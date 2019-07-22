SHB4385BK/00
BASS+. Почувствуйте мощность звука.
Полностью беспроводные наушники Philips BASS+ воспроизводят музыку с глубокими насыщенными басами и дают ощущение полной свободы. Испытайте чувство независимости благодаря невероятно надежному подключению и увеличенному сроку службы аккумулятора в сочетании с компактным зарядным чехлом. Оснащены регулятором посадки для надежного крепления.Узнать обо всех преимуществах
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Силиконовые насадки 3 размеров для оптимальной посадки.
Благодаря возможности воспроизведения на протяжении 6 часов вы сможете слушать музыку долгое время. Подключение к зарядному чехлу обеспечит дополнительные 6 часов прослушивания.
Наушники BASS+ с 8,2 -мм излучателями воспроизводят музыку с глубокими и насыщенными басами.
Глубокие и насыщенные басы для превосходного звучания. Элегантный дизайн, специально настроенные излучатели и басовые отверстия, которые воспроизводят даже сверхнизкие частоты, — вот секрет фирменного звучания наушников BASS+.
Выполните сопряжение наушников с любым Bluetooth-устройством и наслаждайтесь беспроводным воспроизведением.
Управление нажатием одной кнопки. Однократное, двойное и тройное нажатие активирует разные функции в разных режимах для удобного управления воспроизведением музыки или вызовами.
Легкий и компактный зарядный чехол оснащен удобным шнурком, который позволяет прикрепить чехол к сумке и освободить руки.
Удобство совершения вызовов по громкой связи благодаря микрофону и поддержке Bluetooth® 4.1
Благодаря закрытой акустической конструкции наушники BASS+ блокируют внешние шумы, повышая качество звучания, а улучшенная пассивная звукоизоляция позволяет полностью погрузиться в музыку.
Беспроводные наушники BASS+ True оснащены регулятором посадки для надежного и удобного крепления.
Прилагаемый зарядный кабель USB позволяет заряжать наушники, когда это необходимо.
Звук
Подключения
Внешняя упаковка
Комфорт
Питание
Размеры упаковки
Габариты изделия
Аксессуары
Дизайн
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