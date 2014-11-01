Удобное управление музыкой и вызовами без проводов через Bluetooth

Технология Bluetooth — отличный выбор для тех, кто хочет непрерывно слушать музыку и при этом легко переключаться между воспроизведением композиций и вызовами. Для прослушивания любимых песен просто подключите наушники Philips к смартфону или планшету с поддержкой Bluetooth. Чтобы изменить уровень громкости или приостановить воспроизведение при входящем/исходящем вызове, просто коснитесь соответствующего элемента управления на наушниках.