Прием/завершение вызова
        • Отклонить вызов
        • Переключение между разговором и музыкой

      • Аксессуары

        Кабель USB
        Да
        Зарядный чехол
        Да
        Накладки для наушников
        3 размера

      • Питание

        Тип элемента питания
        Литий-полимерный
        Перезарядка
        Да
        Время нахождения в режиме ожидания
        50 ч
        Время разговора
        6 ч
        Время воспроизведения музыки
        6  ч

      • Габариты изделия

        высота
        9,95  см
        ширина
        4,85  см
        Глубина
        4,85  см
        Вес
        0,091  кг

      • Размеры упаковки

        Тип упаковки
        Картон
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип размещения на полке
        Оба
        высота
        17,4  см
        ширина
        9,65  см
        Глубина
        5,25  см
        Вес брутто
        0,165  кг
        Вес нетто
        0,111  кг
        Вес упаковки
        0,054  кг
        EAN
        69 51613 98155 9

      • Внешняя упаковка

        Количество потребительских упаковок
        3
        Длина
        17  см
        ширина
        10,8  см
        высота
        19  см
        Вес брутто
        0,61  кг
        Вес упаковки
        0,277  кг
        GTIN
        1 69 51613 98155 6
        Вес нетто
        0,333  кг

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