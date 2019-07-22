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  • BASS+. Почувствуйте мощность звука. BASS+. Почувствуйте мощность звука. BASS+. Почувствуйте мощность звука.

    Беспроводные наушники Bluetooth®

    SHB4385BK/00

    BASS+. Почувствуйте мощность звука.

    Полностью беспроводные наушники Philips BASS+ воспроизводят музыку с глубокими насыщенными басами и дают ощущение полной свободы. Испытайте чувство независимости благодаря невероятно надежному подключению и увеличенному сроку службы аккумулятора в сочетании с компактным зарядным чехлом. Оснащены регулятором посадки для надежного крепления.

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    Беспроводные наушники Bluetooth®

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    BASS+. Почувствуйте мощность звука.

    • 8,2-мм излучатели, закрытая конструкция
    • Вкладыши
    • Время воспроизведения: 6 + 6 часов
    • Надежная посадка
    Насадки 3 размеров на выбор для идеальной посадки

    Насадки 3 размеров на выбор для идеальной посадки

    Силиконовые насадки 3 размеров для оптимальной посадки.

    Аккумулятор обеспечивает до 6 часов прослушивания

    Аккумулятор обеспечивает до 6 часов прослушивания

    Благодаря возможности воспроизведения на протяжении 6 часов вы сможете слушать музыку долгое время. Подключение к зарядному чехлу обеспечит дополнительные 6 часов прослушивания.

    Излучатели 8,2 мм

    Излучатели 8,2 мм

    Наушники BASS+ с 8,2 -мм излучателями воспроизводят музыку с глубокими и насыщенными басами.

    Насладитесь глубокими и мощными басами

    Насладитесь глубокими и мощными басами

    Глубокие и насыщенные басы для превосходного звучания. Элегантный дизайн, специально настроенные излучатели и басовые отверстия, которые воспроизводят даже сверхнизкие частоты, — вот секрет фирменного звучания наушников BASS+.

    Беспроводная технология Bluetooth

    Беспроводная технология Bluetooth

    Выполните сопряжение наушников с любым Bluetooth-устройством и наслаждайтесь беспроводным воспроизведением.

    Управление вызовами, музыкой и громкостью

    Управление вызовами, музыкой и громкостью

    Управление нажатием одной кнопки. Однократное, двойное и тройное нажатие активирует разные функции в разных режимах для удобного управления воспроизведением музыки или вызовами.

    Компактный зарядный чехол со шнурком

    Компактный зарядный чехол со шнурком

    Легкий и компактный зарядный чехол оснащен удобным шнурком, который позволяет прикрепить чехол к сумке и освободить руки.

    Удобство совершения вызовов по громкой связи

    Удобство совершения вызовов по громкой связи

    Удобство совершения вызовов по громкой связи благодаря микрофону и поддержке Bluetooth® 4.1

    Отличная шумоизоляция

    Отличная шумоизоляция

    Благодаря закрытой акустической конструкции наушники BASS+ блокируют внешние шумы, повышая качество звучания, а улучшенная пассивная звукоизоляция позволяет полностью погрузиться в музыку.

    Регулятор посадки для надежного крепления

    Регулятор посадки для надежного крепления

    Беспроводные наушники BASS+ True оснащены регулятором посадки для надежного и удобного крепления.

    Зарядный кабель USB

    Зарядный кабель USB

    Прилагаемый зарядный кабель USB позволяет заряжать наушники, когда это необходимо.

    • Звук

      Акустическая система
      Закрытая
      Частотный диапазон
      9–21 000 Гц
      Диаметр излучателя
      8,2 мм
      Диафрагма
      ПЭТ
      Сопротивление
      16 Ом
      Тип магнита
      NdFeB
      Чувствительность
      107  дБ

    • Подключения

      Версия Bluetooth
      4.1
      Профили Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      • HSP
      Наибольший радиус действия
      До 10  м

    • Внешняя упаковка

      Длина
      17  см
      Количество потребительских упаковок
      3
      ширина
      10.8  см
      Вес брутто
      0.61  кг
      Высота
      19  см
      GTIN
      1 69 51613 98155 6
      Вес нетто
      0.333  кг
      Вес упаковки
      0.277  кг

    • Комфорт

      Регулировка громкости
      Да
      Управление вызовами
      • Прием/завершение вызова
      • Отклонить вызов
      • Переключение между разговором и музыкой

    • Питание

      Тип элемента питания
      Литий-полимерный
      Перезарядка
      Да
      Время воспроизведения музыки
      6  часов
      Время нахождения в режиме ожидания
      50 ч
      Время разговора
      6 ч

    • Размеры упаковки

      Высота
      17.4  см
      Тип упаковки
      Картон
      Тип размещения на полке
      Оба
      ширина
      9.65  см
      Глубина
      5.25  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      69 51613 98155 9
      Вес брутто
      0.165  кг
      Вес нетто
      0.111  кг
      Вес упаковки
      0.054  кг

    • Габариты изделия

      Высота
      9.95  см
      ширина
      4.85  см
      Глубина
      4.85  см
      Вес
      0.091  кг

    • Аксессуары

      Кабель USB
      Да
      Футляр для зарядки
      Да
      Накладки для наушников
      3 размера

    • Дизайн

      Цвет
      Черный

    Badge-D2C

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