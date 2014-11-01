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  • Чистые и мощные басы, беспроводное соединение Чистые и мощные басы, беспроводное соединение Чистые и мощные басы, беспроводное соединение

    Беспроводные наушники Bluetooth®

    SHB5500BK/00

    Чистые и мощные басы, беспроводное соединение

    Беспроводные наушники Philips поддерживают подключение по Bluetooth и при этом обеспечивают непревзойденное качество звучания. Увеличенная продолжительность работы от батареи и мягкие чашки наушников гарантируют комфорт при длительном прослушивании и вызовах.

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    Беспроводные наушники Bluetooth®

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    Чистые и мощные басы, беспроводное соединение

    Забудьте о проводах и наслаждайтесь непревзойденным качеством

    • 32-мм излучатели/полузакрытые
    • Накладные
    Оголовье и чашки наушников регулируются для идеальной посадки

    Оголовье и чашки наушников регулируются для идеальной посадки

    Регулируемые чашки наушников обеспечивают настолько удобную посадку, что вы их даже не заметите.

    Технология Bluetooth для максимальной свободы

    Технология Bluetooth для максимальной свободы

    Подключите наушники к любому устройству Bluetooth — и наслаждайтесь музыкой в превосходном качестве без использования проводов.

    Закрытое оформление для оптимальной шумоизоляции

    Закрытое оформление для оптимальной шумоизоляции

    Закрытое оформление блокирует внешние шумы, позволяя оценить детальное и насыщенное оригинальное звучание басов.

    Удобное управление музыкой и вызовами без проводов через Bluetooth

    Удобное управление музыкой и вызовами без проводов через Bluetooth

    Технология Bluetooth — отличный выбор для тех, кто хочет непрерывно слушать музыку и при этом легко переключаться между воспроизведением композиций и вызовами. Для прослушивания любимых песен просто подключите наушники Philips к смартфону или планшету с поддержкой Bluetooth. Чтобы изменить уровень громкости или приостановить воспроизведение при входящем/исходящем вызове, просто коснитесь соответствующего элемента управления на наушниках.

    Мягкие амбушюры обеспечивают комфорт при длительном прослушивании

    Мягкие амбушюры обеспечивают комфорт при длительном прослушивании

    32-мм излучатели высокой мощности для насыщенных чистых басов

    32-мм излучатели высокой мощности для насыщенных чистых басов

    Плоская складная конструкция обеспечивает комфорт в дороге

    Для обеспечения максимального комфорта при использовании в дороге эти наушники Bluetooth легко складываются, гарантируя удобство переноски. Продуманный дизайн и тщательно подобранные элементы, включая шарниры, обеспечивают максимальную подвижность частей наушников.

    • Звук

      Акустическая система
      Закрытая
      Частотный диапазон
      10—22 000 Гц
      Диаметр излучателя
      32 мм
      Сопротивление
      24 Oм
      Тип магнита
      Неодимовый
      Максимальная входная мощность
      30 мВт
      Чувствительность
      106 дБ

    • Подключения

      Профили Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      • HSP
      Наибольший радиус действия
      До 15  м

    • Внешняя упаковка

      Длина
      21.5  см
      Количество потребительских упаковок
      3
      ширина
      17.3  см
      Вес брутто
      0.959  кг
      Высота
      23.3  см
      GTIN
      1 69 23410 73112 2
      Вес нетто
      0.453  кг
      Вес упаковки
      0.506  кг

    • Комфорт

      Распределение вызовов
      • Ответить/Завершить разговор
      • удержание вызова
      • Повторный набор последнего номера
      • Отключение микрофона
      • Сбросить вызов
      • Переключение между 2 вызовами
      • Переключение между разговором и музыкой
      Регулировка громкости
      Да

    • Питание

      Тип элемента питания
      Литий-полимерный
      Время воспроизведения музыки
      9  часов
      Время нахождения в режиме ожидания
      200 ч.
      Время разговора
      9 ч

    • Размеры упаковки

      Высота
      22.5  см
      Тип упаковки
      Блистер
      Тип размещения на полке
      Оба
      ширина
      19.5  см
      Глубина
      5  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      69 23410 73112 5
      Вес брутто
      0.262  кг
      Вес нетто
      0.151  кг
      Вес упаковки
      0.111  кг

    • Габариты изделия

      Высота
      17.5  см
      ширина
      15.5  см
      Глубина
      3.5  см
      Вес
      0.12  кг

    • Аксессуары

      Краткое руководство пользователя
      В комплекте
      Кабель USB
      Комплект для зарядки

    • Дизайн

      Цвет
      Черный

    Badge-D2C

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