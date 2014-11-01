Беспроводные наушники Philips поддерживают подключение по Bluetooth и при этом обеспечивают непревзойденное качество звучания. Увеличенная продолжительность работы от батареи и мягкие чашки наушников гарантируют комфорт при длительном прослушивании и вызовах.
Удобное управление музыкой и вызовами без проводов через Bluetooth
Технология Bluetooth — отличный выбор для тех, кто хочет непрерывно слушать музыку и при этом легко переключаться между воспроизведением композиций и вызовами. Для прослушивания любимых песен просто подключите наушники Philips к смартфону или планшету с поддержкой Bluetooth. Чтобы изменить уровень громкости или приостановить воспроизведение при входящем/исходящем вызове, просто коснитесь соответствующего элемента управления на наушниках.
Мягкие амбушюры обеспечивают комфорт при длительном прослушивании
32-мм излучатели высокой мощности для насыщенных чистых басов
Плоская складная конструкция обеспечивает комфорт в дороге
Для обеспечения максимального комфорта при использовании в дороге эти наушники Bluetooth легко складываются, гарантируя удобство переноски. Продуманный дизайн и тщательно подобранные элементы, включая шарниры, обеспечивают максимальную подвижность частей наушников.
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